Еще один жеребенок лошади Пржевальского родился в России

Оренбург, , 14:11 — REGNUM В первой группе лошадей, завезенных в первый в России Центр реинтродукции лошади Пржевальского, появился ещё один жеребенок. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».

Детеныш непарнокопытного млекопитающего родился ранним утром 18 сентября, отметили в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что указанная группа лошадей — гаремная группа, которую выпускал на территорию заповедника президент России Владимир Путин.

«Мать новорожденного жеребенка Лаванда — та самая любопытная кобыла, которая первой вышла из загона во время выпуска 3 октября 2016 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что и мать, и жеребенок на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. Примерный вес малыша составляет 25−30 килограммов. Жеребенку уже по сложившейся в заповеднике традиции дали сарматское имя — Азарм, что в переводе означает «направляющая десница».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня пресс-секретарь ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Наталия Судец рассказала, что в Оренбургской области появились на свет первые жеребята почти исчезнувшего вида животных — лошади Пржевальского.

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