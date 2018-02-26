Поручение президента РФ Владимира Путина по улучшению экологической ситуации в Красноярске обрадовало жителей этого сибирского города. Ведь красноярцы в открытую говорят о том, что в столице края складывается просто катастрофическая экологическая ситуация. Десятки дней в году они проводят под так называемым «чёрным небом», затянутым смогом.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

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Но в Сибири есть ещё один город-миллионник, которому требуется скорая экологическая помощь. Это Омск.

Город, уставший от зловония

В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, в Омске разразился скандал. Горожане начали массово жаловаться на то, что их травят. То и дело по городу распространялся удушливый запах газа. Надзорные органы, выясняя, что происходит, обнародовали информацию о том, что омичей беспокоит запах этилмеркаптана — вещества, используемого в качестве одоранта для бытового газа.

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Бывший губернатор области Виктор Назаров, при котором собственно и возникла эта проблема, заявлял омичам, что власти найдут и накажут виновных. Но его обещания таковыми и остались. А в городе, уставшем от зловония, уже раздавались проклятия в адрес властей.

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В октябре 2017 года Назаров покинул пост руководителя региона. Врио губернатора был назначен уроженец Свердловской области Александр Бурков. Приехав в Омск в октябре, он затронул тему экологии одной из первых и даже устроил «показательную порку», велев начать служебное расследование в отношении Александра Винокурова, который тогда был министром экологии региона. Впоследствии Винокуров лишился министерской должности. В облправительстве сообщили, что он ушёл по собственному желанию, но горожане сошлись во мнении, что он поплатился должностью за этилмеркаптановый скандал.

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Kremlin.ru Александр Бурков

Бурков потребовал «оградить горожан от неприятного запаха, предотвратив новые газовые выбросы». Как говорится, новый руководитель — новые надежды. С приходом Буркова у горожан появилась надежда, что зловоние больше не будет их беспокоить. Тем более в январе 2018 года, рассуждая о проблемах экологии, он подчеркнул, что нужно «устранить слабые места» и сделать всё, «чтобы ситуация прошлого года не повторилась в нынешнем».

Но в феврале очередное заявление врио губернатора, касающееся экологии, ошарашило омичей. Бурков сказал, что источник выбросов, тревоживших горожан с марта прошлого года, уже не установить. Точнее, по его словам, «с таким опозданием невозможно выявить виновника этих выбросов», и если даже надзорные органы «тогда не определили, то как сегодня мы можем назвать» виновника.

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Таким образом, к недовольству горожан, экологическая проблема Омска остаётся нерешённой.

«Серьёзно? А мы все так надеялись… Ну ничего, уважаемый врио губернатора Омской области Александр Бурков, выбросы у нас не только были, они есть и ныне, и ещё будут! Не стоит отчаиваться, можно еще поискать…» — иронизируют горожане в соцсетях.

В целом же, если отбросить иронию, омичи считают, что проблема омского зловония не выдумана, и её нужно решать, причём чем скорее, тем лучше. Один из способов — обратить на город внимание федеральных властей, как это сделали в Красноярске.

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Задыхающийся Красноярск

Как признаются жители Красноярска, экологическую ситуацию в их городе смело можно назвать катастрофой.

В 2016 году город провёл под «чёрным небом» (в неблагоприятных метеоусловиях), затянутым густым смогом, 58 дней, в 2017 году — 43,5 дня. В прошлом году горожане (около 2,7 тыс. человек) дважды выходили на согласованные властями митинги «За чистое небо». В этом году в городе прошёл несанкционированный экологический митинг, к акции протеста присоединились около 100 человек.

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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс признал, что по общему объёму выбросов Красноярский край является лидером в России.

«Что касается Красноярска, в Красноярске выбрасывается около 200 тысяч тонн, есть разные методики — 195, но это такая вещь, до тонны, что называется, учесть невозможно. В этом смысле мы занимаем где‑то приблизительно 12—15‑е место по России, что нас тоже не радует. Но главное даже не в этом. Это особенность географического положения», — заявил врио губернатора, уточнив, что более 50% выбросов на сегодняшний день дают представители двух основных предприятий — «Русал» и СГК.

Серьёзно влияет на экологию и транспорт. Красноярск находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству автомобилей на 10 тысяч населения. Порядка 60% этих автомобилей имеют срок эксплуатации более 10 лет.

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Но на задыхающийся Красноярск именно в 2018 году обратила внимание федеральная власть. 7 февраля краевую столицу посетил президент РФ Владимир Путин. Он провёл совещание по экологической ситуации и назвал ряд необходимых мер: переход на газомоторное топливо, дальнейший переход предприятий на прогрессивные экологические технологии. Также глава государства заявил, что в регион нужно подводить газ.

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Artem Svetlov Красноярск

24 февраля стало известно, что Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Красноярска. Что касается сроков, поручение должно быть исполнено до 15 июня 2018 года. К работе должны подключиться краевые власти и заинтересованные организации.

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Это поручение красноярцы обсуждают в соцсетях. Некоторые горожане радуются, но есть и те, кто выражает сомнение в том, что они «доживут до улучшения экологической ситуации» в Красноярске.

«Реально, достучаться до небес! А мне вот интересно, если бы не Универсиада, сколько бы ещё «стучали»?» — вопрошает жительница Красноярска на странице одного из местных пабликов.

Действительно, к городу сейчас приковано внимание местных и федеральных властей, так как он готовится к зимней Универсиаде-2019. Подготовка к Универсиаде стала одной из целей визита Путина в город. Задача местных властей — не ударить в грязь лицом, а густой смог во время Международных студенческих игр город, конечно же, не украсит.

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Этилмеркаптановая столица России

«Путин дал поручение Медведеву разработать план улучшения экологической обстановки в Красноярске. По указанию президента, объём выбросов в городе должен снизиться уже к 15 июня. Ещё раз, решением экологических проблем Красноярска займётся федеральное правительство. В Омске, в этилмеркаптановой столице страны, сегодня играли в кёрлинг и катались на собаках. Ведь источник выбросов всё равно не найти», — так прокомментировал перспективу улучшения экологической ситуации в Красноярске омский политобозреватель Василий Епанчинцев в своём телеграм-канале Еpanchintsev.

Омский блогер Владимир Лифантьев, исследующий проблемы экологии, считает, что в Омске складывается неблагополучная ситуация с экологией, но в Красноярске она более публична и показательна.

«Что касается экологических проблем Красноярска. Там ситуация с экологией более показательная, она раскрученная, публичная. В столице края есть ТЭЦ, выбрасывающие золу, на которые все жалуются, у нас в Омске есть предприятие, выбрасывающее техуглерод. Но в Омске предприятия находятся в некотором отдалении от города. А в Красноярске жилой массив фактически нарос на эти заводы. И поэтому вопросы экологии в Красноярске чуть более заметны. Если взять статистику по онкологии, в Омске и в Красноярске она примерно одинаковая. Повторюсь, в Красноярске ситуация с выбросами более публичная. Поэтому, кстати, она более удобная для её использования перед выборами. Бывший губернатор Омской области Виктор Назаров заявлял, что разберётся в ситуации, но он не разобрался и в итоге ушёл. А теперь, видимо, власти решили, что сюда не надо влазить, иначе можно перед выборами хватануть антирейтинга», — рассуждает собеседник ИА REGNUM.

По его словам, запах этилмеркаптана в Омске чувствуется до сих пор.

«Но этилмеркаптан — это не единственная беда Омска. За 2017 год, по официальным данным минприроды региона, зарегистрировано более 100 выбросов, это как простейший аммиак, так и хлорводород, который во время первой мировой войны использовали в качестве химического оружия. Поэтому даже официальная статистика говорит о том, что в среднем раз в три дня в город выбрасывается какая-нибудь гадость. На это накладывается то, что у нас всего один пост автоматического забора воздуха в городе, а 10 постов работают в дневное время. Что творится по ночам в Омске, сказать никто не может», — подчёркивает омич.

Омск

Также Владимир Лифантьев рассказал, чем может обернуться для горожан постоянное зловоние.

«Этилмеркаптан — это пахнущая присадка, которая добавляется в бытовой газ для того, чтобы человек мог его почувствовать. Как известно, это делается из соображений безопасности. Но мы должны понимать, что этилмеркаптан в бытовой газ примешивают согласно строгим пропорциям. Само по себе это вещество не вызывает каких-либо ужасающих экологических последствий. Но есть одно но. Он имеет сильный рефлекторный эффект. Человеческий организм на него всегда реагирует определённым образом. В миллионном городе есть люди с неврологическими нарушениями вроде эпилепсии, для которых этот самый сильный рефлекторный эффект может обернуться сильнейшим эпилептическим припадком. Есть люди с астматическими заболеваниями, для которых любые выбросы становятся большой проблемой. Он вреден для той группы населения, которые уже имеют проблемы с лёгочными заболеваниями. Да и, в конце концов, в городе просто есть люди, чувствительные к вони. Сюда относятся в полной мере беременные женщины и дети, а также люди, проходящие какое-либо сложное лечение. В принципе, даже абсолютно здоровому человеку некомфортно чувствовать этот запах. В омском районе Нефтяники доходило даже до того, что людей тошнило и рвало от этилмеркаптановой вони. Настолько едким был запах», — рассказывает блогер.

Но вернёмся к Красноярску. Экологические активисты города в настоящее время зовут горожан на новый митинг «За чистое небо», который состоится 7 апреля 2018 года. По их словам, чем больше людей присоединится к акции протеста, тем больше вероятность, что проблемы экологии будут решаться.

А экология Омска пока не является объектом внимания федеральных властей. Тем временем в столице Омской области назревает новый экологический скандал. Прямо в центре города на Иртыше около Ленинградского моста образовалась огромная полынья, простирающаяся на сотни метров в длину и ширину, не замерзающая даже в лютые морозы. Горожане говорят, что полыньи на Иртыше бывают, но незамерзающий и парящий участок реки такого огромного размера их насторожил. Они предположили, что кто-то сливает в Иртыш стоки повышенной температуры. Но никто до сих пор так и не смог ответить омичам, что происходит с Иртышом.

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Таким образом, власти так и не дали омичам ответов на острые экологические вопросы. И дадут ли, пока неизвестно. А пока горожане ждут и находятся в «экологическом неведении».

Добавим, в 2017 году в Красноярском крае, по данным Росстата, умер 35 281 человек, что на 1,3% меньше, чем в позапрошлом году (35 756). От злокачественных новообразований в регионе за указанный период умерли 4886 человек, что на 16% меньше, чем в 2016 году (5819). Болезни органов дыхания в прошлом году унесли жизни 1078 жителей региона. Это на 22% меньше, чем в 2016 году (1382). Всего население края составляет порядка 2,9 млн человек, в том числе в Красноярске проживают чуть более 1 млн человек.

Что касается Омской области, там в 2017 году умерли 25 240 человек. Это на 3,7% меньше, чем в 2016 году (26 217). Злокачественные образования стали причиной смерти 3592 жителей области (3623 в 2016 году, снижение на 0,9%). От болезней органов дыхания в 2017 году в Омской области умерли 1084 человека, что на 16,6% меньше, чем в 2016 году (1300). Всего в регионе проживают почти 2 млн человек, в том числе почти 1,2 млн в Омске.