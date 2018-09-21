Глава Ямала утвердил новый состав регионального правительства

Салехард, , 12:28 — REGNUM На Ямале утверждён состав правительства. Соответствующее постановление подписал избранный 9 сентября 2018 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Состав правительства остался прежним. Добавился лишь заместитель, который будет курировать строительную сферу, отдельно от жилищно-коммунального комплекса.

Пост вице-губернатора занимает традиционно Ирина Соколова, а первого заместителя губернатора — Алексей Ситников.

Татьяна Бучкова отвечает за социальные вопросы, Михаил Каган за взаимодействие с силовыми структурами, Александр Калинин за экономику региона, Сергей Карасёв — за капитальные ремонты и жилищно-коммунальную сферу, Александр Мажаров — за внешнеэкономические связи, Альбина Свинцова — за финансы, Наталия Фиголь — за аппаратные вопросы. Новым человеком в правительстве и ещё одним замом стал Андрей Воронов.

Отмечается, что Андрей Воронова ранее занимал должность заместителя главы муниципального образования Новый Уренгой. Он по специальности инженер-строитель, выпускник Томской государственной архитектурно-строительной академии. До перехода на работу в администрацию Нового Уренгоя пять лет проработал главным инженером в ОАО «Инженерно-строительная компания».

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