Воронежский театр оперы и балета остался без худрука

Воронеж, , 16:34 — REGNUM Андрей Огиевский покинул пост художественного руководителя Воронежского театра оперы и балета. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook 12 марта.

«Сегодня я официально сложил с себя полномочия художественного руководителя Воронежского театра оперы и балета. Я принял это нелегкое для меня решение по причине того, что последний год мне фактически не давали работать именно в качестве художественного руководителя театра», — написал Огиевский.

«Я придерживался того мнения (и остаюсь при нем), что все спектакли, идущие в театре, а не только новые постановки последних двух лет, должны соответствовать высоким стандартам профессионального мастерства. Зритель, пришедший в театр на любой спектакль, имеет право услышать оркестр, который играет чисто и слаженно, увидеть тщательно срежиссированное действие на сцене и получить удовольствие от профессионального, качественного вокала. Отсутствие этих составляющих привело к тому, что к моменту моего прихода в театр на некоторые оперные спектакли продавалось по два (!) билета. Мое стремление изменить ситуацию путем создания новой, качественно иной постановки — оперы Моцарта «Дон Жуан» (режиссер — Михаил Бычков) позволило возродить интерес зрителей к оперному театру, который неизменно угасал при посещении ими других спектаклей текущего репертуара. Уже мои первые попытки привести в порядок давно идущие и потерявшие качество спектакли встретили яростное сопротивление ведущих эти спектакли дирижеров, а в последствии ‑ и административного руководства театра и культуры области», — написал Огиевский.

Теперь уже бывший худрук оперного театра также заявил, что его идеи, направленные на популяризацию оперной музыки, «были фактически блокированы» — причем в числе таких проектов оказались и проекты, не требующие больших финансовых затрат. Вместе с тем, пишет Огиевский, многое сделать удалось.

«Это четыре полномасштабных постановки, в трех из которых я выступил дирижером-постановщиком, это завоёванная артистом театра Игорем Горностаевым за роль в спектакле «Дон Жуан» национальная премия «Онегин», это пять премий «Итоги сезона», и все это после долгих лет полной безвестности театра. За это время существенно вырос ежемесячный доход артистов, но самое главное — люди стали получать удовольствие от работы, вспомнив, что работа в театре оперы и балета это не рутина, а встреча с великим искусством!» — написал Огиевский.

Андрей Огиевский окончил Московскую Государственную консерваторию имени П.И. Чайковского — сначала как скрипач (класс профессора Игоря Безродного), а затем — впоследствии как дирижер (класс профессора Геннадия Рождественского). Работал в Государственном камерном оркестре СССР, Российском Национальном симфоническом оркестре под управлением Михаила Плетнёва, оркестре Большого театра России. Был солистом Государственного струнного квартета имени П.И. Чайковского. В качестве дирижёра сотрудничает с Московским государственным камерным музыкальным театром имени Б.А. Покровского, с театром «Кремлёвский балет» и с Театром классического балета.

Как сообщало ИА REGNUM, Огиевский был назначен художественным руководителем Воронежского театра оперы и балета в 2015 году. В должности он сменил Дмитрия Морозова, который покинул пост после истечения срока госконтракта.

Сразу после назначения Огиевского были анонсированы глобальные планы по изменению репертуара театра. Однако в 2016 году в театре разгорелся конфликт: в январе сразу девять ведущих солистов Воронежского театра оперы и балета написали коллективное заявление об уходе, объяснив недовольство новой системой оплаты труда. Тогда конфликт удалось урегулировать. Но спустя несколько месяцев произошел новый скандал — артисты хора заявили о намерении объявить забастовку из-за смены хормейстера и, опять же, заработной платы.

Отметим, что официальной информации об увольнении Огиевского пока нет ни на сайте Театра оперы и балета, ни на сайте Департамента культуры региона.