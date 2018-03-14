Путин прогулялся над Керченским проливом по Крымскому мосту

Керчь, Крым, , 15:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин начал свой визит в Крым с осмотра готового участка Крымского моста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин прилетел на вертолёте на остров Тузла, откуда на микроавтобусе президента провезли по Крымскому мосту до автодорожной арки. В данный момент глава государства обсуждает с рабочими, инженерами и чиновниками нюансы финального этапа строительства транспортного перехода.

Напомним, сегодняшний визит президента на полуостров — уже пятнадцатый по счёту с момента воссоединения Крыма с Россией. Впервые глава государства посетил новые субъекты РФ в мае 2014 года — в День Победы Путин приехал в Севастополь. А последняя поездка Владимира Владимировича в Крым датирована ноябрём 2017 года.

Далее глава государства должен осмотреть новый комплекс международного аэропорта «Симферополь» и принять участие в праздничном концерте в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост — самый большой в Европе, его протяжённость составляет 19 километров. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части. К настоящему времени завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, ведутся укладка асфальтового покрытия, установка барьерного ограждения и опор освещения. На объекте трудятся более 10 тысяч строителей.

Изначально автомобильное движение по транспортному переходу планировали открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное — к декабрю 2019 года. Однако темпы работ позволяют сделать это раньше. Во время традиционного послания Федеральному Собранию первого марта Владимир Путин анонсировал скорый запуск автомобильного движения.

«Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение. Это даст импульс развитию полуострова и всего российского Причерноморья», — заявил президент.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин в Крыму и Севастополе: подробности

Читайте развитие сюжета: Президент пожелал, чтобы Крымский мост открыли уже к лету