До выборов губернатора Орловской области остается чуть больше месяца. В обзоре ИА REGNUM — как проходит избирательная кампания и чего ждать жителям региона после 9 сентября.

Kefi Река Орлик в историческом центре Орла

Без руля и ветрил

С октября 2017 года Орловская область живет без губернатора: глава региона есть, но пока всё еще с приставкой «врио». Отставка с поста губернатора Вадима Потомского 5 октября не стала ни для кого сюрпризом. Ее не то что ждали — ее активно требовали. А вот назначение, пожалуй, стало неожиданностью для многих: временно исполняющим обязанности губернатора стал 38-летний депутат Мосгордумы и член КПРФ (как и Потомский) Андрей Клычков. Он, кстати, уже третий подряд «варяг» во главе региона. «Местный» Егор Строев покинул пост в 2009 году.

То, что Клычкову придется тяжело, было ясно с самого начала. И дело даже не в сопротивлении кланов (именно влиянию «строевских» во многом приписывали неудачи на постах губернатора Александра Козлова и Вадима Потомского, а последнего обвиняли и в широком привлечении своих людей на самые различные управленческие посты в регионе). Причины абсолютно объективные: пессимистичный бюджет, неработающая экономика, растущий госдолг, демографические сложности. Проблемы региона, который на фоне остальных областей Центрального Черноземья с миллиардными инвестициями и экономическим ростом выглядит бедным родственником, копились годами.

Kremlin.ru Андрей Клычков

Позитива не заметили

Сразу после прихода в регион Андрей Клычков в ответ на просьбу главы одного из муниципалитетов выделить 16 млн рублей для погашения долга заявил: в регионе денег нет. Бюджет региона на 2018 год, тем не менее, удалось принять даже с небольшим профицитом — с расчетом на будущие федеральные дотации.

Об этом: Денег нет: Андрей Клычков рассказал, зачем его прислали в Орел

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Экономика Орловской области на октябрь 2017-го находилась в тяжелейшем состоянии. С 2013 года объем госдолга вырос в два раза, а остальные показатели, напротив, демонстрировали упорное падение, и не только, например, в промышленности (а за последние годы регион потерял несколько крупных предприятий, а вместе с ними и доходы в бюджет), но и в традиционно успешной для регионов ЦЧР отрасли — сельском хозяйстве.

Об итогах работы Вадима Потомского в Орловской области читайте здесь: Остров невезения Орёл

Разгон вниз, который взяла орловская экономика при Потомском, разумеется, не остановился чудесным образом после его ухода. Ситуация оказалось настолько сложной, что правительству нового главы пришлось брать и новые кредиты. В итоге, если на 1 октября 2017 года госдолг региона был чуть более 16 млрд рублей, на 1 июля 2018 года он составил уже 18,1 млрд. Но орловским финансистам удалось за это время изменить структуру долга: при Потомском власти предпочитали одалживать деньги у банков, при Клычкове большую часть составляют уже гораздо более выгодные бюджетные кредиты. За семь месяцев объем коммерческих заимствований снизился более чем в два раза, с 11,3 млрд рублей до 5,2 млрд. Объем бюджетных кредитов сейчас составляет 11,9 млрд, еще пять миллиардов — государственные ценные бумаги.

В пользу Клычкова, безусловно, говорит проявившееся с самого начала стремление вникнуть в проблемы региона, а главное — отсутствие иллюзий. В отличие от своего предшественника Вадима Потомского, Клычков не дает громких обещаний, не делает «политически важных» заявлений вроде спасения экономики или возвращения в госсобственность «Орловской Нивы». Напротив, очевидно, что Клычков медленно, но уверенно избавляется от балласта в виде «своих людей», оставленных ему в наследство предыдущим руководством области, и пытается наладить отношения с населением, общественниками (что далеко не просто), бизнесом, возможно, не всегда удачно. Пытается показать, что он — не временщик. Кстати, 31 июля стало известно, что Андрей Клычков официально стал жителем Орла: он получил регистрацию и даже намерен купить здесь квартиру, причем в ипотеку.

Orel-dormash.ru Строительная техника, выпускаемая на предприятии «Дормаш»

Тяжелая зима и хмурая весна

Первые месяцы работы в регионе для Клычкова действительно оказались сложными. В ноябре 2017-го суд принял решение о банкротстве орловского МУП «ПАТП-1» — одного из двух транспортных муниципальных предприятий Орла. А в феврале предприятие прекратило работу, просто чтобы не копить долги. В результате десятки людей остались без работы (сложности возникли даже с выплатой долгов по зарплате и компенсаций за сокращение), а город — без муниципальных автобусов, что ухудшило и без того сложную ситуацию с общественным транспортом. На грани коллапса (впрочем, уже не первый год) и другой транспортный МУП, «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Зато в областном центре себя прекрасно чувствуют частники, навести порядок в работе которых не могут ни депутаты, ни мэрия, ни надзорные и контрольные органы.

Никуда не делась и проблема с «Дормашем». Бодрое обещание о запуске предприятия и выводе его на полную мощность к концу 2018 года, похоже, выполнить не удастся: предприятие остается в конкурсном производстве, кредиторская задолженность по реестру требований кредиторов на 1 июня оценивалась в 1,3 млрд рублей. В конце июля стало известно о том, что часть имущества предприятия на 57 с небольшим миллионов выставлена на торги.

Не добавил позитива к имиджу Клычкова и конфликт с общественностью Орла. Достаточно вспомнить скандал вокруг планов построить завод ПХА-конструкций в черте Орла.

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В то же время глава региона пытается наладить отношения с крупным бизнесом, что понятно: сейчас региону нужнее деньги, чем одобрение общественников-активистов. Из последних шагов врио губернатора в этом направлении — создание экспертного совета по развитию предпринимательства при главе региона. В него вошли представители крупного бизнеса, в том числе, например, недавно похищенный и успешно освобожденный в ходе спецоперации владелец той самой «Орловской Нивы» Сергей Будагов. Все бизнесмены, вошедшие в экспертный совет, получили еще и посты советников губернатора. На общественных началах. Поможет ли это в развитии экономики, покажет время. Кстати, незадолго по похищения Будагов заявил о возвращении «Орловской Нивы» в юрисдикцию Орловской области — в 2016 году, из-за конфликта с прежним руководством региона, крупнейший агрохолдинг сменил регистрацию на Тульскую область.

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Еще одна сложность, которая стоит перед Клычковым — это противоречие, в которое он как глава региона должен по ряду вопросов вступать с собственной партией. В бытность губернатором Потомского эти противоречия по сути стоили КПРФ значительного числа мест в областном и городском парламентах. Клычкову удается лавировать пока более искусно. Например, тему пенсионного возраста региональные власти предпочли замолчать, не отправив свой отзыв на законопроект, тогда как позиция КПРФ более чем очевидна.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

До выборов — месяц

Собственно избирательная кампания в регионе, можно сказать, проходит довольно спокойно, без особых скандалов.

В общей сложности было выдвинуто девять кандидатов: это Андрей Клычков (КПРФ), Елена Крачнакова («Патриоты России»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), Евгений Алёхин («Родина»), Андрей Куцын (ЛДПР), Василий Воробьёв («ЧЕСТНО/Человек. Справедливость. Ответственность/»), Алексей Гусев («Партия Роста»), Виталий Рыбаков («Российский общенациональный союз») и Иван Устинов («Партия пенсионеров»). «Единая Россия», по традиционной схеме, своего кандидата выдвигать не стала, с самого начала заявив о поддержке Клычкова.

До регистрации в итоге дошли Клычков, Крачнакова, Перелыгин, Алехин, Куцын. Рыбаков, которого наблюдатели называли основным соперником Клычкова, а также Воробьев, Гусев, Устинов регистрацию пройти не смогли.

Пожалуй, единственный скандал связан с именем всё того же Виталия Рыбакова, который вполне ожидаемо объявил выборы бутафорскими и снял свою кандидатуру. Журналистам он объяснил решение не подавать документы для регистрации несогласием «с методами организации избирательного процесса, которые практикуются в Орловской области уже во второй раз», и сообщил об обширном применении административного ресурса при сборе подписей депутатов при прохождении кандидатами муниципального фильтра. Впрочем, поддержки у других кандидатов, в том числе не прошедших регистрацию, он не нашел. В конце июля стало известно о «серии одиночных пикетов», которые некие граждане провели в Москве — пикетчики требовали проведения в регионе честных выборов и утверждали, что Рыбакову «не дали» пройти муниципальный фильтр.

Сам Клычков ведет вполне активную кампанию, решив не уходить на этот период в отпуск: в качестве главы региона.

И немного, пусть и очень схематично, кампания этого года напоминает кампанию 2014 года, когда избирался Потомский. Параллели очевидны. Оба кандидата — члены КПРФ, традиционно сильной в Орловской области (таковой и остается, несмотря на все усилия последнего губернатора). В этом году, как и в 2014-м, было выдвинуто девять кандидатов, регистрацию сумели пройти лишь пять. Так же, как и в 2014-м, основным соперником называли Виталия Рыбакова, который так же, как и на прошлых выборах, не прошел регистрацию (в прошлый раз его кандидатуру отозвала партия, его выдвинувшая, в этом — он отказался сам).

Вот только удастся ли Клычкову, как Потомскому в 2014-м, набрать почти 90% поддержки населения, остается под большим вопросом. Впрочем, как показывает практика, проценты решают далеко не всё.