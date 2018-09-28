Середина сентября 2018 года на Ямале ознаменовалась появлением нового заместителя губернатора региона, громким делом экс-руководителя Фонда жилищного строительства ЯНАО и констатацией неблагополучия в сельской медицине. Территориальные Роспотребнадзор с Россельхознадзором спорили о качестве молока в детских садах и школах. А жители Лабытнанги выясняют личности живодёров, усеявших дворы города мёртвыми и покалеченными голубями.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Тихое назначение и громкое дело

На Ямале утверждён состав нового/старого правительства. Самый молодой губернатор России Дмитрий Артюхов не стал менять команду прежнего главы региона, ныне министра Минприроды Дмитрия Кобылкина. Лишь добавил к семи замам восьмого, который будет курировать строительную сферу.

Им стал Андрей Воронов, который ранее занимал должность заместителя главы муниципального образования Новый Уренгой. Он по специальности инженер-строитель, выпускник Томской государственной архитектурно-строительной академии. До перехода на работу в администрацию Нового Уренгоя пять лет проработал главным инженером в ОАО «Инженерно-строительная компания».

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«Теперь дорога до Салехарда точно появится!» — пишет земляк нового замгубернатора на его странице в социальной сети.

Yanao.ru Правительство ЯНАО

Тем более что на минувшей неделе стали известны результаты общенародного голосования за приоритеты бюджетных трат по программе «Сотрудничество». За дороги проголосовали 18,6% опрошенных ямальцев, за медицинские и санаторные услуги — 17,9%, за завершение строительства дороги Салехард — Надым — 15,3%.

Опрос о приоритетах программы «Сотрудничество» проводился на территории ЯНАО с 15 августа по 9 сентября. В нём приняли участие 390 тысяч ямальцев. То есть большинство жителей региона, где проживает более 534 тысяч человек.

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Напомним, программа «Сотрудничество» была разработана в 2004 году в рамках договора между властями Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для совместного финансирования строительства дорожных развязок и социальных объектов, развития сельского хозяйства и транспортного сообщения. Источником финансирования программы является поступление части налога на прибыль организаций автономных округов.

Назначение нового заместителя главы региона совпало с арестом бывшего руководителя правительственного Фонда жилищного строительства Ямала. Экс-директору ФЖС ЯНАО вменяют хищение 400 млн бюджетных рублей в 2014—2015 годах на строительно-монтажных работах нескольких социальных объектов. Именно в этих годах Фонд получил более 40 млрд рублей. Против обвиняемого возбуждены три уголовных дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»), объединенные в одно производство, а также его обвиняют в злоупотреблениях полномочиями.

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По информации ИА «Север-Пресс», после предъявления обвинения бывший руководитель ФЖС ЯНАО имитировал сердечный приступ и его, как положено, госпитализировали. Однако мужчина сбежал из стационара и был пойман на границе с Казахстаном. При нём обнаружили крупную сумму денег.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1862

ФЖС ЯНАО был создан для решения проблемы ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильём ямальцев, нуждающихся в социальной защите, а также для переселения жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера.

Сверхдоходы бюджета и шумный запрет

Тем временем в недрах Заксобрания ЯНАО появился законопроект, наделавший много шума в регионе, — о тишине в дневное время. Парламентарии предлагают запретить гражданам шуметь с 13:00 до 15:00 по местному времени. Соответствующий законопроект внесён в Заксобрание ЯНАО на рассмотрение. Ночная и утренняя тишина уже блюдётся региональным законом в будни в период с 23:00 до 7:00 по местному времени, в выходные дни с 23:00 до 9:00. Исключение — шумные срочные аварийные или спасательные работы.

Ямальцы недовольны грядущим дневным антишумом. В социальных сетях рассказывают, что дети, наоборот, любят днём попрыгать и поскакать. У строителей встанет работа, у других — ремонты. В целом ямальцы недовольны тем, что у них опять не спросили. Законодатели же считают, что у инициативы есть недостатки, но есть и немало достоинств — соблюдение сон-часа для ямальских детей немаловажно для здоровья подрастающего поколения. Кроме того, часы тишины совпадают с обеденным перерывом, и жители региона получат возможность спокойно, не торопясь, поесть в дневное время.

Владимир Иванович Переяславец. Налетался. 1957

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Штрафы за шум, напомним, на Ямале немалые: нарушителей из граждан наказывают суммой 2,5 тыс. рублей, должностных лиц — от 5 до 15 тыс. рублей, юридических лиц — от 50 до 200 тыс. рублей. Те же действия, совершенные несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, влекут наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей в размере от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Кроме того, депутатам Заксобрания ЯНАО предстоит распределить сверхдоходы регионального бюджета. К середине сентября 2018 года в ЯНАО появились 176,8 млрд незапланированных бюджетных рублей. Основную часть их этих денег планируют влить в развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение жильём и международную деятельность.

Как отмечают в правительстве региона, в увеличении бюджетных пополнений сыграл положительную роль запуск завода «Ямал-СПГ».

Войны с суррогатом и корью

На Ямале два надзорных ведомства сражаются в окопах войны законов и правил. Предметом раздора между Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО и межрегиональным Управлением Россельхознадзора стало качество молока.

Специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в ходе проверки выявили 100% фальсификата цельного и сгущенного молока, 82% сливочного масла, 67% сыра и 50% творога, которые поставляются в школы, больницы, детсады и интернаты Ямала. Пробы исследовали в ФГБУ «Новосибирская МВЛ». Молочный брак поставили из различных регионов страны. Россельхознадзор рекомендовал социальным учреждениям ЯНАО не заключать контракты с предприятиями-нарушителями.

Ребенок пьет молоко

В управлении Роспотребнадзора по ЯНАО заявляют, что с начала 2018 года ведомством в свою очередь проведено около тысячи исследований молока и молочной продукции, из которых фальсификат обнаружен лишь в 1,7% проб. И за тридевять земель пробы возить не надо, ведь своя аккредитованная лаборатория находится под носом — в Салехарде. А выводы Россельхознадзора были названы «несоответствующими действительности».

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Какой надзор прав, до сих пор не ясно. Но явно Роспотребнадзор не ошибся в итогах плановой проверки Центральной районной больницы Тарко-Сале и её филиалов, где было выявлено множество нарушений. Недаром ямальцы в приоритетах программы «Сотрудничество» указали повышение качества медобслуживания.

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В самой Центральной больнице Тарко-Сале и её подразделениях в посёлках были нарушены правила влажной обработки и дезинфекции помещений, а также стерилизации медицинского инструментария. Местами не функционирует приточно-вытяжная вентиляция. Были выявлены нарушения в хранении препаратов для иммунопрофилактики инфекционных болезней, а также игнорировались правила обработки эндоскопического оборудования. Ряд помещений требует ремонта.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

Предписания и штрафы вынесены. Но поражает халатность медработников, которую они допустили в ходе плановой проверки, то есть заведомо известной. Что же тогда там творится в другие дни?

А в ямальском Ноябрьске назревает другой скандал, связанный с медициной. Непривитых от кори детей там не пускают в школы и детсады. Родители обратились в прокуратуру. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ноябрьске возникла вспышка кори. Трое заболевших детей прошли лечение, но в учебных и дошкольных заведениях перестраховываются.

По сведениям главного санитарного врача Ямала Людмилы Нечепуренко, в Ноябрьске среди детей более 450 отказников от прививок. С родителями-антипрививочниками проводятся беседы. Ведь мамы заражённых детей в инкубационный период посетили магазины и общественные места. Источник кори, по словам эпидемиологов, — крымский санаторий, где отдыхала мама с 10-месячным ребенком. Ребёнок попал в инфекционное отделение ЦГБ Ноябрьска и там от него заразились ещё два юных пациента.