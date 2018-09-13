Странности дела о банкротстве экс-главы «Татфондбанка»: сам себе задолжал?

Казань, , 06:01 — REGNUM В банкротном деле бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, признанного банкротом по иску конкурсного управляющего банка, появились неожиданные кредиторы. Ходатайства о включении требований в реестр кредиторов подали ООО «МР Холдинг» и ООО «ТФБ Стратегия», в которых единственным владельцем является сам Мусин. В качестве обоснования претензий руководитель компаний, по которым ещё в июле 2018 года были приняты решения о ликвидации, предъявил договора процентного денежного займа от июля и ноября 2016 года. Общая сумма выставленного долга — свыше 115 млн рублей, суд пока не рассмотрел притязания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, бывший глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин признан банкротом по иску конкурсного управляющего ТФБ. На первом этапе — реструктуризации долга — финансовое состояние экс-банкира пытались восстановить, но это не удалось, и в середине июля 2018 года была введена процедура реализации имущества, которая продлится до 25 декабря 2018 года. Еще на первом этапе имущество Мусина было пересчитано, в определении суда уточнялось, что он является владельцем долей в 11 юрлицах, причем в четырёх из них единоличным владельцем. В числе таких компаний — ООО «МР Аналитика», ООО «ТФБ Стратегия», ООО «МР Холдинг» и ООО «АИДА-Р». В трёх из них он долгое время также числился директором. Примечательно, за сутки до вынесения решения о продаже имущества бывшего банкира, то есть 17 июля 2018 года, было принято решение о ликвидации двух ООО из перечисленных (решение кредиторов о банкротстве Мусина было принято ещё 11 июля). Речь идёт об ООО «МР Холдинг» и ООО «ТФБ Стратегия», тех самых, что сейчас подали ходатайства о вступлении в реестр кредиторов, и которым, если суд удовлетворит требования, после продажи имущества должны выплатить запрошенные долги.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «МР Холдинг» создано 13 июня 2013 года в Казани, единоличный владелец — Роберт Мусин, уставный капитал — 500 тыс. рублей. Основной вид деятельности — «деятельность в области права и бухгалтерского учета». С 17 июля 2018 года компания ликвидируется, ликвидатор — Рашид Сафин.

10 сентября 2018 года компания обратилась в суд в рамках дела о банкротстве Роберта Мусина с требованием включить в реестр кредиторов сумму 59 104 525,57 рубля, из которых 52 751 000 рублей — сумма основного долга, 6 353 525,57 рубля — проценты. Обоснование — договор процентного денежного займа №2/3 от 25 июля 2016 года.

Вторая компания — ООО «ТФБ Стратегия» создана 27 марта 2013 года, ликвидируется также с 17 июля 2018 года, ликвидатор тот же. Уставный капитал компании — 500 тыс. рублей, основная деятельность — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Роберту Мусину в ООО принадлежит 100% доли, и 10 сентября 2018 года компания также подала ходатайство о вступлении в реестр кредиторов. В качестве обоснования был предъявлен договор процентного денежного займа №231 116/С от 23.11.2016 года на сумму 56 169 361,63 рубля, где 51 млн рублей — основной долг, а остальное — проценты за пользование займом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ТФБ начал испытывать финансовые трудности в декабре 2016 года, тогда была введена временная администрация, но это не помогло. В марте 2017 года компанию лишили лицензии, а в апреле обанкротили. Конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Роберт Мусин, являвшийся долгое время председателем правления ТФБ, на сегодня — фигурант ряда уголовных дел, связанных с мошенничеством и возбужденных по фактам обнаруженных в банке нарушений. Сумма ущерба по делам — свыше 50 млрд рублей, экс-банкир, проведя почти весь 2017 года в СИЗО, теперь находится под домашним арестом. Из декларации Роберта Мусина, который также является депутатом Госсовета РТ, следует, что за 2017 год он заработал 8,9 млн рублей. Его долги перед кредиторами в рамках банкротного дела превышают 1,5 млрд рублей. Долги ТФБ перед его бывшими клиентами и прочими кредиторами уже свыше 158 млрд рублей.

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