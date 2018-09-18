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Из-за участившихся природных пожаров Оренбуржье ждут тотальные проверки

Общество

Прокуратура проведет тотальные проверки исполнения требований пожарной безопасности во всех муниципальных образованиях. Причиной для такой меры реагирования стали участившиеся природные пожары

Оренбург, 18 сентября 2018, 10:39 — REGNUM  В Оренбургской области повсеместно пройдут прокурорские проверки. Надзорное ведомство обратит пристальное внимание на исполнение противопожарных требований. Тотальные проверки спровоцированы участившимися травяными пожарами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

«В ходе надзорных мероприятий прокурорам предстоит дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарного режима, а также проанализировать качество профилактической работы органов контроля и местного самоуправления, направленной на предотвращение пожаров и их ликвидацию.

По всем выявленным в ходе проверок фактам нарушений закона надзорным ведомством будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на реальное устранение нарушений законодательства и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — отметил официальный представитель прокуратуры Оренбургской области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора — практически 50% пожаров в период засухи возникает именно по этой причине. Особенно увеличивается количество пожаров, происходящих из-за сжигания мусора, разведения костров, несоблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и в садовых товариществах.

«Погода в нашем регионе очень изменчива и, с усилением ветра, во многих случаях даже небольшие очаги огня могут принять огромные размеры и привести к тяжелым последствиям, нанести серьезную угрозу жилым домам, как отдельным гражданам, так и целым населенным пунктам», — отметили в ведомстве.

Добавим, что сентябрь для Оренбургской области выдался «урожайным» на крупные природные пожары. В Оренбурге 14 сентября введен режим повышенной готовности, 17 сентября в Медногорске и Кувандыке введен режим чрезвычайной ситуации. Во всех случаях причиной стали травяные пожары.

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13 сентября в пригороде Оренбурга и в поселке Первомайский произошли серьезные пожары. Если распространение огня на поселок Кушкуль не допущено, то в Первомайском пожар нанес ущерб местным жителям — сгорело 55 гаражей, сараи автомобили.

16 сентября на своей странице в соцсети директор объединенной дирекции «Заповедники Оренбуржья» Рафиля Бакирова сообщила, что государственная инспекция «Заповедников Оренбуржья» сутки героически отстаивала Айтуарскую степь — участок ГПЗ «Оренбургский» и не допустила перехода огня на заповедную территорию:

«Последние сутки Больше 40 км по горам, пешком с керхером за УАЗом и бегом/ползком на горы с воздуходувкой… И вроде все так уже было и не раз, но каждый пожар на Айтуарке и Буртинке поражают сюрпризами ветра. В этот раз огненные вихри, напоминающие фейерверки… Не было бы так страшно лишь…

Молодцы, ребята! Лучшая команда, невероятные люди: с шутками сквозь слезы от дыма, преодолевая сверхчеловеческую усталость. Команда, которой не нужно командовать!».

17 сентября новый сюрприз — начавшийся в поле пожар в пригороде Медногорска начал двигаться в сторону села Рысаево. Затем угроза распространилась еще на три села. В результате режим ЧС введен в двух муниципалитетах — Медногорске и Кувандыке. Из двух населенных пунктов пришлось эвакуировать население. Локализовать пожар и ликвидировать открытое горение пожарные смогли лишь утром 18 сентября. Борьба с пожаром ведется до сих пор.

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Травяные пожары
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