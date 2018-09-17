Татария готовится к ежегодному посланию главы региона Рустама Минниханова. В преддверии этого он дал большое интервью главе правительственного холдинга, где уделил внимание разным вопросам: работе с инвесторами — «есть заблуждение, что достаточно просто поехать, рассказать один раз, и они сами толпами к тебе побегут», но «на самом деле, если хотя бы один из десяти твоих рассказов попадет «в точку», то уже можно радоваться», стратегии социально-экономического развития до 2030 года — «писать мы научились, осталось научиться хорошо работать» и «важно, чтобы все эти посылы, которые мы туда заложили, были реализованы». Рустам Минниханов предложил усложнить процедуру развода — «все мы ругаемся, но это же не значит, что каждый раз надо разводиться», а для привлечения мировых культурных событий в Казань предложил никому не подражать, а «какую-то свою тему развивать». Само послание Госсовету РТ, которое будет озвучено 24 сентября 2018 года в рамках сессии, глава региона окрестил, как «очень серьезное событие, которое дает сигнал правительству, органам власти и муниципалитетам, определяет их приоритеты на следующий год».

Татария

Замглавы Федеральной службы по труду и занятости РФ Иван Шкловец посетил Казань, где обсудил вопросы соблюдения трудового законодательства, своевременную выплату зарплаты. На прошлой неделе в Татарии также побывала чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в России Регина Вероника Мария Джонс-Бос с делегацией бизнес-сообщества. Перспективными для сотрудничества направлениями с этой страной в регионе видят «расширение поставок в Нидерланды продукции нефтехимической и машиностроительной отрасли, расширение сотрудничества с такими компаниями, как Philips, DSM, кооперация в области судостроения и автомобилестроения, а также создание совместных предприятий в области переработки сельскохозяйственной продукции».

Глава Ростеха Сергей Чемезов открыл в Зеленодольске Центр специального машиностроения, который обошёлся примерно в 4 млрд рублей. На встрече с делегацией был затронут вопрос реализации проекта Т-500, который стал первым в истории современной России сертифицированным самолетом сельскохозяйственного назначения. Разработчиком воздушного судна выступает республиканская компания.

Рустам Минниханов посетил Сингапур, где принял участие в заседании расширенного состава межправительственной российско-сингапурской комиссии. Эту поездку окрестили одной «из самых сильных за всю историю поездок в Сингапур», а сам Минниханов отметил, что «важными направлениями для сотрудничества с Сингапуром являются сферы инноваций и инфокоммуникационных технологий», и пригласил министра торговли и промышленности Сингапура посетить Татарию.

Конфликт фронтовика из Казани с управляющей компанией попал в информационную повестку страны. 91-летний ветеран Великой Отечественной войны, инвалид I группы Юрий Величко пожаловался на коллекторов, которые говорили «давай, дед, деньги, иначе мы тебя покрошим», «звонили и днем, и ночью, угрожали и про паяльник говорили», и на УК, заставившую пожилого человека неделями жить без электричества. Ветеран рассказал, что принципиально не оплачивает ту часть работ, которую, по его мнению, компания не выполнила. Отключение электричества УК применила в качестве инструмента «воздействия».

Первые головы уже полетели — уволен директор УК; глава района, где проживает фронтовик, получил выговор. Долги за жилищно-коммунальные услуги в размере 45 тыс. рублей за ветерана оплатила мэрия, но впереди — прокурорская проверка и внимание следователей к коллекторам и УК. Дело об угрозах взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Эта история подняла вопрос, который один из жителей Татарии выразил достаточно ёмко: «Неужели наши ветераны не заслужили от потомков полной индульгенции по оплате коммунальных платежей?«

Примерно в это же время в Татарии «обнаружили» богатых пенсионеров — в их число записали тех, чей доход более 25 тыс. рублей. Данной категории пожилых жителей республики отменили выплаты на проезд в общественном транспорте. С 2019 году льготу не будут получать 132 тыс. работающих и военных пенсионеров Татарии, а бюджет сэкономит по разным подсчётам от 75 до 142 млн рублей. Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева, комментируя это «нововведение», уже вызвавшее массу критики у населения, заявила, что этот ход — «продолжение поэтапного снижения мер соцподдержки более обеспеченных слоев населения» и удивляется, «почему человек, у которого пенсия, например, 14 тысяч рублей и столько же зарплата, должен обижаться из-за 90 рублей?«

В банкротном деле бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина — интересные подвижки. Кредиторы попытались оспорить брачный договор, которым за несколько месяцев до ввода распродажи супруги Мусины поделили совместно нажитое, расторгнуть сделку дарения шикарных дорогостоящих апартаментов, а в качестве кредиторов в дело «рвутся» фирмы, что на 100% принадлежат самому Мусину.

Тем временем из банка «Открытие» в Казани похитили 230 млн рублей.

Ряд назначений произошёл на прошлой неделе в столице Татарии. Сын главы «Метроэлектротранса» Асфан Галявов возглавил Роструд по РТ, в МВД региона — новые начальники отделов, а мэр Казани назначил главного борца с коррупцией. Неофициально сообщается, что советником Ильсура Метшина по этому вопросу стал старший помощник прокурора Казани Киям Беляев.

Автовладельцев Казани с 1 ноября ждут неприятные изменения: число бесплатных парковок сократится, а вот число платных, наоборот, увеличат почти на 1,2 тысячи. При этом пользующиеся особой популярностью места подорожают до 100 рублей в час — с 70 рублей.

Компании Татарии, где имеется доля региона, подвели итоги по выплате дивидендов за 2017 год. Выплаты акционеру — республике составили 203,45 млн рублей, плановое задание было перевыполнено почти вдвое.

А тем временем бюджет Татарии на 2018 год планируют откорректировать, увеличив доходную часть на 21 млрд рублей

Казань претендует на то, чтобы стать одним из региональных хабов — «Аэрофлот» планирует до конца сентября принять решение по этому вопросу. Эксперты в комментариях казанским СМИ анонимно высказывают мнение, что «в преддверии тяжелых для авиатранспортной отрасли дней для Казани это спасательный круг и сумасшедший рост».

Камскую агломерацию планируют превратить «в своего рода чайна-таун» — Нижнекамск посетила делегация инвесторов из Китая, объём планируемых вложений — 60 млн долларов.

Суд прекратил работу подросткового реабилитационного центра в Казани, воспитанники которого жаловались на пытки. Один из воспитанников центра рассказывал, что «заставляли выбегать на улицу голыми, где их поливали ледяной водой из шланга», а еще «нужно было сидеть молча на стуле, не двигаясь и глядя в одну точку». Один из подростков попытался покончить с собой, его удалось спасти и ситуацией занялись следователи.

В ожидании послания

Ежегодное послание Госсовету глава Татарии Рустам Минниханов озвучит на сессии 24 сентября 2018 года, а на прошлой неделе в преддверии этого важного события он дал интервью главе правительственного холдинга «Татмедиа».

Gossov.tatarstan.ru Рустам Минниханов обращается к Государственному Совету

Рустам Минниханов отметил, что «послание — это конституционная обязанность», в нём «озвучиваются наши внешние связи, внутренние процессы, проекты, которые мы реализуем» и «шаги, которые мы должны будем сделать в будущем».

"Ежегодное послание Госсовету — это очень серьезное событие, которое дает сигнал правительству, органам власти и муниципалитетам, определяет их приоритеты на следующий год. Хотя у нас есть и стратегические приоритеты, которые планируются не на один год. По итогам послания формируется целая программа действий», — цитирует главу региона издание sntat.ru.

Большой объём вопросов касался работе с инвесторами.

«В работе с инвесторами есть заблуждение, что достаточно просто поехать, рассказать один раз, и они сами толпами к тебе побегут. Но на самом деле если хотя бы один из десяти твоих рассказов попадет «в точку», то уже можно радоваться. Вот про меня говорят, мол, много ездит, 30 с лишним поездок. Это огромное количество встреч, презентаций, контактов. И если один из десяти «выстрелит», то это уже отлично. Иногда и больше «выстреливает», — отметил Минниханов.

Говоря о стратегии социально-экономического развития до 2030 года, он уточнил, что она корректируется, «потому что мир вообще меняется очень быстро», но добавил, что «нельзя сказать, что ту программу, которую мы приняли, сегодня надо переделать».

"Есть некоторые штрихи, на которые надо обратить внимание. Будут возникать какие-то дополнения. Это очень серьезный, продуманный документ, ее делала большая команда специалистов вместе с нашими профессионалами, поэтому она была принята законом на Госсовете. Это очень фундаментальный документ. У регионов я не видел таких документов», — заявил Рустам Минниханов, добавив, что «писать мы научились, осталось научиться хорошо работать» и «важно, чтобы все эти посылы, которые мы туда заложили, были реализованы».

Для привлечения мировых культурных событий в Казань глава региона предложил не подражать кому-то, а «какую-то свою тему развивать».

Уделялось в интервью внимание и семье, в частности, Рустам Минниханов предложил усложнить процедуру развода — «эта тема должна быть долгая — полгода, год».

«Интересы жены и мужа не всегда совпадают, все мы ругаемся, но это же не значит, что каждый раз надо разводиться. И самое главное, особого счастья в следующий раз тоже может не быть. Поэтому надо держаться за ту семью, которая у тебя есть», — добавил он.

Напомним, в 2017 году послание Минниханова было озвучено 21 сентября. Он начал его с договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, который завершил действие в августе 2017 года. Отметив его важную историческую роль, глава Татарии умолчал о возможности пролонгации, что дало основание казанским СМИ высказать мнение об отказе властей республики «от борьбы за продление договора».

Читайте также: В Татарии язык важнее договора с Москвой

Вопиющий случай

На прошлой неделе Казань печально прославилась на всю страну историей, где пострадавшей стороной был 91-летний фронтовик, партизан, прошедший действующую армию в годы Великой Отечественной войны, инвалид первой группы Юрий Величко. В мирные годы он был вынужден вести «войну» с управляющей компанией. Не согласившись с начислением услуг, которые, по мнению фронтовика, УК так не и предоставила, он стал должником. Управляющая компания выставила счет на 45 тыс. рублей долга пожилому собственнику и, чтобы вынудить оплатить их, начала по неделям отключать электроэнергию — на неделю с 18 августа и почти на неделю с 10 сентября. После последнего отключения знакомые пенсионера пожаловались в казанское СМИ, и история, длящаяся десять лет, получила огласку.

Читайте также: Долги погасили, а директора уволили: судьба фронтовика из Казани

«Вбрасывали уведомления об отключении без даты и подписи. А потом раз — и отключение. Пожалуюсь в соцзащиту, те — в администрацию, вроде опять включат, а потом опять отключение без предупреждения. Ко мне должны были повнимательнее относиться, а отключают электроэнергию», — цитирует Юрия Величко издание «Реальное время».

(сс) marusya21111999 Ветеран

Когда отключения не повлияли на позицию пенсионера, его долг «отдали» коллекторам, и те пришли навестить должника.

«Мне звонили и днем, и ночью, угрожали и про паяльник говорили, лично встречаться не приходилось, — рассказал пожилой фронтовик. — Дня через два приходят три молодца: «Давай, дед, деньги, иначе мы тебя покрошим». Я вижу, что это поганая команда, говорю, что деньги лежат, только вы не заходите, подождите в подъезде. Я не знаю, откуда они, с улицы пришли. К ним уже вышел с газовым баллончиком и брызнул в лицо одному, так они все рванули вниз, больше не появлялись».

После того как ситуация стала известна общественности, в дело вмешалась прокуратура, начавшая проверку по фактам публикаций. Надзорное ведомство предприняло меры, «направленные на пресечение действий управляющей компании по отключению энергоснабжения квартиры престарелого гражданина».

Мэрия Казани в тот же день, когда о пожилом горожанине и его борьбе рассказали почти все крупные СМИ, выступила с заявлением, что «отключать электричество, да еще и угрожать ветерану — абсолютно отвратительная мера» и «оставлять заслуженного ветерана без предоставления жилищно-коммунальных услуг не позволено никому». Городские власти оплатили долги фронтовика, а вечером 18 сентября Юрия Александровича навестил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев. Он извинился перед ветераном за нанесенную ему управляющей компанией обиду и пообещал, что на этом проверка не завершится, а также сообщил об увольнении гендиректора управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района, которая отключала свет.

«Это вопиющий случай! Настолько бездушное отношение! Это недопустимо не только к фронтовикам, вообще к людям старшего поколения. Вдвойне обидно, что это произошло на территории, за которую я отвечаю. Если мы так относимся к ветеранам, нам просто прощения нет!» — заявил Тимур Алибаев на встрече с фронтовиком.

Позднее стало известно, что сам Алибаев после проверки также получил выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Историю довели до сведения Рустама Минниханова, в те дни находившегося в командировке. Он поручил провести проверку, а позиция властей звучала так: «случившееся расцениваем как вопиющий случай, который не укладывается ни в какие моральные рамки».

Дело по угрозам на сегодня на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Читайте также: Следователи проверят информацию об угрозах коллекторов ветерану в Казани

История Юрия Величко — это не частный случай, а лишь один из многих, который может произойти, к сожалению, и с другими ветеранами. На одном из крупных телеграм-каналов Казани в свете этого прозвучало предложение о полной индульгенции по оплате коммунальных платежей для ветеранов.

«Казалось бы, из-за общественного резонанса история завершилась благополучно для ветерана. Но вот какой вопрос остался: а что, наши ветераны ВОВ не заслужили от потомков полной индульгенции по оплате коммунальных платежей? Ветеранов ВОВ все меньше и меньше, а заслуги их — неоспоримы. Неужели у нас не могут растиражировать помощь для Юрия Величко на всех других ветеранов?» — вопрошает канал bikbov, предлагая не крохоборствовать и ввести для ветеранов льготу не в виде 50% компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, а на 100%: «Давайте таких ветеранов освободим полностью от оплаты услуг ЖКХ, хотя бы в нашем регионе».

Напомним, на конец апреля 2018 года в республике проживает 46,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, включая почти 1,6 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Гости и визиты недели

Одним из главных гостей Татарии на прошлой неделе стал руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, который открыл в Зеленодольске центр специального машиностроения стоимостью свыше 4 млрд рублей. Центр был создан на АО «ПОЗиС», который является основным российским производителем малокалиберных боеприпасов для авиационных, морских и сухопутных артиллерийских систем.

«Он производит гранаты для гранатометов, практически всю палитру малокалиберных патронов и пиропатронов. Это практически единственное производство в СНГ», — сказал на церемонии открытия Сергей Чемезов.

President.tatar.ru Открытие центра специального машиностроения АО «Производственное объединение «Завод имени Серго»

После открытия центра стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, был затронут вопрос реализации проекта Т-500, который стал первым в истории современной России сертифицированным самолетом сельскохозяйственного назначения. Его разработчиком является республиканская компания МВЕН.

Казань на прошлой неделе также посетила делегация Нидерландов, которую возглавила полномочный посол королевства Нидерланды в России Регина Вероника Мария Джонс-Бос. В гости в регион помимо дипломатов прибыли и представители ряда голландских компаний. Перспективными направлениями для сотрудничества стороны видят расширение поставок в Нидерланды продукции нефтехимической и машиностроительной отрасли, расширение сотрудничества с такими компаниями, как Philips, DSM, кооперация в области судостроения и автомобилестроения, а также создание совместных предприятий в области переработки сельскохозяйственной продукции. Напомним, по итогам 2017 года товарооборот Татарии и Нидерландов достиг 2 млрд долларов, увеличившись на 25% относительно 2016 года.

Также ряд встреч, важных для дальнейшего региона, прошли во время визита Рустама Минниханова в Сингапур, где он принял участие в заседаниях межправительственной российско-сингапурской комиссии, прибыв на место в составе российской делегации, которую возглавил зампредседателя правительства РФ Максим Акимов.

Акимов на пленарном заседании во время презентации инвестиционных возможностей страны подчеркнул, что «один из ведущих регионов России — Татарстан, и его руководитель Рустам Минниханов лично делают многое и хорошо продвинулись в вопросах развития взаимных отношений между нашими странами».

Сам же Минниханов выступил основным докладчиком по проблемам экономического взаимодействия Сингапура с регионами Российской Федерации, где заявил, что «благодаря нашей совместной слаженной работе у Республики Татарстан уже есть положительная динамика во внешнеторговых отношениях с Сингапуром».

"По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с Сингапуром вырос более чем в 3 раза и составил более 140 млн долларов США», — отметил он, уточнив, что регион «с особым вниманием изучает передовой опыт Сингапура в сфере государственного управления и подготовки управленческих кадров», и добавил, что «важными направлениями для сотрудничества с Сингапуром являются сферы инноваций и инфокоммуникационных технологий» .

Tatarstan.ru Рабочий визит в Сингапур

В ходе визита Рустам Минниханов пригласил министра торговли и промышленности Сингапура в Татарию. А официальный голос казанского кремля Лилия Галимова, комментируя итоги визита, заявила, что «это была одна из самых сильных за всю историю поездок в Сингапур!«

Экономика недели

В сфере экономики на прошедшей неделе можно отметить ряд наиболее важных событий.

Так, автовладельцев Казани с 1 ноября 2018 года года ждут малоприятные изменения: сократится число бесплатных парковок, а число платных мест увеличится на 1185, также в ряде востребованных мест вырастет стоимость парковки. Власти объясняют «нововведение» более равномерной нагрузкой парковочного пространства.

«С 1 ноября 2018 года стоимость парковки в Казани на улицах Театральная, профессора Нужина и на площади Свободы вырастет с 70 руб. до 100 руб. На улицах Профсоюзная, Жуковского, Гоголя, Япеева, Щапова, лейтенанта Шмидта, Кави Наджми, Мусы Джалиля — с 50 до 70 рублей», — пишет газета «Коммерсантъ».

Сразу два события прошлой недели касались доходов бюджета. Минземимущество Татарии подвело итоги выплаты дивидендов по акциям, которые находятся в собственности республики. Ведомство является уполномоченным органом по управлению государственными пакетами акций.

«Дивиденды в текущем году выплачены всеми акционерными обществами с государственным участием, принявшими на годовых общих собраниях акционеров соответствующие решения, в установленные законом сроки. Общая сумма поступлений в бюджет Республики Татарстан составила 203,45 млн рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

Прогнозный показатель был перевыполнен, изначально планировалось получить от госпакетов 106 млн рублей.

Бюджет Татарии на 2018 год также планируется откорректировать, увеличив доходную часть на более чем 21,205 млрд рублей. После корректировок, которые внесены кабинетом министров и будут рассмотрены Госсоветом РТ 24 сентября 2018 года, параметры бюджета республики на 2018 год будут выглядеть следующим образом: доходы — 246,217 млрд рублей, расходы — 261,096 млрд рублей, дефицит снизится на 3,771 млрд рублей — до 14,878 млрд рублей.

Читайте также: План по налогам увеличат: в бюджет Татарии внесут коррективы

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Поступлений в бюджет могут добавить и проекты, которые ожидаются в сфере авиаперевозок. До конца сентября 2018 года компания «Аэрофлот» определится с тем, в каких городах будут запущены региональные хабы, и Казань претендует на этот статус.

«В преддверии тяжелых для авиатранспортной отрасли дней для Казани это спасательный круг и сумасшедший рост», — уверяет отраслевой источник в комментариях изданию «Бизнес-онлайн».

В Нижнекамске тем временем активно налаживают отношения с китайским бизнесом. На прошлой неделе Камскую агломерацию посетила делегация инвесторов с проектом на 60 миллионов долларов. В составе делегации было три фирмы — Jingbo, которая занимается нефтепереработкой, металлургией, сельским хозяйством и логистикой, Dongye и «Радуга Цинк Лист» (полимерная обработка металла). Они планируют общий проект на территории Нижнекамска, но окончательного решения по нему пока нет.

«На сегодняшний день инвестиции из Китая — это номер один в Республике Татарстан. Я ни на минуту не сомневаюсь, что Камская агломерация, куда входят Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, превратится в своего рода чайна-таун», — заявил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев (цитата «Бизнес-онлайн»).

Напомним, в ТОСЭР «Нижнекамск» первым резидентом станет китайская компания «Камасталь».

Отставки и назначения

На прошлой неделе наконец-то перестало пустовать кресло главы Роструда Татарии, остававшееся вакантным после ухода в марте Евгения Костюшина, которого перевели руководить управлением ФАС по Крыму и Севастополю.

Оправдались слухи, ходившие с конца августа 2018 года, это место, как и предполагали, досталось сыну главы «Метроэлектротранса» Рустема Галявова — Асфану, до этого возглавлявшего Казанский автотранспортный техникум им. А. П. Обыденнова.

Биографии нового главы на сайте Роструда по РТ пока нет, но известно, что Асфан Галявов в 2006—2007 году работал в исполкоме Казани в должности специалиста отдела экономики. Следующие два года он отработал главой управления организации работ министерства экономики РТ, после чего перешёл руководить техникумом — сначала ГАОУ СПО «Казанский техникум наземного и подземного электрического транспорта», а потом автотранспортным.

Читайте также: «Швыряют бумаги на стол и уходят»: неделя Татарии

Нового главу ведомства 17 сентября представил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, посетивший Казань с официальным визитом, где также встретился с премьер-министром республики Алексеем Песошиным. Они обсудили актуальные задачи, в том числе это госнадзор за соблюдением трудового законодательства, своевременность выплаты работникам заработной платы, другие нормы трудового права.

Кадровые рокировки на прошлой неделе произошли и в мэрии. Издание «Бизнес-онлайн» сообщило, что, по сведениям его источников, мэр Казани Ильсур Метшин назначил нового советника по вопросам противодействия коррупции. Им стал 28-летний старший помощник прокурора Казани Киям Беляев. Для него новое поле деятельности будет созвучно с предыдущей работой, где он контролировал соблюдение законности, курировал проблему незаконных построек, а также за ним был закреплен контроль за декларациями о доходах чиновников и депутатов.

Павел Федотов. Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик. 1846

Назначения на прошлой неделе прошли и в органах МВД. Так, на должность нового руководителя отдела полиции «Гвардейский» назначен Ирек Камалиев, ранее он занимал аналогичную должность в отделе полиции «Дербышки».

"Ирек Камалиев — уроженец с. Шапши Высокогорского района РТ. В 2003 году окончил Казанский государственный технологический университет. Свою службу в органах внутренних дел Ирек Камалиев начал в 2003 году в ОМ «Дербышки» УВД Советского района Казани в должности стажера участкового уполномоченного милиции группы УУМ. Проработав в подразделении почти 5 лет, в 2008 году назначен его начальником. В период с 2015 по сентябрь 2017 года занимал должность заместителя начальника отдела полиции «Дербышки», после этого стал его руководителем», — отметили в пресс-службе.

А отдел МВД на казанской Рублевке — ОМВД России по Лаишевскому району возглавил Радик Егоров, который ранее был главой ОМВД России по Буинскому району. Новый глава отдела — уроженец Заинска, работает в системе МВД с 2000 года.

Новый начальник появился и ОМВД России по Нурлатскому району. Им стал полковник полиции Владимир Елисеев, который до этого возглавлял отдел полиции № 1 «Автозаводский» УМВД России по городу Набережные Челны.

Также новые главы появились и в отделах МВД России по Тетюшскому и Буинскому районам, которые совершили между собой обмен руководителями. Тетюшский отдел возглавил подполковник полиции Алексей Витин, ранее работавший начальником полиции отдела МВД России по Буинскому району. А на его место поставили подполковника полиции Рената Хасанова, ранее возглавлявшего ОМВД России по Тетюшскому району.

«Богатые» пенсионеры

Одна из поправок в республиканском законодательстве вызвала недовольство жителей. Правительство Татарии, утверждая ежемесячные денежные и иные виды выплат на 2019 год, своим постановлением с 1 января отменило компенсацию за проезд пенсионерам, чей размер среднемесячного дохода превышает 25 тыс. рублей. На 2018 год этой категории пожилых жителей уже «урезали» льготу в два раза — до 90 рублей, притом что на момент утверждения этих поправок стоимость единого месячного социального проездного составляла уже 448 рублей.

Читайте также: Пенсионеров Татарии поделили на бедных, очень бедных и «богатых»

С 2019 года власти решили пойти еще дальше, отменив льготы для этих пенсионеров полностью. Под действие поправки попадают 132 тыс. работающих и военных пенсионеров. Экономия на отмене для республиканского бюджета составит 142 млн рублей (по другим подсчётам, около 75 млн рублей).

«Таким образом, без этой льготы останется примерно каждый восьмой пенсионер республики», — пишет газета «Коммерсантъ», напомнив, что впервые «доходный» ценз при определении размера ежемесячной выплаты на проезд был установлен в 2016 году и начинался он от 20 тыс. рублей.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности. 1890

Льготы урезают в рамках плана по повышению адресности мер социальной поддержки отдельных категорий населения.

Непопулярные нововведения вызвали волну критических публикаций в казанских СМИ, и официальным властям пришлось объяснить этот шаг.

Официальный представитель казанского кремля Лилия Галимова на брифинге заявила, что «цель проведения этого мероприятия никак не увязана с необходимостью сэкономить какие-то средства, не стоит такой задачи».

"Вышеуказанная выплата предоставляется исключительно тем пенсионерам, которые не получают льготы по иным основаниям, то есть которые не являются инвалидами, ветеранами труда», — цитирует Галимову издание «Бизнес-онлайн».

В комментариях этому же изданию замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева заявила, что постановление уходит своими корнями в 2016 год, когда были сформулированы новые принципы предоставления бюджетных субсидий — адресная поддержка нуждающихся против категорийной.

«Это продолжение поэтапного снижения мер соцподдержки более обеспеченных слоев населения, но это не коснется ни инвалидов, ни ветеранов войны, ни ветеранов труда. Почему человек, у которого пенсия, например, 14 тысяч рублей и столько же зарплата, должен обижаться из-за 90 рублей? Это не та цифра, которая может вызвать недовольство», — заявила Бутаева.

Напомним, также на 2019 год правительство Татарии планирует оставить «заморозку» на уровне 8232 рублей для прожиточного минимума пенсионера, от которого ведётся расчёт федеральной социальной доплаты к пенсии. Это приведёт к тому, что, несмотря на инфляцию, доплаты пенсионерам Татарии в 2019 году не вырастут.

Дела банковские

ЧП произошло в офисе банка «Открытие» в Казани. Из него похитили 230 млн рублей. Об этом стало известно по результатам плановой проверки, выявившей крупную недостачу.

«В денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача. По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление», — заявила газете «Коммерсантъ» пресс-секретарь Приволжского филиала банка «Открытие» Екатерина Молева, добавив, что интересы клиентов это не затронет.

Издание со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, уточнило, что «в число подозреваемых может войти бывший директор офиса, где обнаружилась недостача».

А пока в «Открытии» ищут пропавшие деньги, по делу о банкротстве бывшего главы правления обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка» Роберта Мусина формируют конкурсную массу.

Кредиторы сделали попытку расторгнуть брачный договор экс-банкира с супругой, признав его недействительной сделкой. Документ с Лидией Мусиной, которая также числилась руководителем ряда компаний, был заключён в июне 2018 года — на этапе реструктуризации долгов Роберта Мусина. ТФБ, как основной кредитор последнего, выступил против этой сделки, позднее к нему присоединилось и ООО «Аида и Д». Они посчитали, что на этот шаг Мусин пошел, чтобы уменьшить конкурсную массу. А представители экс-главы банка настаивают, что это способ защиты детей, которые могут остаться без всего при распродаже имущества, к которой уже приступили в рамках банкротного дела. Слушание по ходатайству о расторжении брачного договора должны были начать на прошлой неделе, но отложили на октябрь.

Цитата из к/ф «Не может быть!» реж Леонид Гайдай. 1975. СССР Вам надо все продавать подчистую! Продукты, например, я себе возьму

Читайте также: Кредиторы экс-главы «Татфондбанка» требуют расторгнуть его брачный договор

Также «Татфондбанк» требует расторгнуть договор дарения дорогостоящих апартаментов в Казани общей площадью более 520 кв. м, которые Роберт Мусин за две недели до отзыва лицензии у банка, но уже после ввода временной администрации, подарил членам своей семьи. Ходатайство банка-банкрота рассмотрят 9 ноября 2018 года.

Читайте также: Подарок: шикарные апартаменты экс-главы «Татфондбанка» нашлись у родни

А тем временем в ряды кредиторов Роберта Мусина рвутся две фирмы, в которых 100% доли принадлежат ему самому. ООО «МР Холдинг» и ООО «ТФБ Стратегия» обосновали свои претензии договорами займа от 2016 года на общую сумму свыше 115 млн рублей.

Читайте также: Странности дела о банкротстве экс-главы «Татфондбанка»: сам себе задолжал?

Напомним, ТФБ был лишен лицензии в марте 2017 года, в апреле его обанкротили, и на сегодня долги банка перед 18 тыс. кредиторов превышают 158 млрд рублей. Роберт Мусин является фигурантом ряда уголовных дел, ущерб по которым превышает 50 млрд рублей.

Пытки вместо реабилитации

Получивший негативную славу своими методами воспитания, а также двумя уголовными делами реабилитационный центр в Казани закрыт по решению суда. 21 сентября Кировский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры и обязал ООО «Символ жизни» прекратить деятельность.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Замок

По сведениям правозащитной организации «Зона права», представлявшей интересы потерпевшей стороны, расследование уголовных дел по фактам издевательств над воспитанниками продолжается.

Подростки рассказывали следователям, что их «заставляли выбегать на улицу голыми, где их поливали ледяной водой из шланга», а «также практиковалось занятие «Сидение на острове», когда нужно было сидеть молча на стуле, не двигаясь и глядя в одну точку, или тренинг «Веревка», когда двух воспитанников связывали на несколько дней и все движения и процедуры им приходилось делать вместе». Один из 15-летних воспитанников попытался покончить с собой, его спасли и было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Тогда же стали известны факты издевательств над 16-летней воспитанницей, которую заставили «снять с себя одежду, оголив половые органы, и приседать перед взрослыми мужчинами». По этим происшествиям возбуждены сразу два уголовных дела — по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и «Понуждение к действиям сексуального характера».

Их объединили в одно производство с делом подростка, пытавшегося покончить с собой. Расследование продолжается.