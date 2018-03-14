Реакция Запада на визит Путина в Крым предельно предсказуема

Керчь, Крым, , 17:29 — REGNUM В условиях предельно обострившихся отношений с рядом стран Запада визит президента России в Крым не окажет на них существенного влияния. Скорее всего, дело ограничится формальными заявлениями и несколькими комментариями в СМИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Александр Бедрицкий, комментируя растиражированную истерику украинского руководства по этому поводу.

«Я думаю, что в условиях предельно обострившихся отношений с рядом стран Запада эта поездка не окажет на них существенного влияния. Скорее всего, дело ограничится формальными заявлениями и несколькими комментариями в прессе», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, необходимо понимать, что в настоящее время конфликтная ситуация только нарастает и пиковая кризисная точка на этом этапе конфликта ещё не пройдена.

«Скорее всего, нам ещё предстоит пройти через какое-то подобие «Карибского кризиса», и очень бы хотелось, чтобы это произошло в более мягкой, нежели в форме 1963 года», — подчеркнул Александр Бедрицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Владимир Путин прибыл в Крым, где лично ознакомился с ходом финальной части строительных работ Крымского моста.

Президент прилетел на вертолёте на остров Тузла, откуда на микроавтобусе его привезли к мосту до автодорожной арки, где он встретился и обсудил с рабочими, инженерами и чиновниками детали финального этапа строительства транспортного перехода.

«Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока. Хотелось бы, чтобы люди смогли им пользоваться уже в летний сезон», — недвусмысленно намекнул строителям глава государства.

Ответственные за главную стройку страны пообещали уложиться к маю.

По словам Аркадия Ротенберга, мостостроители приложат все усилия, чтобы машины по мосту пошли даже накануне курортного сезона.

Далее президент отправился на экскурсию в масштабный аэропортовый терминал в Симферополе, строительство которого также вышло на финишную прямую.

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