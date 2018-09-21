Выполнил свою задачу? В Оренбурге школьный медик отказал учителю в помощи

Оренбург, , 08:26 — REGNUM В Оренбурге школьный медик отказалась помочь до приезда скорой помощи учителю, которому стало плохо в школе. С просьбой к медработнику обратились родители детей, классным руководителем которых является учитель, почувствовавший недомогание, сообщает портал orenday.ru.

Медработник мотивировал свой отказ тем, что в школе оказывает медпомощь только ученикам. Такой ответ вызвал возмущение со стороны родительского сообщества. Заговорили о моральных качествах, правах и обязанностях, а также вспомнили о клятве Гиппократа, которую дают медики.

Между тем, чиновники считают, что со стороны школьного медработника нет нарушений. По словам начальника городского управления образования Нины Гордеевой, главная задача медработников в школах — это обеспечение утреннего фильтра и оказание в случае необходимости медпомощи именно детям.

«Педагогу школьный медицинский работник может лишь вызвать «скорую». В данном случае она ничего не нарушила. Хотя с другой стороны, медработники дают клятву Гиппократа и не имеют морального права отказать больному в помощи», — сказала Гордеева, комментируя ситуацию, возникшую в школе № 51.

Родители со своей стороны, отметили, что от медиков зачастую требуется элементарное внимание к пострадавшим, сострадание и оказание первой медпомощи до прибытия более квалифицированного персонала.

Стоит добавить в Уголовном кодексе РФ есть статья, предусматривающая ответственность за неоказание помощи больному без уважительных причин, но с оговоркой, что бездействие повлекло средний или тяжкий вред здоровью.