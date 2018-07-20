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Законопроект о повышении пенсионного возраста прошёл I чтение

Политика

Второе чтение пройдёт в Госдуме РФ в сентябре

Москва, 20 июля 2018, 07:34 — REGNUM  Нижняя палата парламента России одобрила в первом чтении законопроект о проведении в РФ пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста пройдёт в Госдуме РФ в сентябре, заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Напомним, согласно предложенному правительством РФ законопроекту, с 2019 года пенсионный возраст граждан Pоссии будет поэтапно расти — к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию не в 60, а в 65 лет. Пенсионный возраст для женщин предлагается увеличить более значительно — с 55 до 63 лет к 2034 году.

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Пенсионная реформа
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