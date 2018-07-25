Четверо самовыдвиженцев против шестерых партийцев: предвыборная Казань

Казань, , 07:54 — REGNUM На два мандата депутатов думы Казани, довыборы в которую пройдут 9 сентября 2018 года, претендуют десять человек. Из них четверо являются самовыдвиженцами. Пока ни один из кандидатов не зарегистрирован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Республиканское отделение ЛДПР выставило своих кандидатов на оба свободных округа. По Северному округу №1 партию представит 30-летний директор ООО «Сообщество ИТ-специалистов» Сергей Абрамин. Компания создана год назад, Абрамин выступает также её соучредителем, ранее он был директором и соучредителем ликвидированного в июне 2018 года ООО «САФАР АЙ ТИ». Конкуренцию Абрамину составит представитель «Справедливой России», которая также выставила своих кандидатов на оба округа, — замдиректора ООО «Мойки Самообслуживания» Андрей Голяшев, представитель «Коммунистов России» — 28-летний депутат Бирюлинского сельского поселения Высокогорского района Татарии Сергей Зайцев. Последний участвует в выборах в 16-й раз.

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Также по этому же округу идут самовыдвинувшиеся безработный Василий Ершов и главврач наркологического диспансера Ильгиз Ахметзянов.

В Арбузовском округе №21 отделение ЛДПР выставило юриста Алмаза Сабирова, ранее уже пытавшегося получить мандат в думе Казани, «Справедливая Россия» — руководителя СТО ООО «Хетон» Рузаля Шамсутдинова. В мае 2018 года его уже выдвигали на довыборы депутата Совета Кильдеевского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Татарии. Единственным участником ООО «Хетон» является одноимённое ЗАО, основной вид деятельности компании — розничная продажа автомобилей.

По этому же округу проходят самовыдвиженцы — бизнесмен из Пестречинского района Татарии Радиф Гилязов, представитель руководства некоммерческого партнерства «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» Евгений Чекашов и кандидат КПРФ — начальник отдела сервисного обслуживания ООО «ВТ Стройинжиниринг» Альмир Алеев. В 2017 году он участвовал в довыборах в совет Мокросавалеевского сельского поселения Буинского района республики.