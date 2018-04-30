Март 2018 года для воронежцев — как и для всех жителей России — навсегда останется черным месяцем. Вместе с жителями Кемерово и всей страной Воронеж переживал пожар в торговом центре «Зимняя вишня». И каждый понимал — от подобного не застрахован никто.

Марина Каширская ИА REGNUM 25 марта стало «черным» днем для всей России

Но начинался первый весенний месяц абсолютно спокойно — Воронежская область, как и вся страна, праздновала 8 марта, готовилась к выборам президента и собирала сосульки с крыш.

Март коммунальный

Зиму воронежцы торжественно проводили еще в середине февраля, Масленицей. Но зима, задержавшая свой приход в регион на полтора месяца, фактически до середины января, решила реабилитироваться в марте.

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Для коммунальщиков, судя по всему, это стало большим сюрпризом: горы снега, оставшиеся еще с февраля, сами не растаяли. А март принес новые снегопады. Городские чиновники отчитывались о количестве вывезенного снега, о том, сколько реагентов высыпано на дороги областного центра. Но судя по данным медиков, число воронежцев, пострадавших от гололеда и нечищенных дорог, меньше не становится.

Марина Каширская ИА REGNUM Снежный март в Воронеже

Потепление же только прибавило проблем. Несмотря на то, что работы по очистке крыш домов от сосулек действительно велись и ведутся — список адресов, где идут такие работы, мэрия публикует ежедневно, да и горожане говорят: крыши действительно чистят, не то, что в прошлом году.

Но без трагических случаев не обошлось. 15 марта глыба льда обрушилась с дома по улице Плехановской, пострадала женщина — сотрудник Литературного музея имени Никитина. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

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А 25 марта от упавшей с кровли дома сосульки, также в центре города — на улице Театральной — погиб пожилой мужчина, как позже выяснилось, известный воронежский журналист.

Подробнее: Сосулька убила мужчину в центре Воронежа

Март выборный

18 марта Воронежская область, как и вся страна, выбирала президента. Готовились тщательно — более трети избирательных участков оборудовали видеокамерами, установили КОИБы, а для того, чтобы научить членов избирательных комиссий ими пользоваться, проводились специальные тренировки, а врио губернатора даже провел встречу в главой ЦИК, чтобы снять «все вопросы».

Фоторепортаж Марины Каширской: За закрытыми дверями президентских выборов

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Марина Каширская ИА REGNUM 18 марта воронежцы выбирали президента

Самой большой проблемой для региона оказалась явка — и погода. Эту проблему власти предвидели, и еще с конца февраля предупреждали коммунальщиков: все подходы к избирательным участкам должны быть прочищены, снег и сосульки с крыш убраны. Задание было выполнено: дороги к большинству участков привели в порядок.

Марина Каширская ИА REGNUM Самой большой проблемой для региона стала явка избирателей

Однако 17 марта, накануне дня голосования, регион накрыл чуть ли не самый большой с начала зимы снегопад. Дороги, тщательно очищенные накануне, замело буквально за пару часов. Снег шел весь день и только к утру прекратился. В дополнение ко всему похолодало до — 10 градусов.

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В результате Воронежская область оказалась аутсайдером по явке среди регионов Центрального Черноземья — на выборах проголосовали 64,6%, тогда как в 2012 году, например, более 67%.

Марина Каширская ИА REGNUM В ожидании бюллетеней

В Белгородской, для сравнения, проголосовали более 73% жителей, в Липецкой — 72%, в Орловской — 69%.

Марина Каширская ИА REGNUM Уровень поддержки в регионе Путина вырос почти на 20%

Те же воронежцы, которые все же дошли до участков 18 марта, в большинстве своем проголосовали за действующего президента: Владимиру Путину свои голоса отдали почти 80% жителей. Уровень поддержки в регионе Путина вырос почти на 20%, а в Воронеже — на 23%.

Отставки и назначения в марте

Март в Воронежской области ознаменовался целым рядом отставок и назначений.

В начале марта состоялась, пожалуй, самая прогнозируемая отставка месяца: должность вице-губернатора покинул Андрей Ревков. Увольнение состоялось по его инициативе, о чем ранее с сожалением в интервью говорил врио губернатора Александр Гусев.

Подробности: Андрей Ревков покинул пост вице-губернатора Воронежской области

О том, кто займет его место, официально было объявлено лишь в самом конце марта: со 2 апреля на должность вице-губернатора назначен Евгений Юрченко, миллиардер экс-директор ОАО «Связьинвест», член совета директоров ОАК.

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В марте же, буквально сразу выборов президента, в Воронеже состоялся конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Воронежа. Результат — ожидаемый и без сюрпризов.

Подробнее: Определены главные кандидаты на пост мэра Воронежа

Из пять кандидатов (одного до конкурса не допустили) члены комиссии отобрали двух — это врио главы города Вадим Кстенин и депутат Воронежской городской думы, генеральный директор АО «Единая процессинг-сервисная система ЖКХ Воронежской области» Руслан Кочетов. Кто возглавит город, станет ясно 4 апреля: на эту дату назначено заседание городской думы, депутаты которой и выберут мэра.

Прощание с ЮВЖД

В самый последний рабочий день марта стало известно, что Юго-Восточный филиал Федеральной пассажирской компании РЖД решено ликвидировать. Уже с апреля филиал, как сообщается, прекратит свое существование как отдельная структурная единица и будет подчиняться Приволжскому филиалу.

Решение в самой ФПК объясняют необходимостью повышения эффективности работы, и обещают, что непосредственного влияния на обслуживание пассажиров это решение не окажет: все функции, которые выполняет Пассажирское вагонное депо, будут сохранены. Однако остается неясным, почему филиал, находящийся на стратегическом южном направлении, с огромным пассажиропотоком, оказался неэффективен.

Изменения коснутся взаимоотношений с региональными властями — теперь они будут взаимодействовать с Приволжским филиалом. Кроме того, судя по всему, часть сотрудников железной дороги попадет под сокращение: кому-то предложат работу в других структурных подразделениях, но кому-то придется уйти.

Отметим, что протяженность эксплуатационного участка ЮВЖД превышает 4 тыс. километров, и теперь пассажирская часть железной дороги будет относиться к дальнему филиалу в Саратове.

Культурный и скандальный март

В марте Воронежский театр оперы и балета остался без художественного руководителя — о своем уходе с поста сообщил в социальной сети сам Андрей Огиевский, проработавший в Воронеже почти три года.

Об этом: Снова конфликт: Воронежский театр оперы и балета остался без худрука

Объясняя причины своего ухода, Огиевский заявил, что ему «фактически не давали работать именно в качестве художественного руководителя театра», обвинив в противодействии администрацию театра и департамент культуры региона.

«К моменту моего прихода в театр на некоторые оперные спектакли продавалось по два (!) билета. Мое стремление изменить ситуацию путем создания новой, качественно иной постановки — оперы Моцарта «Дон Жуан» (режиссер — Михаил Бычков) позволило возродить интерес зрителей к оперному театру, который неизменно угасал при посещении ими других спектаклей текущего репертуара. Уже мои первые попытки привести в порядок давно идущие и потерявшие качество спектакли встретили яростное сопротивление ведущих эти спектакли дирижеров, а впоследствии — и административного руководства театра и культуры области».

В марте же была поставлена точка в скандале 2015 года — тогда в отношении двух проректоров Воронежской государственной академии искусств было возбуждено дело о хищении средств гранта, выделенного Минкультуры РФ.

Подробнее читайте здесь: Как расхищают гранты: «культурный» скандал в Воронеже закончился в суде

Речь идет о деньгах, которые были выделены министерством культуры в качестве гранта на организацию выставки «Рука в искусстве». Всего Минкультуры было выделено два миллиона рублей, однако фактически на организацию выставки, как тогда сообщалось, было потрачено 200—300 тысяч рублей. Под следствием оказались два проректора вуза, а известный театральный продюсер Эдуард Бояков, который с лета 2013 года по май 2015-го руководил вузом, проходил по делу в качестве свидетеля. Впрочем, обвиняемые отделались условными сроками.

Черный март

25 марта — обычный воскресный день. Многие воронежцы, как и жители других городов, проводят его в торговых центрах, где есть все для всех членов семьи: магазины для мамы, фуд-корт с пивом для папы, кино и автоматы для детей. В это же время в далеком Кемерово такой же торговый центр, как и сотни других по всей стране, превратился в огненную ловушку. Двери в кинозале, где дети в первый день школьных каникул смотрели мультфильм, оказались заперты — «чтобы не бегали туда-сюда». Сначала никакой информации о масштабах трагедии не было: сообщали, что загорелся торговый центр, погибли четыре человека… И лишь позже появится шокирующая, пробирающая до дрожи информация — погибли 64 человека, в том числе 41 — ребенок. В списке погибших подряд идут одинаковые фамилии, люди гибли целыми семьями.

Смотрите фоторепортаж Марины Каширской: «Кемерово, мы с тобой!»

Марина Каширская ИА REGNUM Кемерово, Воронеж с тобой

Тут же власти регионов поспешили объявить о начале проверок, и тут же выяснилось (хотя факт известный, по крайней мере, надзорным органам): большинство торговых центров — это малые предприятия, подпадающие под надзорные каникулы. А это значит, проверять их пожарные инспекторы права не имеют — ну, если только кто-нибудь пожалуется. Вот и получилось, что многие из торговых центров по стране не видели проверок не год и не два.

Марина Каширская ИА REGNUM В течение двух дней воронежцы несли свечи, игрушки и цветы к мемориалу в самом центре города — на площади Ленина

В последний раз, кстати, такие массовые проверки торговых центров проводились, вроде бы не так давно: в марте-апреле 2015 года. И повод тогда тоже был печальный — пожар в торговом комплексе «Адмирал» в Казани, где погибли десять человек. Только в Воронежской области прокуратура сообщила о 900 (!!!) нарушениях противопожарной безопасности, причем нарушения выявлялись в каждом из проверенных торговых центров. В 2017 году проверки проводились лишь пять раз, нашли 16 нарушений.

Об этом: «Это участь каждого ТЦ»: безопасность в торговых центрах Воронежа

Потенциальные убийцы: Проверять торговые центры нельзя — по закону

О том, что в большинство торговых центров инспекторы противопожарной безопасности не могут прийти без приглашения, говорил и начальник городского управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук.

«Другое дело, что руководители воронежских торговых центров могут сами обратиться в Госпожнадзор, чтобы они пришли и что-то подсказали в плане безопасности. Мы в свою очередь постараемся донести до них основные недостатки, которые будут вскрыты в Кемерово, чтобы на них обратили внимание», — заявил Хомук, отвечая на поручение врио мэра проверить все торговые центры.

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В воронежские торговые центры пришли прокуроры