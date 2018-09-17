Понедельник, 17 Сентября 2018 года
11:05:05 МСК

На Ямале собираются запретить дневной шум

Общество

Нарушение покоя граждан с 13:00 до 15:00 будет караться штрафом

Салехард, 17 сентября 2018, 10:23 — REGNUM  На Ямале запретят шуметь днём. А именно, с 13:00 до 15:00 по местному времени. Соответствующий законопроект внесён в Заксобрание ЯНАО на рассмотрение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На очередном заседании Заксобрания ЯНАО 27 сентября запланировано рассмотреть законопроект «О внесении изменения в статью 2.3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях».

Ранее наказывалось совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в жилых помещениях в будни в период с 23:00 до 7:00 по местному времени, в выходные дни с 23:00 до 9:00. Исключением были шумные срочные аварийные или спасательные работы, а также другие неотложные действия, необходимые для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения.

Новые поправки к закону предусматривают два дневных часа тишины с 13.00 часов до 15.00 часов в будние дни. Штрафы за шум, напомним, по данному пункту на Ямале немалые: граждане — 2,5 тыс. рублей, должностные лица — от 5 до 15 тыс. рублей, юридические лица — от 50 до 200 тыс. рублей.

Те же действия, совершенные несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, влекут наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей в размере от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Ямальцы в социальных сетях высказывают недовольство дневным противошумным периодом. У некоторых дети, наоборот, любят днём попрыгать и поскакать. У других ремонтные работы встанут и так далее. В целом ямальцы недовольны тем, что у них опять не спросили.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новое в законодательстве РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить