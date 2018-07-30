Кредиторы экс-главы «Татфондбанка» требуют расторгнуть его брачный договор

Казань, , 03:59 — REGNUM Одна из компаний-кредиторов, которой бывший председатель правления «Татфондбанка» задолжал свыше 157,3 млн рублей, потребовала в рамках банкротного дела Роберта Мусина признать его брачный договор с супругой недействительной сделкой. Документ с Лидией Мусиной, которая также числилась руководителем ряда компаний, был заключён в июне 2018 года, когда в деле о банкротстве ещё был этап реструктуризации долга. Претензии кредитора Арбитражный суд Татарии рассмотрит 21 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, бывший глава некогда крупнейшего банка Татарии — «Татфондбанка», обанкроченного в апреле 2017 года после отзыва лицензии, сам признан банкротом, как физическое лицо в июле 2018 года. Инициатором банкротного иска стал конкурсный управляющий ТФБ. На первом этапе финансовое состояние Роберта Мусина пытались восстановить — через реструктуризацию задолженности, но это не удалось, и в итоге был введён этап реализации имущества. Помимо этого, Мусин является фигурантом ряда уголовных дел по мошенничеству с имуществом банка. Сумма ущерба по делам превышает 50 млрд рублей, расследование продолжается, сам экс-банкир после почти 11 месяцев в СИЗО был переведён под домашний арест.

После перехода ко второму этапу Роберт Мусин не имеет права лично, без ведома финансового управляющего, распоряжаться своим имуществом. Помимо этого, могут быть оспорены и сделки, заключённые за три года до признания гражданина банкротом, если они влияют на конкурсную массу. Сразу же после того, как Мусин был признан банкротом, от ООО «Аида Д», чьи требования в размере 157 341 844,63 рубля ещё в апреле 2018 года были включены в состав третьей очереди, поступило заявление. В нём ООО потребовало признать брачный договор « от 26.06.2018 года №16АА4 346 664, заключенный между Мусиным Робертом Ренатовичем и Мусиной Лидией Николаевной, недействительной сделкой».

Супруга Роберта Мусина по итогам 2017 года получила декларированный доход 4 692 240 рублей против 8,9 млн рублей, которые задекларировал как депутат Госсовета сам экс-банкир. При этом доходы обоих супругов относительно 2016 года существенно снизились. У Лидии Мусиной с 31 890 842 рублей, у Роберта Мусина — с 31 131 801 рубля.

Долг перед ООО (заявителя) у бывшего банкира возник по договорам купли-продажи ценных бумаг, акций от 2014−2015 годов, а также договору займа от 2008 года. Кредитор заявлял сумму в 225 436 713 рубля, но по части сделок был пропущен срок исковой давности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая сумма задолженности, включённая в реестр кредиторов на момент рассмотрения ходатайства о переходе к реализации имущества, составляла 564 047 650,07 рубля. В списке кредиторов — ПАО «Татфондбанк», ООО «Аида Д», ПАО «Ак барс» Банк, ПАО «ИнтехБанк». Для сравнения, сам ТФБ имеет установленную задолженность свыше 156 млрд рублей (перед 18,2 тыс. кредиторов).

«Финансовое состояние гражданина на момент проведения анализа является неудовлетворительным и характеризуется следующими показателями: полная зависимость от заемных источников финансирования, отсутствие текущих доходов, которые могут быть направлены для погашения кредиторской задолженности», — отмечалось в определении суда, которым суд признал Роберта Мусина банкротом.