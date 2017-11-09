Анна Кумицкая, , 06:30 — REGNUM

Новый терминал международного аэропорта «Симферополь» планируют открыть весной 2018 года. Открытие должно пройти до начала туристического сезона, то есть все те, кто соберется отдохнуть летом 2018 года в Крыму, смогут приземлиться уже в современном аэропорту. Площадь аэропорта составит 78 тысяч квадратных метров, что сделает его самым крупным региональным аэропортом. Отличать его от всех российских аэровокзалов будут открытая веранда с шезлонгами и настоящие растения, украшающие стены. Как идет строительство аэропорта и что еще будет в новом терминале, выяснил корреспондент ИА REGNUM.

Проект реконструкции и развития международного аэропорта «Симферополь» включает в себя три части. Первая, самая масштабная и дорогая, — строительство нового аэровокзального комплекса и аэропортовой инфраструктуры. На это частные инвесторы выделили 32 млрд рублей. Вторая часть проекта — строительство дорог и подведение коммуникаций — обойдется бюджету Крыма в 3 млрд рублей. Третья часть, в которую входит строительство перрона, новой взлетно-посадочной полосы и других объектов, финансируется в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Из федерального бюджета поступит 13 млрд рублей.

Новый терминал аэропорта будет рассчитан на пассажиропоток в 6,5 млн человек в год. В час пик аэропорт сможет принимать и отправлять до 20 самолетов. К 2035 году пропускную способность планируют увеличить до 10,5 млн человек — это может произойти благодаря строительству дополнительных посадочных галерей по бокам здания.

Существующий терминал, который сейчас работает за гранью своих возможностей, принимая по 5,2 млн человек в год, функционировать не будет. Здесь останется только деловая и госавиация. Кроме того, рассматривается возможность создания в нем делового центра или главного республиканского автовокзала.

Шезлонги и зелень

Инвестиционное соглашение о строительстве нового терминала международного аэропорта «Симферополь» было подписано в апреле 2016 года. В тендере на создание проекта нового терминала участвовало шесть компаний, но выиграло его корейское архитектурное бюро, которое представило проект «Крымская волна». По мнению конкурсной комиссии, именно этот проект наиболее полно отразил философию Крыма и Черного моря.

«Среди отечественных аэропортов, наверное, такого уникального по своей архитектуре здания нет, — рассказывает директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев. — Оно уникальное и по дизайну, и по сложности исполнения проекта. По площади мы будем крупнейшим региональным аэропортом России. С точки зрения пассажиропотока на сегодняшний день мы занимаем шестое место в России. Первые места — аэропорты московского авиаузла и «Пулково», на пятом месте — аэропорт Сочи, на шестом — Симферополь. Сочи обслужили в 2016 году на 30 тысяч больше, чем мы».

Новый терминал не имеет постоянной высоты — в самой высокой точке она составляет 35 метров, в самой низкой 25 метров. И главный фасад, и внутренний — криволинейные. Каждая колонна на фасадах имеет уникальный радиус кривизны, из-за чего все они изготавливались индивидуально. То же самое и со стеклопакетами, которых использовано около 9 тысяч. Внутри здание оборудовано зенитными фонарями, которые позволят сократить энергопотребление.

На первом этаже аэровокзала будет располагаться 55 стоек регистрации пассажиров и багажа. Одна из стен будут украшена зеленью. Причем до высоты примерно три метра растения будут настоящими, а выше — искусственными.

Гордостью аэропорта должен стать четвертый этаж — здесь, помимо зоны вылета международных рейсов и бизнес-салона, появится открытая веранда с видом на горы и взлетно-посадочную полосу. Проект разработан с учетом розы ветров, поэтому выхлопных газов посетители ощущать не должны. Чтобы пассажиры смогли отдохнуть и вдоволь насладиться видами, здесь будут установлены шезлонги, а рядом будут работать кафе.

Всего в аэропорту будет восемь автобусных выходов и восемь телескопических выходов. Минимум по одному будут отданы под международные рейсы. Пока эта зона будет закрыта.

«Пока зона вылета международных рейсов будет полностью закрыта для эксплуатации, так как нет международных рейсов. Но в случае если нам позвонят и скажут: «Через час вылетаем из Мюнхена, ждите», мы просто ее открываем, и она работает», — говорит Игорь Лаптев.

Еще несколько особенностей нового терминала в устройстве привокзальной площади. Здесь, помимо парковки на 1,5 тысячи мест и ландшафтного парка, будет отдельная парковка для туристических автомобилей. Опыт переняли у зарубежных аэропортов — в России такого пока нет. На парковки будут вести отдельные входы для туристических групп.

Взлетно-посадочная полоса

Сейчас одна из главных проблем аэропорта — взлетно-посадочная полоса. Во-первых, она находится очень далеко от здания аэропорта. Летом, когда загруженность на пределе, с момента касания земли до остановки самолета может пройти и 20, и 30 минут. Во-вторых, сам путь неудобный — зачастую здесь образовываются пробки, а самолетам приходится пропускать дуг друга, что тоже занимает немало времени.

Эти проблемы должен решить новый терминал. Он находится между действующей полосой, которая была построена в качестве запасной для приемки космического челнока «Буран» и которая имеет протяженность 4 км, и недействующей полосой, закрытой в 2003 году. На основе второй будет построена новая взлетно-посадочная полоса. С введением ее в эксплуатацию действующий сейчас путь станет резервным.

Строительство новой полосы должно начаться в 2018 году. Сейчас она составляет 2,7 км, ее планируют удлинить до 3,2 км. Она будет оборудована по категории 3 ИКАО, то есть сможет принимать самолеты при любой погоде. Это решение еще одной проблемы — сейчас есть серьезные ограничения, к примеру, при тумане. На новой полосе будет более мощное светосигнальное оборудование, адаптивное к погодным условиям. Кроме того, она будет оборудована современным радиотехническим оборудованием, которое позволит самолетам заходить на посадку в автоматическом режиме. Покрытие позволит принимать все типы воздушных судов. Построить ее планируют за год — к 2019 году.

Анна Кумицкая © ИА REGNUM Действующий терминал аэропорта

ИА REGNUM отмечает, что уже сейчас полностью завершены работы по монтажу металлоконструкций здания нового терминала, на 57% завешен монтаж инженерных сетей, внутренняя отделка готова на 68%. Работы по благоустройству завершены наполовину.

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