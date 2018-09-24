В Оренбургской области неделя началась с чрезвычайного происшествия на востоке области. В пригороде Медногорска возник степной пожар, который впоследствии перекинулся на населенные пункты. Также в начале недели областной центр лишился старейшего памятника Ленину. В оренбургском заповеднике пополнение: в табуне лошадей Пржевальского, завезенных из Франции, родился жеребенок. В Оренбурге поиски 12-летнего школьника оказались с трагическим финалом. На неделе разразилось несколько скандалов. Жительница областного центра пожаловалась министру здравоохранения на ситуацию, которая сложилась в морге Абдулино, а в школе Оренбурга родители заявили о том, что школьный медработник отказалась оказывать медпомощь педагогу. Об этих происшествиях и событиях в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Огонь и ветер

Утром 17 сентября в нескольких километрах от Медногорска возник травяной пожар. Из-за засушливой погоды и ветра огонь начал разрастаться и двигаться в сторону сел. В Кувандыкском городском округе и Медногорске вводили режим ЧС. Угроза возникла для четырех сел. Из сел Рысаево и Сарбаево жителей пришлось эвакуировать.

К тушению пожара привлекались вертолет и военные самолеты. Оренбургским пожарным помощь оказывали коллеги из Самары и Башкирии. Локализовать пожар удалось лишь утром 18 сентября, а полностью ликвидировать — утром 19 сентября.

skeeze Пожарный

На место происшествия дважды выезжал губернатор, работал оперативный штаб. По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, в селе Сарбаево Кувандыкского городского округа от огня пострадало 13 строений — нежилые дома и надворные постройки.

Местные жители признались, что при виде наступающей огненной стихии становилось страшно, казалось, наступает апокалипсис.

В прокуратуре заявили о тотальных проверках. В связи с участившимися пожарами во всех муниципальных образованиях проверят исполнение требований пожарной безопасности.

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Свергнутый с пьедестала Ленин

В Оренбурге 18 сентября демонтировали старейший в регионе и один из старейших в России памятник Владимиру Ленину. Причиной стало аварийное состояние пьедестала. Бронзовую скульптуру отправили на временное хранение на склад.

Стоит отметить, что весной 2018 года оренбуржцы обратили внимание на плачевное состояние объекта культурного наследия. В мае памятник огородило Росимущество, на балансе которого состоит памятник. Провело ряд аукционов. Согласно документации, фигуру вождя пролетариата должны были демонтировать до 31 октября. Все работы по подготовке и проведению ремонтно-восстановительных работ идут согласно графику. В минкультуры области отметили, что демонтаж осуществлялся по правилам и под контролем.

Set468s Памятник В.И. Ленину. Оренбург

Активные горожане сразу заметили отсутствие бронзовой скульптуры на постаменте в центре сквера им. В. И. Ленина. Оренбуржцы считают, что памятник необходимо привести в порядок, а скульптуру вернуть на место, поскольку это история города и области. Чиновники заверили, что так и будет. Однако у ряда жителей есть опасение, что бронзовую фигуру могут каким-то образом сдать на металлолом, а вместо нее установить новодел из более легкого и менее ценного материала.

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«Направляющая десница»

В заповеднике «Оренбургский» в табуне лошадей Пржевальского утром 18 сентября на свет появился жеребенок. Он родился в табуне, который был первым завезен из Франции. Шесть диких животных прибыли в Оренбуржье в 2015 году

Это группа лошадей, которую выпускал на территорию заповедника президент России Владимир Путин, осуществив первый в мире «мягкий» управляемый выпуск лошадей Пржевальского на волю. Мать новорожденного жеребенка Лаванда — та самая любопытная кобыла, которая первой вышла из загона во время выпуска 3 октября 2016 года.

Шестилетняя Лаванда впервые в своей жизни ожеребилась. Жеребенку уже по сложившейся в заповеднике традиции дали сарматское имя — Азарм, что в переводе означает «направляющая десница».

Напомним, в 2014—2015 годах ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике. Программа реализуется под патронажем президента России Владимира Путина. Это часть глобальной стратегии по сохранению вида, заключительным этапом которой является реинтродукция или возвращение дикой лошади в природу. Сейчас в оренбургском заповеднике обитает 38 диких лошадей.

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Погибший школьник

В Оренбурге вечером 19 сентября искали пропавшего 12-летнего мальчика. Информация передавалась через мессенджеры и соцсети. К месту жительства вечером начали стягивать свои силы волонтеры, спасатели и неравнодушные горожане. Вскоре объявили о том, что поиск уже вести не надо. Последовал вопрос — что с мальчиком. Ответ был лаконичным и без комментариев — найден мертвым.

Skif-Kerch Скульптура «Скорбящая мать»

На сайте СУ СКР по Оренбургской области никакой информации о происшествии до конца недели так и не появилось. Соцсети как всегда оперативно отреагировали — заговорили о суициде. Пользователи, выразив сочувствие горю родителей, перешли на тему воспитания детей. Некоторые отметили, что в процессе хороша золотая середина. И недостаток родительского внимания, и его перебор — это крайности, которые могут спровоцировать суицид. Также пользователи считают, что плотный график кружков, секций, школ может оказаться губительным. У подростка должно быть свободное время для общения вне школы и допобразования со сверстниками.

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Отказ в медпомощи

В конце недели информресурсы сообщали об инциденте в школе №51 Оренбурга. Учителю стало плохо в стенах образовательного учреждения, однако школьный медработник отказалась оказывать педагогу медицинскую помощь. Женщина указала, что оказывает помощь исключительно детям. Родительское сообщество выразило негодование по поводу поведения медработника.

Между тем в городском управлении образования подчеркнули, что со стороны медработника нет нарушений. Прикрепленный ближайшей поликлиникой сотрудник должен осуществлять утренний фильтр и оказывать помощь именно ученикам. Педагогу она может вызвать только скорую.

Родители же затронули этическую сторону вопроса, а также напомнили о клятве Гиппократа. Здесь начальник управления образования Нина Гордеева признала, что медики не имеют морального права отказать в помощи больному.

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Отношение к живым и мертвым

Жительница Оренбурга пожаловалась министру здравоохранения Оренбургской области на ситуацию, которая сложилась в морге Абдулино. Женщине позвонили из больницы и сообщили о смерти родственницы. Заявление сотрудников о том, что оренбурженка сама должна перенести тело в морг, ввергло в шок.

Морг

Когда женщина с супругом приехала в Абдулино, то выяснилось, что все сотрудники морга в отпуске и попасть в помещение не представляется возможным. Долго пришлось бродить по кабинетам. «Помочь» смогли номерами телефонов, однако все телефоны молчали. Наконец, женщине дали ключи со словам: «Идите и забирайте, только ключ верните обратно!»

В морге тело родственницы не подготовили к погребению. Оренбурженка была вынуждена сделать это самостоятельно. Взяв ведро из машины супруга, женщина налила воды и сама омыла тело тети, переложила в гроб и повезла в деревню для погребения.

В письме министру, описывая ситуацию, в которой пришлось побывать, Анна М. призналась, что у нее «до сих пор шевелятся волосы от произошедшего». В жалобе она отметила, что, по словам жителей села, такие безобразия в морге длятся уже года три.

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