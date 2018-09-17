На Ямале собираются запретить дневной шум

Салехард, , 10:23 — REGNUM На Ямале запретят шуметь днём. А именно, с 13:00 до 15:00 по местному времени. Соответствующий законопроект внесён в Заксобрание ЯНАО на рассмотрение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На очередном заседании Заксобрания ЯНАО 27 сентября запланировано рассмотреть законопроект «О внесении изменения в статью 2.3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях».

Ранее наказывалось совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в жилых помещениях в будни в период с 23:00 до 7:00 по местному времени, в выходные дни с 23:00 до 9:00. Исключением были шумные срочные аварийные или спасательные работы, а также другие неотложные действия, необходимые для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения.

Новые поправки к закону предусматривают два дневных часа тишины с 13.00 часов до 15.00 часов в будние дни. Штрафы за шум, напомним, по данному пункту на Ямале немалые: граждане — 2,5 тыс. рублей, должностные лица — от 5 до 15 тыс. рублей, юридические лица — от 50 до 200 тыс. рублей.

Те же действия, совершенные несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, влекут наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей в размере от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Ямальцы в социальных сетях высказывают недовольство дневным противошумным периодом. У некоторых дети, наоборот, любят днём попрыгать и поскакать. У других ремонтные работы встанут и так далее. В целом ямальцы недовольны тем, что у них опять не спросили.