Экс-глава исполкома в Татарии задержан за махинации по госконтрактам

Казань, , 23:43 — REGNUM В Татарии задержан бывший глава исполкома Тюлячинскоо района республики Рустям Нуруллин. Следствие ходатайствует об его аресте.

Экс-главу исполкома подозревают в мошенничестве, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщает «Реальное время» со ссылкой на представителя Советского районного суда Казани.

По данным следствия, в течение семи лет подозреваемый предоставлял имущество двум организациям, которые издание называет «не чужими» для бывшего чиновника, а также ходатайствовал об участии этим компаний в конкурсах на выполнение госконтрактов. Общая сумма контрактов, полученных организаций с помощью Нуруллина, составила 200 млн рублей.

Также бывший чиновник подозревается в причастности к хищению 6 млн рублей при выполнении работ по строительству очистных сооружений. Следствие полагает, что средства были похищены путем предоставления фиктивных платежных поручений.

Позднее суд избрал меру пресечения в отношении Нуруллина в виде домашнего ареста до 11 сентября, уточняет «Бизнес-online». Отмечается, что экс-глава исполкома покинул пост в феврале 2018 года после скандала, когда 12 предпринимателей написали письмо главе Татарии Рустаму Минниханову с просьбой решить проблему долгов, которые накопила в их отношении тюлячинская компания «Строитель». По мнению бизнесменов, за компанией и ее махинациями стоит руководство района.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне следственное управление СКР по Татарии сообщило о возбуждении уголовного дела по 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий»).

По версии следствия, в 2012 году неустановленные должностные лица исполкома Тукаевского района незаконно перевели 11 земельных участков лесного фонда РФ в категорию земель сельхозназначения. В дальнейшем участки были переданы в аренду гражданам. Общая площадь участков составила 11 га.