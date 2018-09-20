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Трагический исход: в Оренбурге завершились поиски 12-летнего школьника

Происшествия

Ребенок не вернулся из школы, и родители забили тревогу

Оренбург, 20 сентября 2018, 09:01 — REGNUM  В Оренбурге 19 сентября во второй половине дня велись поиски 12-летнего мальчика. В соцсети со страницы на страницу передавалась информация о том, что пропал школьник, а также сообщались его приметы.

Вечером к месту жительства мальчика начали стягивать свои силы волонтеры и спасатели. Неравнодушные горожане откликнулись в соцсетях и выразили готовность также подняться на поиски.

Поздним вечером опять же в соцсетях появились сведения, что волонтеров и спасателей разворачивают — якобы мальчика нашли, но мёртвым. У пользователей, следившими за сообщениями, возникли подозрения, что новость о мальчике была фейком.

Сегодня, 20 сентября, в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что 12-летний ребенок обнаружен погибшим. Выяснением обстоятельств дела занимается СУ СКР по Оренбургской области. Официальных комментариев от силовиков ведомства пока нет.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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