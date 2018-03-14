В Крыму напомнили скептикам их сомнения по поводу Крымского моста

Керчь, Крым, , 17:01 — REGNUM Недруги долго отказывались верить в возможность такого масштабного проекта, как Крымский мост, но Россия его осилила. То ли ещё будет. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя рабочий визит президента России в Крым, в ходе которого он проинспектировал строительство транспортного перехода.

«Крымский мост — это пример реализации масштабного и технически сложного проекта в рекордно сжатые сроки. Помните, как наши недруги твердили, как мантру, что Россия такой проект не осилит, и долго отказывались верить в его реальность? Осилила. И не только этот проект. То ли ещё будет!», — написал глава Республики Крым на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что проект транспортного перехода был разработан к январю 2015 года, весной началось проектирование, а летом была забита первая свая, и уже в ближайшие месяцы по мосту пойдут первые автомобили.

«Роль этого инфраструктурного объекта в экономическом развитии нашей республики трудно переоценить. Его ввод в эксплуатацию резко увеличит уровень инвестиционной привлекательности нашего региона. Туристический поток может вырасти до 8−10 миллионов человек в год. Нам будет намного проще решать социально-экономические проблемы республики», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта глава государства лично ознакомился с ходом финальной части строительных работ. Владимир Путин прилетел на вертолёте на остров Тузла, откуда на микроавтобусе его привезли к мосту до автодорожной арки, где он смог встретиться и обсудить с рабочими, инженерами и чиновниками нюансы финального этапа строительства транспортного перехода.

«Интересный объект, мощный, и получается даже раньше срока. Хотелось бы, чтобы люди смогли им пользоваться уже в летний сезон», — недвусмысленно намекнул строителям глава государства.

Ответственные за главную стройку страны пообещали уложиться к маю.

По словам Аркадия Ротенберга, мостостроители приложат все усилия, чтобы машины по мосту пошли даже накануне курортного сезона.

Согласно сегодняшнему заявлению министра транспорта РФ Максима Соколова, автодорожная часть транспортного перехода готова практически на сто процентов.

«По конструктиву в автодорожной части можно фиксировать практически стопроцентное выполнение. Что касается укладки асфальта, то на сегодняшний день она выполнена практически на 70%. Причём это практически одинаковый показатель и по верхним, и по нижним слоям асфальта», — отметил министр.

В настоящий момент, подчеркнул Максим Соколов, идёт установка барьерного ограждения, светового оборудования — мачт освещения, — прокладка соответствующих кабелей, установка приборов для организации дорожного движения.

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