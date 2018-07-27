Десять бизнесменов, пенсионер и безработный: предвыборная гонка в Татарии

Набережные Челны, Татария, , 08:38 — REGNUM В Набережных Челнах за два мандата депутатов городского совета ещё на старте разгорелась нешуточная борьба — на них претендуют 12 человек. Десять заявителей являются владельцами и совладельцами компаний, один из кандидатов — безработный и один пенсионер. Ни один из семерых самовыдвиженцев и пятерых представителей партий пока не зарегистрирован Центризбиркомом Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Семеро заявителей выдвинулись по 16-му избирательному округу. В их числе представитель «Справедливой России», директор ООО «ШарХХ» Харис Шарафуллин. В 2011 году он участвовал в выборах депутатов Госдумы по региональной группе, а в 2015 году принимал участие в выборах в набережночелнинский совет. Ранее Шарафуллин уже был городским депутатом на непостоянной основе.

Помимо него, в этой избирательной кампании по этому же участку намерены побороться за мандат самовыдвиженцы — глава ООО «Медиа Регион» Ренат Гиззатуллин, замгендиректора ООО «ВолгоПромГаз» Юрий Голубев, гендиректор и владелец ООО «Татцемсервис» Эдуард Давлетшин, безработный Григорий Новиков. От КПРФ участвует гендиректор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин, для которого это вторая попытка попасть в совет. А от ЛДПР пойдёт депутат Совета Тихоновского сельского Менделеевского района, гендиректор ООО «Ар Си Эр» Константин Павлов.

По 21-му избирательному округу — пятеро претендентов на мандат, но до 30 июля 2018 года список может расшириться. Пока же от ЛДПР идёт директор по развитию фонда поддержки и развития детского творчества «Планета Талантов» Андрей Колосов, который также участвует в качестве претендента на мандат Малошильнинского сельского поселения соседнего Тукаевского района. А в 2017 году он принимал участие в довыборах депутата Нижнекамского городского округа и довыборах депутата совета поселка городского типа Джалиль Сармановского района региона.

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Его соперниками по округу могут стать самовыдвиженцы — директор литейного завода ПАО «КамАз» Эдуард Панфилов, соучредитель строительной компании Зульфия Мириханова, пенсионер Александр Курицын и представитель «Справедливой России» — гендиректор ООО «Анхель-М» Рифат Хасанов из Лаишевского района. ООО, по данным ЕГРЮЛ, занимается строительством и имеет юрадрес в Тукаевском районе, а Хасанов владеет в нём долей более 31%. Компания существует 12 лет.

Напомним, на предстоящие выборные кампании в представительные органы местного самоуправления республики выдвинуто 157 кандидатов, из которых 56 самовыдвиженцев и 101 представитель партии. Всего в регионе 246 вакантных мандатов в 42 районах, 206 сельских поселениях, 14 городских поселениях и двух городских округах. В довыборах примут участие свыше 89 тыс. избирателей — 3% от общего числа.

Больше всех мандатов планирует получить ЛДПР, выдвинувшая 65 кандидатов, далее идёт «Справедливая Россия» — 13 кандидатов, и замыкает тройку лидеров КПРФ, которую представят семеро человек.