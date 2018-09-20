Трагический исход: в Оренбурге завершились поиски 12-летнего школьника

Оренбург, , 09:01 — REGNUM В Оренбурге 19 сентября во второй половине дня велись поиски 12-летнего мальчика. В соцсети со страницы на страницу передавалась информация о том, что пропал школьник, а также сообщались его приметы.

Вечером к месту жительства мальчика начали стягивать свои силы волонтеры и спасатели. Неравнодушные горожане откликнулись в соцсетях и выразили готовность также подняться на поиски.

Поздним вечером опять же в соцсетях появились сведения, что волонтеров и спасателей разворачивают — якобы мальчика нашли, но мёртвым. У пользователей, следившими за сообщениями, возникли подозрения, что новость о мальчике была фейком.

Сегодня, 20 сентября, в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что 12-летний ребенок обнаружен погибшим. Выяснением обстоятельств дела занимается СУ СКР по Оренбургской области. Официальных комментариев от силовиков ведомства пока нет.