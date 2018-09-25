Активисты призывают не допустить попыток реабилитации гитлеровца Краснова

Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM Представители научной и творческой интеллигенции, казаки, руководители и активисты общественных организаций призывают жителей России не допустить новой попытки реабилитации предателя Родины — русского гитлеровца, донского атамана Петра Краснова, которого Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к смертной казни. Об этом говорится в петиции, которую активисты адресуют правительству России, правительству Ростовской области и администрации Ростова-на-Дону, сообщает ИА REGNUM.

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По мнению авторов обращения, инцидент с раздачей книг о Краснове, зафиксированный на избирательных участках Ворошиловского района Ростова-на-Дону в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, является своего рода попыткой реабилитации атамана-коллаборациониста.

«Данный факт говорит о недоработке существующих инструментов обеспечения сувенирами избирательных участков и халатности ответственных сотрудников. Подобные проступки необходимо пресекать, иначе молодое поколение получит новых героев — сторонников нацизма и военных преступников», — отмечено в обращении.

Такого мнения придерживаются и специалисты АНО социально-экономического и политического консалтинга «Центр этнических и международных исследований».

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ИА REGNUM напоминает, что около четырёх лет назад вопрос о реабилитации Краснова уже обсуждался. Но было принято решение этот вопрос не поднимать, никакой реабилитации быть не может.

«Личность Краснова — неоднозначная в восприятии казаков. Вопрос заключается в том, как его воспринимать. Я его воспринимаю как военного преступника. Его деятельность была направлена против Советского Союза и против советского народа. Те, кто пытается его реабилитировать, замалчивают его фашистскую деятельность, стараются о ней не говорить. А он не только сотрудничал с фашистами, но и пытался организовать в Ростовской области донскую армию, которая воевала бы вместе с фашистами. Я считаю, что вопрос о реабилитации не подлежит обсуждению», — высказался ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доктор исторических наук, профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Института истории и международных отношений Южного федерального университета, член российского военно-исторического общества Анатолий Агафонов, комментируя инцидент с раздачей книг об атамане-коллаборационисте молодым избирателям Ростова-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что в единый день голосования, 9 сентября, в Ростове-на-Дону молодым избирателям в качестве сувенира были вручены книги аксайчанина Станислава Зверева о русском гитлеровце. По словам кандидата исторических наук, президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, выдача книг о Краснове продемонстрировала безответственность в работе по патриотическому воспитанию молодёжи. Вместе с тем, как заявил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, пропаганду фашизма никто проводить не собирался, а выбор издания, по его мнению, — просто ошибка.

Редакция ИА REGNUM направила официальные запросы в избирательную комиссию Ростовской области, администрацию Ворошиловского района Ростова-на-Дону, министерство общего и профессионального образования региона, комитет по молодежной политике Ростовской области, войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» по вопросу выдачи книг об атамане-коллаборационисте молодым избирателям в единый день голосования.

Официальный ответ поступил в редакцию пока только из молодёжного комитета. Из изложенного следует, что орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий функции по реализации государственной молодежной политики, дистанцировался от инцидента.

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