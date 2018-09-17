На Ямале экс-чиновник обвинён в хищении почти 500 млн рублей

Салехард, , 17:16 — REGNUM Спустя пять дней после задержания появилось официальное подтверждение ареста бывшего руководителя Фонда жилищного строительства Ямала. Ранее сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу при содействии регионального управления ФСБ России по Тюменской области и прокуратуры ЯНАО был выявлен факт хищения бюджетных денежных средств в размере более 400 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по автономному округу.

Установлено, что экс-директор Фонда жилищного строительства Ямала с 2014—2015 гг. похитил бюджетные средства, выделенные в рамках госконтрактов на строительно-монтажные работы нескольких социальных объектов. По предварительным данным общая сумма ущерба автономному округу составляет более 400 млн рублей. Изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого.

По данным фактам возбуждены три уголовных дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»), которые объединены в одно производства. Также против этого же лица возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

По информации ИА «Север-Пресс», после предъявления обвинения бывший руководитель ФЖС имитировал сердечный приступ и его, как положено, госпитализировали. Однако он бежал из стационара и был пойман на границе с Казахстаном, имея при себе крупную сумму наличных денег.

Отметим, что задержанный руководил Фондом жилищного строительства ЯНАО в 2010—2012 гг., а также с 2014 — 2016 гг. С 2017 года ФЖС ЯНАО возглавляет другой человек. Учредителем ФЖС Ямала является региональный департамент строительства.

Добавим, фонд был создан для решения проблемы ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильём ямальцев, нуждающихся в социальной защите, а также для переселения жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера.

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