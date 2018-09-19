С риском для здоровья: в больницах Ямала выявлена антисанитария

Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 09:54 — REGNUM Санврачи обнаружили в поселковых больницах Ямала множество нарушений. Плановой проверке подверглась центральная районная больница Тарко-Сале и её филиалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

Нарушения были выявлены в нескольких отделениях больницы в Тарко-Сале: в педиатрическом, родильном, операционном. А также в детской поликлинике, Ханымейской участковой больнице, в Уренгойской центральной районной больнице и в Пурпейской врачебной амбулатории.

По информации ведомства, в целом, практически во всех вышеперечисленных медучреждениях нарушаются правила влажной обработки и дезинфекции, а также правила дезинфекции и стерилизации медицинского инструментария. Местами не функционирует приточно-вытяжная вентиляция. Часть помещений требует косметического ремонта.

Также были выявлены нарушения правил хранения препаратов для иммунопрофилактики инфекционных болезней, а также правила обработки эндоскопического оборудования. Роспотребнадзором выданы предписания о ликвидации выявленных нарушений.

Должностные лица признаны виновными в совершении административных правонарушений. Общая сумма штрафов составила 23,5 тыс.рублей.

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