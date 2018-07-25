Врио орловского губернатора набрал себе советников из бизнеса

Орел, , 16:26 — REGNUM Руководители крупнейших предприятий Орловской области стали советниками врио губернатора Орловской области на общественных началах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 25 июля, руководители предприятий вошли в экспертный совет по развитию предпринимательства при губернаторе Орловской области.

В числе тех, кто стал советником главы региона — председатель совета директоров АО «Картофельная Нива Орловщины» Сергей Будагов, профессор ОГУ им. И. С. Тургенева Татьяна Ставцева, директор ООО «ЛивМельКомбинат» Сергей Бутов, директор ООО «Орловский сталепрокатный завод» Алексей Ереничев, заместитель директора Орловского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Юрий Есипов.

В облправительстве новую структуру оценили как «принципиально новый уровень взаимодействия власти и бизнеса, который открывает для предпринимательского сообщества уникальные возможности по участию в определении и реализации госполитики, накладывая при этом дополнительные обязательства: неукоснительное соблюдение законодательства, разделение ответственности за управление регионом».

Первое заседание нового экспертного совета состоялось 25 июля. Врио губернатора Андрей Клычков на совещании обозначил задачи: повышение инвестиционной привлекательности области, разработка предложений по стимулированию предпринимательства. Отдельно обсуждалась и ситуация с защитой предпринимателей — этим вопросом региональные власти озаботились после похищения с целью выкупа местного бизнесмена и теперь советника губернатора Сергей Будагова.

Добавим, что, по данным Орелстата, объемы промышленного производства в регионе продолжают снижаться. Так, индекс промпроизводства за июнь 2018 года по сравнению с июнем 2017-го составил 96,5%. Небольшой рост зафиксирован лишь по сравнению с маем этого года — на 0,7%. Показатели за первое полугодие 2018 года по сравнению с январем — июнем 2017-го также снизились — на 1,5%. Кстати, год назад промышленность региона также демонстрировала падение: индекс производства в январе — июне 2017 года к тому же периоду 2016-го составил 99%.

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