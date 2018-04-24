19−21 апреля в крымской Ялте прошёл четвёртый международный экономический форум ЯМЭФ-2018, после которого у многих участников остались достаточно противоречивые чувства. Что это было: ничего не значащие пустые рассуждения или создание новых серьёзных направлений развития, ярмарка тщеславия причастных к мероприятию чиновников и бизнесменов или очередной шаг к прорыву информационной и политэкономической блокады Крыма и России в целом?

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

Качество — первая жертва рекордов

В этом году организаторы форума и первые лица республики как никогда часто подчёркивали положительную динамику развития ЯМЭФ, которую вроде бы проще всего измерить количеством участников и объёмом различных соглашений.

Марина Каширская ИА REGNUM Ливадийский дворец, где проходила часть мероприятий ЯМЭФ

Например, по словам главы региона Сергея Аксёнова, в 2016 году в Ялте побывали около тысячи гостей из 26 стран мира, в прошлом году — более двух тысяч представителей уже из 46 стран.

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«Сегодня Ялта принимает три тысячи участников из регионов России и более чем 60 стран. Гости нашего форума представляют страны, население которых в общей сложности превышает 3 млрд человек. Этот факт вдребезги разбивает любые мифы об изоляции России и российского полуострова», — поделился с журналистами своим мнением Аксёнов.

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Спустя несколько часов после официального открытия организаторы стали сообщать уже о присутствии бизнесменов и политиков из 71 страны мира: от Италии с Францией и Германией до Эритреи с Украиной.

«Удивлён работой новых организаторов ЯМЭФ. На форуме пригласили выступить украинского видеоблогера Анатолия Шария, заявляющего в своих видео, что Крым — это Украина. Шарий отказался и объяснил свои мотивы в видеоролике «Для Ялтинского форума, где меня не будет». Этот ролик как ценное мнение эксперта демонстрируют на форуме с большого экрана в ходе сессии «Кризис доверия в эпоху «фейк-ньюс». Пресс-служба форума распространяет релиз со ссылкой на ролик и заголовком «Анатолий Шарий посетил ЯМЭФ-2018». Посетил, ага. «Фейк-ньюс» в действии. Но это мелочи на фоне главного», — написал позже на своей странице в Facebook крымский журналист Дмитрий Жмуцкий.

Жмуцкий задался простым вопросом: комфортно ли финансирующим форум российским компаниям (ВАД, Сибавтобан, РНКБ) от того, что их деньги идут на трансляцию идеи о том, что «Крым — это Украина»?

Также отметим, что большинство иностранных делегатов от политики являлись функционерами местного значения, которые неспособны на данном этапе влиять на принятие решений в своих странах.

Помимо этого, многие представители СМИ и участники форума на месте неоднократно отмечали непривычно низкую организационную работу, из-за чего у множества людей возникали дополнительные проблемы с регистрацией и аккредитацией. Связано это было с тем, что проведением ЯМЭФ-2018 занималась не одна организация, как это было ранее, а две: фонд ЯМЭФ и Фонд «Крымконгресс». И вместо того, чтобы скоординировать свои действия и работать на благо общего дела, они только мешали друг другу.

В кулуарах ситуацию объясняли конкурентной борьбой за финансовые потоки, выделяемые на организацию мероприятия, как на уровне Крыма, так и на уровне Москвы.

«Отвратительная организация в этом году выглядит саботажем, тем более учитывая политическое значение форума. Буду конкретен: ряд представителей СМИ зарегистрировали с какого-то бодуна участниками, выдали бейджи участников, коими те отродясь не бывали… Увы, это малая толика негатива. Основной был связан с низким качеством проведения сессий, качеством дискуссий, что выразилось не столько в отсутствии инфоповодов (не ради них это проводится, в конце концов), сколько в чудовищной бессодержательности выступлений, чтобы не сказать болтовне… Остаётся надеяться, что учредители мероприятия сделают правильные оргвыводы», — поделился своими впечатлениями в Facebook другой известный крымский журналист Алексей Вакуленко.

Хорошие цифры

На форуме в этом году много внимания уделялось важности кооперации на международном уровне.

«Ялтинский форум уже после воссоединения Крыма с Россией стал площадкой «для конструктивного диалога по ключевым проблемам мировой экономики. Такой диалог особенно актуален сегодня, когда стремительно меняются условия экономической деятельности, изобретаются новые внешние ограничения», — заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак.

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Марина Каширская ИА REGNUM Ливадийский дворец

По его мнению, власть и бизнес обязаны совместно искать и находить эффективные решения по преодолению барьеров и по созданию благоприятной предпринимательской среды. Дмитрий Козак также сообщил, что, несмотря на международные санкции и различные блокады, после воссоединения с Россией валовой региональный продукт Крыма и Севастополя вырос почти в два раза: с 189 млрд рублей в 2014 году до 341 млрд в 2017 году и с 30 млрд до почти 53.

«Несмотря на внешние санкции, водную, транспортную и продовольственную блокаду полуострова, нам удалось достичь зримых положительных результатов в его развитии: рост в обоих субъектах составил примерно 1,8 раза», — подытожил вице-премьер.

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Он также подчеркнул, что вопросы развития региона находятся в числе значимых приоритетов государственной политики страны.

«После возвращения Севастополя и Крыма была проделана большая работа по созданию условий для адаптации экономики и социальной сферы регионов к российской правовой системе. Совместными усилиями нам удалось обеспечить бесперебойное функционирование всех отраслей, а также сохранить и приумножить рабочие места», — подчеркнул Дмитрий Козак.

А глава Крыма в очередной раз всем напомнил, что экономические показатели российского полуострова уже превысили пиковый уровень — если можно так выразиться, — достигнутый в украинские годы.

«Лучший бюджет Крыма при Украине составлял 22 миллиарда рублей. На сегодняшний день казна республики без федеральной поддержки, которая в разы превышает бюджет Крыма, достигает около 53 млрд рублей», — подчеркнул руководитель региона.

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Конкретные предложения и пожелания

Представители греческой делегации посоветовали России более рационально использовать свой речной транспорт, создав контейнерный хаб, который будет развивать логистическую инфраструктуру полуострова.

«Очень много кораблей спускаются гружёными в российские порты и уходят обратно пустыми. Сделайте контейнерный хаб в Керчи, чтобы загружать суда. Это поможет разгрузить автомобильный и железнодорожный транспорт и обеспечит работой речной флот России, дав возможность импорта и экспорта продукции в Крым», — заявил вице-председатель Греко-Русского альянса Греции Илиас Метоикидис.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать туристический маршрут, который соединил бы объекты культурного, археологического показа Кубани и Крыма, чтобы, приезжая на Черноморское побережье, отдыхающие могли посетить и Краснодарский край, и полуостров.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта. Вид на море

Активно обсуждалась идея создания российской внешнеторговой госкорпорации, обладающей эксклюзивным правом ведения экспортно-импортных операций со странами США и Евросоюза.

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Специалисты Дальнего Востока вызвались помочь севастопольским коллегам из корпорации развития Севастополя создать территории опережающего развития в Балаклаве, Инкермане и Орловке.

Власти Севастополя, кстати, ещё успели подписать ряд соглашений о сотрудничестве с Эритреей, но как конкретно будут сотрудничать дотационный город и беднейшая африканская страна — пока неизвестно.

Много и долго обсуждали перспективы развития крымской свободной экономической зоны, которая в будущем обещает дать полуострову 55 тысяч новых рабочих мест.

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При этом на фоне реляций о провале международного экономического давления шла дискуссия о вариантах применения криптовалютных технологий для обхода международных санкций, поскольку традиционные методы экономического развития в Крыму не работают.

«Банки в Крыму работают в очень ограниченном масштабе, многие крупные корпорации по-прежнему не заходят. Блокчейн — это уход вообще от банковской системы, расчётов и учёта активов. Это распределенная база транзакций, которая не использует банковских счетов. Криптовалюта — это способ ухода от расчетов в американских долларах, евро, от валютных ограничений в отношении Крыма», — отмечал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, создание на полуострове криптовалютного инвестиционного фонда позволит аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в обычные деньги и использовать для реализации разных инвестиционных проектов на полуострове.

Международная повестка — stop sanctions

Во время обсуждения политэкономической ситуации в мире многочисленные иностранные делегаты один за другим высказывались о том, что Россия — естественный партнёр европейских народов, вот только правящая евробюрократия об этом забыла, наплевав на мнение своих же граждан.

«Необходимо признать, что жители Крыма сделали свой выбор, когда решили воссоединиться с Россией. Надо уважать этот суверенный выбор. Мы хотели бы покончить с ухудшением наших взаимоотношений, которое происходит не по воле народа, а по воле отдельных руководителей, отдельных институтов Европы либо европейских государств, не желающих защищать интересы своих народов», — генсек французской политической партии «Национальный фронт», сопредседатель фракции «Европа наций и свобод» в Европарламенте Николя Бе.

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По его убеждению, западные антироссийские санкции полностью нелегитимны и абсолютно незаконны.

«Эти сдерживающие меры не поддаются пониманию. Из-за этого страдает народ. Я знаю очень много сельскохозяйственных производителей Франции, которые стали жертвами этих санкций. Необходимо положить конец этому, пора развивать наши коммерческие взаимоотношения, учитывая тот факт, что у Европы большая энергетическая зависимость, в том числе от поставок газа», — напомнил иностранный политик.

Он также отдельно подчеркнул, что французы, стоящие на данной позиции, не являются меньшинством.

«Нас много. Мы считаем, что Россия — это великая страна, которая является естественным партнёром европейских народов», — отметил Никоя Бе.

Затем французский депутат призвал Старый свет покаяться за свои преступления и заново учиться уважать другие нации.

«Я очень сожалею, что французское государство решило поддержать американскую позицию в Сирии, нанеся удары против правительственных сил, вместо того, чтобы вести настоящую борьбу против террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), дабы стабильность вновь восторжествовала в этом регионе. И это было представлено в качестве официальной позиции в отношении режима господина Асада», — отметил французский политик.

По его убеждению, сирийский вопрос должен решаться в рамках иракского и ливийского вопроса.

«Всякий раз Великобритания, США и, к моему большому сожалению, Франция под каким-либо предлогом принимали участие в дестабилизации этих государств, свергая там местную власть. Говоря о морали, они устраивали там хаос и власть исламских радикалов. Это не европейские ценности. Современные европейские институты действуют против интересов Европы. Мы вновь должны научиться уважать другие нации, их права, идентичность, традиции», — заявил Николя Бе.

Поможем Сирии

Центральным гостем ЯМЭФ со стороны иностранцев в этом году стала делегация из Сирии, которая прибыла в Крым с министром экономики и внешней торговли страны Самером аль-Халилем. Позже он сообщил, что Сирия заинтересована в поставке своей сельскохозяйственной продукции на полуостров, а также готова рассмотреть возможность создания морского пути из Севастополя в сирийский порт Тартус.

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«Мы будем развивать сотрудничество с Россией в области морского транспорта. Это важная отрасль для развития торговли. Кроме того, мы обсудим вопросы торговли и экспорта сирийской продукции за рубеж. У нас есть много продуктов, которые можно экспортировать в Крым, например, цитрусовые, фрукты», — уточнил сирийский чиновник.

Помимо прочего, сирийские предприниматели высказали желание построить в Крыму отель.

«Сирийцы готовы инвестировать в Российскую Федерацию, в Крым. Сейчас рождается первый проект, их бизнесмены планируют построить на полуострове отель», — сказал журналистам сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

Война войной, а обед по расписанию, как говорится: не восстанавливать свою страну, разрушенную врагом, не возрождать производство и помогать обездоленным согражданам в первую очередь, очевидно, стремится сирийский бизнес — речь идет, прежде всего, о получении прибыли. А между тем в восстановление страны, по оценкам специалистов ЯМЭФ, необходимо вложить от 200 до 400 млрд долларов.

«Семь лет разрушали Сирийскую Арабскую Республику, наша задача за следующие семь лет сделать её лучше, чем она до этого была. Это колоссальные суммы инвестиций: от 200 до 400 миллиардов долларов, и, наверное, по праву добрая половина этих инвестиций будет из РФ, так как первая Ялтинская конференция по экономическому возрождению Сирии проходит в Крыму», — оценил ситуацию Андрей Назаров, выразив уверенность, что в этом процессе большой вклад внесёт и Крым.

Вот только…

Главной новостью ЯМЭФ-2018 стала информация о продлении сроков федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, которая была принята в 2014 году и предусматривала финансирование более 700 миллиардов рублей.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Пустые коридоры ЯМЭФ

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«Федеральный центр реагирует на потребности инфраструктурного развития Крыма. В ходе реализации ФЦП выявилась необходимость в строительстве и мобилизации значительного количества новых объектов, наличие которых ранее не учитывалось. Работа по определению параметров новых объектов уже идёт, очевидно, что начало фактических работ потребует продления срока действия программы на один-два года», — заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

В кулуарах же заговорили о хорошей мине при плохой игре со стороны крымских и федеральных властей, учитывая многочисленную информацию о срыве сроков ФЦП из-за некачественных проектов, недобросовестных подрядчиков, низкоквалифицированных рабочих и прочих факторов. Велись и разговоры о том, что в совмине РК готовят документы по разделению полномочий на главу республики и председателя правительства, которые сегодня совмещает Сергей Аксёнов. Слухи о разделении власти в Крыму на три части должны подтвердиться или будут опровергнуты уже в мае.

По словам директора департамента реализации региональных инвестиционных программ и координации социально-экономического развития регионов Минэкономразвития РФ Вадима Павлова, сроки действия ФЦП Крыма и Севастополя необходимо продлить и расширить и потому, что её первоначальная версия просто не учла многие принципиально важные для региона проекты.

«ФЦП ограничена 2020 годом, её необходимо продлить, поскольку республика не решила много важных вопросов. В частности, это касается проблемы с водоснабжением северной части региона. Власти Крыма должны предпринять серьёзные шаги, чтобы этот проект попал в ФЦП», — заявил чиновник.

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В целом в рамках четвёртого ЯМЭФ было подписано более 70 соглашений и меморандумов на общую сумму 162 млрд рублей. Из них крымско-сирийское сотрудничество — около 62 млрд. Бизнес с бизнесом подписал соглашения на 42 млрд рублей. Соглашения и меморандумы, подписанные совмином Крыма, оцениваются в сумму 58 млрд рублей.

Реакция Вассермана

«В ялтинском международном экономическом форуме участвовал впервые. Поэтому не смог сопоставить организационный уровень с прошлым. Но полагаю: стремительный рост числа участников неизбежно порождает осложнения, ибо невозможно без доработок использовать прошлый опыт. Болезни роста весьма часты, но лучше болезней старения. Для меня же организационный уровень и впрямь не обошёлся без осложнений: чтобы я успел выступить в запланированной части форума, организаторам пришлось поменять мой билет. Впрочем, с этим они справились», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM политолог и публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, на ялтинском форуме заключаются вполне реальные сделки на весьма значительные суммы, что изрядно способствует освобождению российской финансовой системы от внешнего давления и росту производства.

«Но выступления на ЯМЭФ, в отличие от того же московского, действительно выдержаны в общепринятой сегодня либеральной терминологии. Это почти неизбежное сейчас зло. Но его можно перетерпеть. Главное достоинство этого форума — непрерывный рост числа участников и проистекающий из него прорыв информационной и экономической блокады Крыма и РФ в целом. Главный недостаток — непрерывный рост числа участников и проистекающая из него невозможность посетить все или хотя бы самые значимые заседания и обсуждения», — считает эксперт.

Он также уверен: для того, чтобы Крыму в частности и России в целом действительно выйти на путь реального развития, необходимо для начала отказаться от либеральных теорий, которые уже почти три десятилетия используются экономическим блоком правительства РФ. А всё остальное проистечёт из вменяемых теорий.

Postscriptum

Из года в год на подобных мероприятиях повторяются одни и те же капиталистические мантры эпохи Егора Гайдара о всемогущей и всерегулирующей руке рынка и частных животворящих инвестициях, которые вот-вот должны оживить экономику страны и направить её в русло всеобщего развития. Однако с 1991 года этого «вот-вот» так и не произошло. Так может уже пора вновь сменить вектор и вспомнить об уже имеющемся социалистическом опыте, который предполагает в первую очередь защиту общих интересов, а не частных?