Госдума приняла закон об изучении родных языков

Москва, , 11:46 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об изучении родных языков, в том числе и русского языка, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля. Проект закона вызвал широкий резонанс и критику национальных республик, так как вводил принцип добровольности при изучении родных языков.

Инициатива была существенно доработана.

«Никакой факультативности в отношении языков не вводится, они предусматриваются федеральными государственным образовательными стандартами. При этом в качестве родного языка, где есть такой предмет, может быть выбран русский язык», — пояснил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

В законе, в частности, фиксируется правило «свободного выбора языка образования» ребенком в школе по заявлению родителей. Это правило будет касаться не только школ, но и детских садов (дошкольное образование). Также прописывается право свободного выбора изучения родного языка, в том числе русского языка как родного, и государственных языков национальных республик.

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»), отвечая на вопросы парламентариев, обратила внимание на то, что административные барьеры при изучении языков зафиксированы в Татарии, Северной Осетии и Башкирии, среди регионов, где «нет проблем», названы Чечня, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия.

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