Владимир Путин изучает «Крымскую волну»

Симферополь, , 17:34 — REGNUM После прогулки по Крымскому мосту президент России Владимир Путин продолжил свой рабочий визит на полуостров посещением масштабного аэропортового терминала в Симферополе, который в народе назвают «Крымской волной», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, вместе с высокопоставленными чиновниками федерального и регионального уровня, а также руководством аэропорта глава государства обсудил готовность объекта и ход его строительства.

Напомним, возведение в Симферополе нового терминала площадью более 78 тысяч квадратных метров началось в мае 2016 года. Он рассчитан на обслуживание около 7 миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до 10 миллионов. В эксплуатацию будет также введена отремонтированная и удлинённая взлётно-посадочная полоса с новыми рулёжными дорожками. Работы планируется завершить к летнему туристическому сезону 2018 года.

Данный терминал является самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма. Государство реализует его совместно с банком «Россия» и пулом частных инвесторов. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС: 30% средств привлечены за счёт инвесторов, ещё 70% — за счёт кредита официально работающих на полуострове банков. Доля Республики в новом аэропорту составит 49%, оставшиеся 51% перейдут пулу инвесторов.

Помимо этого в рамках ФЦП развития Крыма выделено 13 млрд рублей на строительство взлётной полосы, которое должно стартовать в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы региона Сергея Аксёнова, несмотря на то, что новый терминал международного аэропорта строится на условиях государственно-частного партнёрства, интересы республики даже при доле акций, составляющей 49%, полностью защищены.