Следователи проверят информацию об угрозах коллекторов ветерану в Казани

Казань, , 15:22 — REGNUM Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по материалам СМИ об угрозах коллекторов 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны в Казани, сообщает 19 сентября пресс-служба СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фронтовик Юрий Величко, подростком попавший в партизанский отряд, а позднее в ряды действующей армии, с 2008 года вёл свою «борьбу» с управляющей компанией, выставившей ему долги и пени на сумму 45 тыс. рублей. Сам ветеран категорически не согласен с выставленным счётом, поскольку все платит по счетам.

«Меня вывесили как должника, пришли требовать деньги. А чтобы я заплатил, отключили мне свет! И 10 дней сидел без света. Я и хуже видел времена.» — рассказал Юрий Величко.

Коллекторы начали угрожать ветерану физической расправой. Приходили к фронтовику и «трое детин с требованием им эту сумму заплатить».

Кроме того, после серии публикаций в казанских СМИ прокуратура Татарии начала проверку, после которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управляющей компании и коллекторского агентства.

Читайте ранее в этом сюжете: Долги погасили, а директора уволили: судьба фронтовика из Казани