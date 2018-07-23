Неделя в Татарии выдалась богатой на скандалы, но не обошлось и без назначений на «верхах» и высокопоставленных визитёров.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков впервые со своего назначения посетил Казань. Он принял участие в открытии чемпионата мира по пляжному гандболу, который проходил в столице Татарии с 24 по 29 июля.

В предвыборной кампании развилась бурная активность претендентов на мандаты депутатов в совет Набережных Челнов и думу Казани. На четыре мандата уже 24 желающих, среди них больше двух третей — самовыдвиженцы, представители бизнеса. А в Госсовет Татарии из семерых претендентов осталось лишь трое.

Глава нового ведомства — министерства по делам молодёжи Татарии, созданного лишь месяц назад, назначил трёх заместителей. В их числе — доверенное лицо Владимира Путина на прошедших выборах президента РФ, куратор «татарского Селигера» и стройотрядовец. В министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства также новый заместитель. А тем временем глава минспорта РТ Владимир Леонов вошел в «кадровый резерв» Кремля.

Скандал с участием разыскиваемого Интерполом иностранного гражданина в мае 2018 года оказавшегося в составе официальной делегации, прибывшей в Казань, получил продолжение. Представители государственного агентства республики рассказали, как попал на официальную встречу с Рустамом Миннихановым фигурант дел о крупных банковских аферах в Норвегии и Швейцарии.

Принятый в третьем чтении законопроект о родных языках устраивает власти Татарии. Голос Казанского кремля Лилия Галимова на очередном брифинге заявила, что в регионе «благодарны, что были услышаны предложения в части того, чтобы предмет «родной язык» не оставался в факультативной части, а был обязательным предметом». А в родительском сообществе, которое наиболее активно отстаивало добровольность изучения татарского языка, написали, что «невооружённым глазом видно, что депутаты испугались брать на себя ответственность и принимать принципиально важные решения».

A.Savin Мечеть Кул Шариф

Танцы группы неких молодых людей на фоне мечети Кул-Шарифа стали поводом к бурному спору в соцсетях. Часть аудитории посчитала себя оскорблёнными в религиозных чувствах, а также танец с элементами тверка, где преобладает тряска нижней частью тела, осудило Духовное управление мусульман РФ, отметив при этом, что «присутствует и очевидный недостаток воспитания и такта как со стороны группы танцовщиков, так и со стороны их оппонентов, переходящих всякие границы в своих оскорблениях». Духовное управление добавило, что «религиозные чувства не могут быть объектом хайпа». Одна из участниц трио танцующих в комментариях СМИ заявила, что религию уважает и «никого не хотела обидеть или оскорбить».

В районах Татарии — коррупционные скандалы. Сразу в двух муниципалитетах бывшие главы — исполкома и администрации стали фигурантами уголовных дел и были задержаны следственными органами.

В Казани на прошедших выходных прошёл митинг против пенсионной реформы, но мнение СМИ и организаторов по числу участников существенно расходятся, называют цифры от 300 до 2 тыс. участников.

Странная и позорная ситуация возникла в сфере спорта. В соцсетях появился крик о помощи со стороны спортсмена с ограниченными физическими возможностями Сергея Уренкова из Мензелинска, который в июне, завоевав призовое место по парусному спорту на соревнованиях в Санкт-Петербурге, не смог вернуться домой из-за отсутствия денег. Чтобы «наскрести на дорогу», он готов был продать награду — Кубок балтийца, но средства для него нашли неравнодушные граждане. Официально министерство спорта Татарии заявило, что «на данный турнир он выехал без согласования с министерством или другим учреждением, представляя сам себя». Уренков в комментариях СМИ рассказал, что парусным спортом занимается более десяти лет и в августе поедет в Нижний Новгород, где остался бы насовсем — «представлял бы этот город на соревнованиях», так как там глава местной федерации спортсменов-инвалидов принял его «с большим сочувствием и высказал желание всячески помогать», если Уренков будет представлять регион на соревнованиях.

Кадровый вопрос

В министерстве по делам молодёжи Татарии, которое было сформировано в июне 2018 года в результате разделения единого министерства на курирующее молодёжь и отдельно спорт, продолжается формирование команды.

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Министр по делам молодёжи Дамир Фаттахов 23 июля назначил трёх своих заместителей. Ими стали Тимур Сулейманов, Ринат Садыков и Анна Захматова.

KellyB Портфели

32-летний Ринат Садыков по образованию «педагог физики и информатики», он также прошёл президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства.

«Карьеру 32-летний Ринат Садыков построил будучи активным участником движения студенческих трудовых отрядов. Начинал работу в казанском центре дополнительного образования им. Гайдара. Как раз там стал заниматься студотрядами. Быстро «вырос» из управленца городского масштаба до руководителя Республиканского центра», — пишет издание KazanFirst.

Про Тимура Сулейманова известно, что он сын известного в регионе педагога и создателя центра «Сэлэт» — своего рода Селигера по-татарски.

«Был специалистом по работе с молодежью. Получил хорошее экономическое и управленческое образование. Обучался в КГФЭИ, КФУ и Испании. Говорит на нескольких иностранных языках — английском, немецком, испанском», — отмечает издание.

Третий замминистра — Анна Захматова с 2002 года имеет отношение к работе с молодёжью, входила в команду проекта «Универсиада-2013». В общественной организации «Молодежный центр Республики Татарстан» она проработала десять лет, дойдя до должности заместителя директора. Известна также тем, что на выборах президента России в 2018 году не только входила в региональный штаб кандидата Владимира Путина, но и являлась его доверенным лицом, формируя волонтёрскую команду.

Напомним, разделение единого министерства стало инициативой Рустама Минниханова. О планах заговорили ещё весной 2018 года, а в июне Госсовет принял предложение.

Новости есть и у «второй части» ведомства. Министр спорта РТ Владимир Леонов вошел в «кадровый резерв» Кремля.

Ещё одно кадровое назначение в правительстве Татарии произошло в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Новым заместителем министра был назначен Ильдус Насыров, сменив Марата Сайфутдинова. Ранее Насыров возглавлял управление эксплуатации и реализации программ ЖКХ. Официальный сайт ведомства скуп на сведения из биографии нового замминистра.

Высокий гость

Казань на прошлой неделе посетил лишь один высокопоставленный гость. Оно и не удивительно, ведь глава республики до 5 августа в отпуске.

Впервые с момента своего назначения столицу Татарии посетил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. В Казани он принял участие в открытии чемпионата мира по пляжному гандболу, что проходил здесь с 24 по 29 июля.

Tatarstan.ru Открытие чемпионата мира по пляжному гандболу

Ранее именно Поздняков в комментариях СМИ заявлял, что «Казань и Санкт-Петербург могут побороться за право проведения летних Олимпийских игр в 2036 году».

"В той же столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура, Казань объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром», — отметил в комментариях «Интерфаксу» 16 июля 2018 года президент ОКР.

Напомним, в начале июля глава Татарии Рустам Минниханов в комментариях СМИ также заявил, что регион готов «принять на своей территории состязания любого уровня, включая Олимпиаду».

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Предвыборная гонка

Хотя в этом году в Татарии крупных избирательных кампаний и не намечается, но за четыре мандата в думу Казани и совет Набережных Челнов, а также место в Госсовете, ставшее вакантным после назначения Марата Садыкова министром здравоохранения, разгорелась нешуточная борьба.

На два места в гордуме Казани уже заявились 12 человек. При этом на утро 27 июля их было ещё десять. Из представленных кандидатур Центризбирком Татарии зарегистрировал пока только двоих — замдиректора ООО «Мойки Самообслуживания» Андрея Голяшева, выдвинутого «Справедливой Россией», и юриста Алмаза Сабирова, ранее уже пытавшегося получить место в этом же законотворческом органе. Последний выдвинут отделением ЛДПР.

Kzn.ru Казанская городская дума

В числе последних документы подали концертмейстер Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова Рузида Габдуллина (самовыдвиженец) и учитель биологии ГБОУ «Казанская школа №172 для детей с ограниченными возможностями здоровья» Рафаэль Галиев, выдвинутый КПРФ.

Таким образом, в списке уже пятеро самовыдвиженцев и семеро человек выдвинуты партиями.

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Активнее всего самовыдвигаются граждане на предстоящие довыборы депутатов в совет Набережных Челнов. Здесь уже 13 претендентов, среди последних документы подал представитель КПРФ по 21-му избирательному округу Анатолий Милордов. Кандидат работает ведущим менеджером по продажам в ООО «Белкам».

В списке потенциальных участников — десять бизнесменов, из 13 кандидатов — семеро являются самовыдвиженцами. Ни один из кандидатов пока не зарегистрирован.

Подробнее о кандидатах: Десять бизнесменов, пенсионер и безработный: предвыборная гонка в Татарии

В Госсовет Татарии, довыборы в который пройдут 2 сентября 2018 года, заявились семеро, но троим отказали в регистрации — кандидату КПРФ, депутату гордумы Казани Алексею Серову, самовыдвиженцу Дмитрию Хлебникому и экоактивистке Юлии Файзрахмановой, а четвёртый участник, кандидат от справедливороссов, Ильнар Сираев сам отказался от участия.

«Территориальная избирательная комиссия Ново-Савиновского района, на которую возложены полномочия окружной комиссии на выборах 2 сентября 2018 года, после проверки представленных документов приняла решение о регистрации двух кандидатов — самовыдвиженца Хасанова Рустема Ринатовича и кандидата от партии Коммунисты России Новикова Василия Николаевича. 5 июля удостоверение кандидата в депутаты получил Габдрахманов Марсель Маликович (ЛДПР). В связи с непредставлением необходимого для регистрации количества подписей избирателей в поддержку своего выдвижения отказано в регистрации Файзрахмановой Юлии Ильдаровне, Хлебникову Дмитрию Петровичу. Сираев Ильнар Рашитович отказался от дальнейшего участия в избирательной кампании. Ранее из предвыборной гонки выбыл Серов Алексей Александрович», — отметили в пресс-службе избиркома региона и уточнили, что в избирательной кампании примут участие три кандидата.

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Закон о языке: власти Татарии довольны

Законопроект о родных языках, который наделал много шуму в Татарии, принят в третьем чтении, власти республики благодарят за конечную редакцию документа.

Напомним, родной язык, который в Татарии осенью 2017 года стало возможным выбирать родителям школьников на своё усмотрение вместо ранее обязательного татарского, остался в федеральных государственных образовательных стандартах, ни о какой факультативности речи не идёт. Закон зафиксировал правило «свободного выбора языка образования» ребенком в школе и детсадах по заявлению родителей.

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Dumrt.ru Учебник татарского языка

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова 26 июля 2018 года на брифинге заявила, что принятый 25 июля Госдумой закон устраивает власти региона.

«Безусловно, документ, принятый в нынешней редакции, для нас гораздо предпочтительнее. Устраивает по сравнению с тем документом, который заходил в Государственную думу изначально. Благодарны, что были услышаны наши предложения в части того, чтобы предмет «родной язык» не оставался в факультативной части, а был обязательным предметом. Какой язык учить в рамках этого предмета? Какой язык является родным для каждого? Каждый должен определить сам», — заявила Галимова.

А в родительском сообществе региона, одном из самых крупных и активно ратовавшем за добровольность изучения татарского языка, отметили, что «главным событием этой недели стали поправки к законопроекту о родных языках, разработанные в рамках подготовки проекта ко второму чтению».

"Анализировать там особо нечего: невооружённым глазом видно, что депутаты испугались брать на себя ответственность и принимать принципиально важные решения. Поэтому — оставили как есть. Мол, мы промолчим — и оно само как-нибудь рассосётся», — пишет администратор сообщества и уточняет, что чиновничьи перегибы на местах будут контролироваться, и о них сообщество будет сообщать в прокуратуру.

Напомним, прошедшая осенью 2017 года массовая проверка школ Татарии выявила многочисленные нарушения, в том числе и в вопросе добровольности изучения языков народов России и государственных языков республики. Также было зафиксировано снижение часов на изучение русского языка.

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Депутат Госдумы, председатель комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов на брифинге отметил, что «дальше работа пойдет спокойно, без какой-либо политической составляющей».

«Успокоиться нужно всем — и родителям, и политикам, и общественникам. Сейчас нужно погружаться в проблематику сохранения изучения родных языков, и спокойно двигаться дальше, чтобы изучение этих языков реализовывалось в полном объеме — и в системе образования, и за пределами школы», — резюмировал он.

Разыскивается интерполом — найден в официальной делегации в Казани

Сюрреалистическая ситуация сложилась в Татарии. В мае 2018 года глава Татарии Рустам Минниханов встретился с делегацией ОАЭ, в составе которой оказался некий Умар Фарук Захур. Оказалось, что его разыскивает полиция Норвегии «по обвинению в крупномасштабной банковской афере». Возглавлял делегацию тогда шейх Ахмед аль Мактум, с частным офисом которого Агентство инвестиционного развития республики 6 июля заключило договор.

Tatarstan.ru Встреча с делегацией ОАЭ. Умар Фарук Захур второй справа

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина прокомментировала казанскому изданию «Idel.Реалии» данную ситуацию, отметив, что «согласно протокольной практике состав делегации прибывающей стороны формируют наши партнёры… участники встречи определялись протоколом делегации ОАЭ, которую возглавлял член правящей семьи эмирата Дубай». Минуллина также добавила, что вопрос о пересечении границ Российской Федерации лицами, которые находятся в международном розыске, не «в компетенции органов госвласти РТ».

"42-летний Умар Фарук Захур — человек, живущий одновременно в двух мирах. В странах Западной Европы он разыскивается Интерполом. Претензии к пакистанцу, родившемуся в Осло, имеют власти Норвегии. А вот в странах Азии и Африки этот «беглец от правосудия» — фигура вполне респектабельная: Захур и его деловые партнёры заключают сделки государственного масштаба. За последние несколько лет он встречался с президентами Конго и Ганы, высокопоставленными чиновниками Нигерии, пакистанскими генералами», — пишет издание.

Примечательно, что «беглеца от правосудия», подозреваемого в двух крупных банковских аферах в Норвегии и Швейцарии, на официальных фотографиях усмотрело норвежское издание.

Коррупционный душок из районов

Сразу два бывших главы — исполкома и администрации из районов Татарии стали фигурантами уголовных дел на прошедшей неделе.

26 июля Советский районный суд Казани отправил под домашний арест до 11 сентября бывшего руководителя исполкома Тюлячинского района Рустяма Нуруллина. Правоохранительные органы подозревают его в совершении мошенничества в особо крупном размере, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Нуруллин и его товарищи представляли в Главное инвестиционно-строительное управление фиктивные платёжные документы и при их помощи похитили более 6,5 миллионов бюджетных рублей», — пишет правительственное издание «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Напомним, осенью 2017 года группа бизнесменов из этого района пожаловалась главе Татарии Рустаму Минниханову в письме на то, что стали жертвами некоей строительной фирмы «Строитель», и даже намекнули, что та связана с властями района. Тогда и прозвучала фамилия Нуруллина.

Напомним, во властные структуры района Нуруллин пришёл в 1992 году, став архитектором, а в 1997 году он был заведующим отдела строительства и архитектуры, постепенно дослужившись до должности заместителя главы исполкома, которую занял в 2006 году. Но в тот же год он покинул службу, чтобы заниматься бизнесом в сфере строительства. В 2011 году он вернулся на работу в исполком, а до этого вышел из состава учредителей ООО «Строительная фирма «Строитель». Исполком Нуруллин возглавил в октябре 2015 года и в отставку был отправлен только в феврале 2018 года, когда после письма районных строителей началось расследование всех обстоятельств.

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Схожая ситуация и в Тукаевском. Здесь в совершении преступления подозревается бывший глава исполкома. Василю Хазееву, ушедшему в отставку в декабре 2017 года, вменяется превышение должностных полномочий в бытность нахождения на муниципальной службе.

«В 2012 году исполком района якобы незаконно выделил в аренду жителям Князевского сельского поселения 11 га лесного фонда — без торгов и без публикаций в СМИ, под видом земель сельхозначения. Всего получилось 11 участков, которые впоследствии были сданы в аренду. Предварительно земля оценивается в 13 млн рублей. Среди получателей, по версии следствия, не последние в автограде люди», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

Судья отказал следователям в помещении экс-чиновника под стражу, но Хазеева после выхода из суда задержали по новому уголовному делу, также связанному с землёй. Сам Хазеев своей вины не признает.

Протестная активность

В Казани 28 июля прошёл митинг против пенсионной реформы. В рамках данной акции участники подписали петицию, в которой потребовали отозвать проект из Госдумы. На мероприятии собравшиеся осудили депутатов от Татарии, которые проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении. Среди плакатов, которые держали пришедшие, были «Нет пенсионной реформе Медведева», «А ты доживёшь до 60?».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Основная интрига возникла вокруг численности пришедших, и тут мнения сильно разнились. Организаторы заявляли о двух тысячах участников. Издание Idel. Реалии называло цифру гораздо скромнее — около 300 человек, а газета «Коммерсантъ» — около тысячи человек.

Напомним, поправками, которые сейчас проходят стадию обсуждений, пенсионный возраст для мужчин может быть увеличен с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет.

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Кубок на продажу

Вокруг мензелинского спортсмена возникла двусмысленная ситуация, которая абсолютно не красит республиканские и городские власти.

В группе «Мензелинск-онлайн» 25 июля 2018 года появилось сообщение: «Продаётся кубок, нет денег приехать домой. Кубок завоёван честно, как параолимпийцем, выступавшим от Мензелинска». Там же было размещено фото мужчины с кубком в руках.

Под сообщением развернулась дискуссия и выяснилось, что мужчина с фото — это Сергей Уренков, у него проблемы со здоровьем — парализована часть тела, но это не мешает ему выступать на соревнованиях по парусному спорту. И на тот момент он не мог вернуться с соревнований в Санкт-Петербурге, так как не хватило средств на дорогу. Кубок продавать не пришлось, вернуться домой ему помогли жители республики, собравшие на обратную дорогу. Уренков вернулся домой, но в августе планирует снова стартовать на соревнования.

Кубок

Казанские СМИ выяснили, кто же такой Сергей Уренков, называющий себя параолимпийцем. В спортивном министерстве Татарии изданию «Бизнес-онлайн» прокомментировали, что мужчина «не является спортсменом-параолимпийцем, он не закреплен ни за ФСО инвалидов РТ, ни за какой-либо другой организацией в сфере физической культуры и спорта».

"В адрес министерства по делам молодежи и спорту РТ и подведомственных учреждений спорта запроса о командировании со стороны данного человека не поступало, вызовы на соревнования по нему не приходили. Соответственно, ведомством он не был командирован ни на какие соревнования. На данный турнир он выехал без согласования с министерством или другим учреждением, он представляет себя сам», — цитирует ответ министерства издание.

При этом в министерстве добавили, что Сергей «не в первый раз совершает подобные самостоятельные «выезды» на соревнования».

Отметим, гонка яхт прошла в Санкт-Петербурге 23 июня, в ней приняли участие 115 яхт, Сергей участвовал на арендной лодке «Ротманс». Месяц после этого спортсмен жил в северной столице, не имея средств для возвращения домой.

Сам спортсмен в комментариях изданию рассказал, что у него на участие в гонке была договорённость с главой яхт-клуба.

«Мы с ним договаривались еще в 2011 году, что инвалиды могут участвовать в проводимых ими регатах, после чего я однажды стартовал в регате 2016 года», — рассказал изданию Уреков, добавив, что он был единственным участником регаты с ограниченными возможностями.

По словам спортсмена, парусным спортом он занимается десять лет.

«Сейчас все время посвящаю своим занятиям спортом. Парусный вид спорта является очень мощным реабилитантом при инвалидности, подобной моей, когда парализована левая часть туловища. Правда, с моей травмой долго не живут, поэтому у меня есть цель — преодолеть под парусом Ла-Манш, как Федор Конюхов. Нужен только спонсор», — заявил казанскому СМИ спортсмен и добавил, что в августе планирует ехать в Нижний Новгород, где заберет после ремонта свою «Оку», и поедет в Ломоносов для участия в регате.

Сергей Уренков отмечает, что «остался бы в Нижнем Новгороде и представлял бы этот город на соревнованиях», так как «там руководитель местной федерации спортсменов-инвалидов принял меня с большим сочувствием и высказал желание всячески помогать в случае, если я буду представлять на соревнованиях этот регион, и у меня будет местная прописка».

Фривольный танец на фоне мечети

Скандал в Татарии спровоцировал танец троих гостей, который они продемонстрировали в центре Казани, а фоном послужила мечеть Кул Шариф. Они также записали его на видео, и одна из участниц выложила в «инстаграм». С этого и началось бурное обсуждение. Недовольство вызвал не сам танец, а то, что в нём были использованы элементы тверка и бути-дэнса, где акцент делается на тряски нижней частью тела.

Мнения разделились. Одни высказывались за то, что «не в мечети танцует, а на улице» и «пока она не находится на территории или внутри мечети, это просто архитектурный объект». Но большая часть участников дискуссии была настроена негативно.

«Я против этих плясунов. Очень некрасивы и пошлы их действия», «Это просто бескультурья люди. Из породы готовых на все ради пиара», «У таких людей, кто делает такие вещи, тверк головного мозга. На фоне храмов нельзя такие вещи делать», — высказывались мнения.

Тверк

Шум был настолько громкий, что со своими комментариями выступило Духовное управление мусульман России и ДУМ Татарии.

В ДУМ РФ казанскому изданию «Бизнес-онлайн» ответили, что «поступок этот достоин как минимум осуждения и сожаления», «нарушение норм общественной морали присутствует», «присутствует и очевидный недостаток воспитания и такта как со стороны группы танцовщиков, так и со стороны их оппонентов, переходящих всякие границы в своих оскорблениях».

"Общество четко должно понимать: не существует межрелигиозного и межнационального согласия как застывшей константы, это всегда процесс, требующий ответственного подхода и объяснения молодым поколениям, что национальные и религиозные чувства не могут быть объектом юмора, хайпа или коммерческой выгоды», — заявили в ведомстве.

Татарские коллеги управления также назвали поступок некрасивым — «поступок считаем аморальным и подобные действия порицаем».

Сама же участница, которая выложила видео в соцсети, в комментариях одному из телеканалов РФ заявила, что «когда снимали видео, вообще не думала, что поднимется такая шумиха из-за этого», добавив, что религию уважает и «никого не хотела обидеть или оскорбить».