Ямалу нужны дороги и хорошая медицина: выбраны приоритеты «Сотрудничества»

Салехард, , 08:57 — REGNUM На Ямале общенародным голосованием выбрали приоритеты бюджетных трат по программе «Сотрудничество». Большинство голосов ямальцев было отдано за ремонт дорог между городами и поселениями в ЯНАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Опрос о приоритетах программы «Сотрудничество» проводился на территории ЯНАО с 15 августа по 9 сентября. В нём приняли участие 390 тысяч ямальцев. То есть большинство жителей региона, где проживает более 534 тысяч человек.

За дороги проголосовали 18,6% жителей региона, участвовавших в опросе, за медицинские и санаторные услуги — 17,9%, за завершение строительства дороги Салехард — Надым — 15,3%. за программу переселения на юг Тюменской области — 15,1%, за социальные выплаты и льготы — 14,4%.

Напомним, программа «Сотрудничество» была разработана в 2004 году в рамках договора между властями Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для совместного финансирования строительства дорожных развязок и социальных объектов (школ, больниц, детсадов), а также развития сельского хозяйства и транспортного сообщения. Источником финансирования программы является поступление части налога на прибыль организаций автономных округов и зачисляемого в бюджет Тюменской области.

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