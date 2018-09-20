В Оренбурге старейшую скульптуру Ленина отправили на склад

Оренбург, , 09:23 — REGNUM В Оренбурге фигуру вождя пролетариата свергли с пьедестала, чтобы сохранить. Бронзовую скульптуру демонтировали, поместили в специальный короб и вывезли на склад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкульутры Оренбургской области.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия выполнены в соотвествии с разрешением, выданным организации, имеющей лицензию Минкультуры России, а также проектом реставрации. Обеспечена сохранность бронзовой скульптуры до момента проведения полных реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения.

После демонтажа фигуры Ленина осуществлен разбор разрушающегося пьедестала до цоколя. Напомним, памятник В.И. Ленину — один из первых памятников в стране и старейший памятник вождю пролетарита в Оренбурге, сооруженный на средства оренбургских рабочих в 1925 году.

Из-за аварийного состояния объекта принято решение о его реставрации. В мае 2018 года памятник огородили забором. После проведения аукционов и подготовки документации начяались ремонтно-восстановительные работы.

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