План по налогам увеличат: в бюджет Татарии внесут коррективы

Казань, , 11:02 — REGNUM Поправки в бюджет Татарии на 2018 год депутаты Госсовета РТ внесут на первой сессии после летних каникул, которая пройдёт 24 сентября 2018 года. Вопрос включен в план заседания профильного комитета и может войти в дополнительную повестку сессии. Поправками доходную часть планируется увеличить сразу на 21 205,3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После запланированных корректировок параметры бюджета республики на 2018 год будут выглядеть следующим образом: доходы — 246,217 млрд рублей, расходы — 261,096 млрд рублей, дефицит составит 14,878 млрд рублей, снизившись на 3,771 млрд рублей.

Прогнозные показатели также планируется изменить и для планов в 2019 году: доходы — 209,371 млрд рублей, расходы — 213,856 млрд рублей, дефицит — 4,484 млрд рублей. При этом на 2020 год доходы бюджета прогнозируются на уровне 215,461 млрд рублей, расходы — 221,44 млрд рублей, дефицит — 5,978 млрд рублей.

Поправки вносятся кабинетом министров РТ в связи с изменением ряда прогнозных показателей. Так, за восемь месяцев фактического исполнения бюджета республики налоговые и неналоговые доходы бюджета вырастут на 19,602 млрд рублей.

«По налогу на прибыль плановое назначение предлагается увеличить на 13 880 млн рублей. Рост платежей обусловлен, в основном, ростом поступлений налога от нефтедобывающих компаний в связи с изменением стоимости нефти и курса доллара. План по налогу на доходы физических лиц предлагается уточнить на 259 млн рублей, что связано с ростом средней заработной платы», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Плановое значение по налогу на имущество организаций в связи с ростом налогооблагаемой базы предлагается увеличить на 600 млн рублей.

Безвозмездные поступления также вырастут за счет межбюджетных трансфертов и некоммерческих организаций на 1,409 млрд рублей. Из них 34,5 млн рублей — это безвозмездные поступления от Фонда развития моногородов. На содержание депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от региона добавят 10,7 млн рублей.

Расходная часть республиканского бюджета также вырастет — на 17,434 млрд рублей, из которых на капитальное строительство и ремонт соцсферы, инженерной инфраструктуры, дорог и софинансирование федеральных целевых программ приходится 11,201 млрд рублей.