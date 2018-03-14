Спустя четыре года после воссоединения Крыма с Россией, 14 марта 2018 года, глава государства Владимир Путин в пятнадцатый раз прибыл на полуостров, чтобы пообщаться с людьми и проконтролировать крупномасштабные инфраструктурные преобразования.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Опережая планы

Крымский мост, который в будущем должен связать материковую часть России с полуостровом, — один из крупнейших и сложнейших строительных объектов страны, и его реализация проходит под личным контролем президента. Примечательно, что за последние сто с лишним лет многие пытались решить эту непростую транспортную задачу — построить мост над коварным дном Керченского пролива, но до нашего времени всё безуспешно.

Проектная пропускная способность нового моста составит около 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки или 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.

Сегодня мост чуть ли не единственный объект Федерально-целевой программы развития Крыма, вокруг которого за всё время не возникло ни одного коррупционного, производственного либо управленческого скандала!

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Президент пожелал, чтобы Крымский мост открыли уже к лету

Владимир Путин прилетел из Краснодарского края на окутанный туманом остров Тузла, откуда на микроавтобусе отправился прямиком на автодорожную арку, где и встретился с рабочими, инженерами и чиновниками, чтобы обсудить нюансы финального этапа строительства транспортного перехода.

«Интересный объект, мощный и, получается, даже раньше срока. Хотелось бы, чтобы люди смогли им пользоваться уже в летний сезон», — недвусмысленно намекнул строителям глава государства.

Ответственные за главную стройку страны пообещали уложиться к маю. Возможно, и движение поездов тоже запустят раньше графика.

Пресс-служба Кремля Владимир Путин на Крымском мосту

Согласно информации министра транспорта РФ Максима Соколова, автодорожная часть уже практически готова, так что всё вполне реально.

«По конструктиву в автодорожной части можно фиксировать практически стопроцентное выполнение. Что касается укладки асфальта, то на сегодняшний день она выполнена на 70%. Причём это практически одинаковый показатель и по верхним, и по нижним слоям асфальта», — отметил министр.

В настоящий момент, подчеркнул он, идёт установка барьерного ограждения, светового оборудования: мачт освещения, прокладка соответствующих кабелей, установка приборов для организации дорожного движения. Так что можно говорить, что стройка автодорожной части крымского моста вышла на финишную прямую.

Врагам назло

«Уникальное сооружение. Не только для нашей страны, но я думаю, что во всём мире аналогов таких немного, — заявил Владимир Путин, поблагодарив строителей за их самоотверженный труд. — Этот проект пытались реализовать ещё при царе-батюшке: начинали, готовились к проектным работам, но Первая мировая война не дала этим планам реализоваться. Потом в 1930-е годы пытались, тоже не смогли. И позже тоже пытались — не получилось. А у вас получилось. Поздравляю вас. Надеюсь, ещё будет возможность поздравить вас с окончанием строительства всего комплекса. Но то, что сделали, уже впечатляет», — подчеркнул глава государства, сказав, что постарается приехать на официальное открытие моста.

Позже глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил всем скептикам их насмешки и сомнения по поводу успеха этой строительной кампании.

«Крымский мост — это пример реализации масштабного и технически сложного проекта в рекордно сжатые сроки. Помните, как наши недруги твердили, как мантру, что Россия такой проект не осилит, и долго отказывались верить в его реальность? Осилила. И не только этот проект. То ли ещё будет!» — отметил глава РК.

Он также напомнил, что сам проект транспортного перехода был разработан в январе 2015 года, весной началось проектирование, а летом была забита первая свая, и уже в ближайшие месяцы по мосту пойдут первые автомобили.

Изначально российскую «стройку века» оценивали в 50 млрд рублей, а вице-премьер Дмитрий Козак позже называл цифру от 150 до 200 млрд. Сейчас общая стоимость проекта по крупнейшему за постсоветский период госконтракту с учётом затрат заказчика составляет около 230 млрд рублей, и это ещё не предел. Но будет и отдача.

«Роль этого инфраструктурного объекта в экономическом развитии нашей республики трудно переоценить. Его ввод в эксплуатацию резко увеличит уровень инвестиционной привлекательности нашего региона. Туристический поток может вырасти до 8−10 миллионов человек в год. Нам будет намного проще решать социально-экономические проблемы республики», — подчеркнул Сергей Аксёнов и вместе с остальными чиновниками отправился за президентом в новый симферопольский аэропорт.

На волне

К сведению, старое здание аэропорта крымской столицы, способное принимать чуть более пяти миллионов человек в год, давно морально устарело и работает за гранью своих возможностей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Таким был старый аэропорт Симферополя

Новый же терминал площадью более 78 тысяч квадратных метров, который также начали строить в 2016 году и планируют открыть этой весной, рассчитан на обслуживание около семи миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до 10 миллионов.

Здание это спроектировано в форме волны, в самой высокой точке её высота составляет 35 метров, в самой низкой — 25. Внутри новый комплекс предусматривает 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов. В эксплуатацию также введут отремонтированную и удлинённую за 13 млрд рублей взлётно-посадочную полосу с новыми рулёжными дорожками.

Анна Кумицкая ИА REGNUM А таким он скоро будет — самым крупным среди региональных аэровокзалов России

По прибытии Владимир Путин осмотрел зал регистрации терминала и его главную фишку — самую большую в Европе «зелёную стену». Президенту, в частности, рассказали, что она российского производства, её длина составляет 110, а высота — 15 метров и смонтирована она из искусственных и живых растений.

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У главы государства также была возможность оценить полёт фантазии дизайнеров и декораторов, придумавших установить внутри аэровокзала крупномерные фикусы и стеклянные кубы с тропическими и субтропическими растениями, а в зоне прилётов и выдачи багажа — 18-метровую карту Крыма из натурального цветного меха.

Пресс-служба Кремля Владимир Путин осматривает аэропорт Симферополя

Данный терминал, кстати, является самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма. Государство реализует его совместно с банком «Россия» и пулом частных инвесторов. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС: 30% средств привлечены за счёт инвесторов, ещё 70% — за счёт кредита официально работающих на полуострове банков. Доля Республики в новом аэропорту составит 49%, оставшиеся 51% перейдут инвесторам.

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Несмотря на то, что он строится на условиях государственно-частного партнёрства, власти РК неоднократно уверяли общественность в том, что интересы республики даже при доле акций — 49% полностью защищены.

Помимо строительства нового аэровокзального комплекса, в проекте реконструкции аэропорта запланировано строительство дорог и подведение коммуникаций, перрона, новой взлетно-посадочной полосы.

Закончив осмотр одной из главных строек Крыма, президент оставил первую запись в книге почётных гостей нового терминала и отправился в Севастополь, где его ожидали на праздничном концерте в честь четвёртой годовщины воссоединения с Россией тысячи счастливых горожан.

«Да, нам ещё очень много нужно будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма. Это все вещи долгосрочного характера. Но мы их делаем, будем делать и мы обязательно всё сделаем, потому что когда мы вместе — мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи», — сказал людям президент.

Энергетический момент

Помимо прочего, где-то между Симферополем и Севастополем глава Минэнерго Александр Новак успел сообщить главе государства о том, что первые энергоблоки Таврической и Балаклавской ТЭС общей мощностью 470 МВт будут запущены уже в конце мая, позволив обеспечить резерв для энергоснабжения полуострова.

«В течение 2018 года мы закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем в Севастополе на июнь, а в Симферополе, наверное, во втором полугодии», — отметил министр.

Но мы тем временем напомним, что в начале марта Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю оштрафовало госпредприятие «Крымэнерго» на 500 тысяч, а потом и на два миллиона рублей за нарушения при подключении потребителей.

На предприятии это объяснили наличием больших проблем с подстанциями резерва трансформаторной мощности. То есть пока в Крыму многих абонентов попросту некуда подключить. Но, это, как говорится, немного другая история.

Международный контекст

Между тем, пока Владимир Путин общался со своими согражданами и вникал во все насущные дела, украинский президент Пётр Порошенко успел закатить очередную истерику, назвав рабочую поездку российского президента «опасной провокацией».

«Именно поэтому важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента Российской Федерации на территории оккупированного Крыма», — настаивал украинский гарант на встрече с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, выпрашивая новые санкции для российского руководства.

Однако, по мнению, директора Таврического информационно-аналитического центра Александра Бедрицкого, визит президента России в Крым ничего особо не изменит в сложившемся внешнеполитическом раскладе.

«Я думаю, что в условиях предельно обострившихся отношений с рядом стран Запада, эта поездка не окажет на них существенного влияния. Скорее всего, дело ограничится формальными заявлениями и несколькими комментариями в прессе», — сообщил ИА REGNUM эксперт.

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По его словам, необходимо понимать, что в настоящее время конфликтная ситуация только нарастает и пиковая кризисная точка на этом этапе конфликта ещё не пройдена.

«Скорее всего, нам ещё предстоит пройти через какое-то подобие «Карибского кризиса», и очень бы хотелось, чтобы это произошло в более мягкой форме, чем в 1962 году», — отметил политолог.

Что же дальше?

По мнению Александра Бедрицкого, такая регулярность поездок президента в Крым подчёркивает, что региону уделяется повышенное внимание.

«Для этого есть целый ряд объективных причин: необходимо как можно скорее полностью интегрировать новые субъекты в социально-экономическую структуру государства, Крым является стратегически важным черноморским регионом, позволившим России существенно расширить свои возможности на южном направлении, и речь идёт не только о военном присутствии, но и о развитии ряда экономических проектов; наконец, Крым остаётся и ещё долгое время будет оставаться камнем преткновения в отношениях с Западом и визит президента, как дополнительная «демонстрация флага» имеет большое значение», — пояснил политолог.

Говоря, об идеологическом и экономическом направлении, в котором дальше пойдёт Россия, он подчеркнул начало нового цикла развития страны, где Крыму уделяется одно из главных мест.

«В послании президента Федеральному собранию 1 марта эти направления были обозначены достаточно чётко, просто оказались несколько в тени второй части выступления, посвящённой новым системам вооружения. В настоящее время Россия практически исчерпала возможности развития в рамках прежней парадигмы «стабильности», — пояснил эксперт.

По его словам, сохранение инерции приведёт не просто к стагнации, но и, с высокой степенью вероятности, к кризису, сопоставимому с периодом начала 90-х годов. Учитывая большое количество «доброжелателей» на Западе, второй возможности для возрождения государственности у нас может и не появится.

«Соответственно, основные задачи сейчас будут заключаться в реализации того, что было обозначено как «прорывное развитие» — качественном изменении самой страны и её места в международной политике и экономике. Это задачи взаимосвязанные и решаемые только в совокупности, причём эти направления развития носят объективный характер и решать их придётся любому руководителю нашего государства», — сказал Александр Бедрицкий.