Красноярск перед Универсиадой: миллионы не освоены, аэроэкспресса не будет

Красноярск, , 16:11 — REGNUM Состоявшийся 7 февраля 2018 года визит президента РФ Владимира Путина в Красноярск, являющийся столицей Универсиады-2019, показал, что для властей региона подготовка к студенческим Играм в настоящее время является темой №1. Как известно, глава государства обратил внимание на существующие проблемы. В частности, он отметил, что «неосвоенных средств только по Красноярскому краю — 208,7 миллиона за прошлый год». В свою очередь, Росфинмониторинг объявил о проверочных мероприятиях.

А сегодня, 13 февраля, врио губернатора Красноярского края Александр Усс поставил точку в вопросе строительства аэроэкспресса. По его словам, построить железнодорожную ветку между краевым центром и аэропортом «Красноярск» к Универсиаде не удастся, так как поздно получено одобрение проекта федеральным министерством транспорта, сообщает «Наш Красноярский край».

Напомним, перспектива появления аэроэкспресса в Красноярске обсуждалась в ходе предыдущего визита Владимира Путина в Красноярск — в марте 2017 года. Глава государства тогда поручил правительству РФ подготовить предложения о целесообразности организации железнодорожного сообщения между Красноярском и аэропортом.

«Минтранс опоздал с положительным заключением по проекту. Построить такой объект к Универсиаде за этот срок невозможно. Но стоит рассматривать Универсиаду как старт, а не как финиш», — заявил 13 февраля 2018 года Александр Усс. Он не исключил появления аэроэкспресса уже после студенческих Игр.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В настоящее время город активно готовится к этому событию. За счёт бюджетных ассигнований осуществляется финансирование 30 объектов Универсиады из 34 на общую сумму порядка 46 миллиардов рублей (в том числе порядка 15 млрд за счёт краевого бюджета, 31 миллиард — за счёт средств федерального бюджета).

По состоянию на март 2017 года было зафиксировано отставание от двух до четырёх месяцев от графика по 12 из 34 объектов красноярской Универсиады. На это обратил внимание президент РФ. Однако к маю 2017 года краевые власти заверили, что отставание ликвидировано.

На проблемах Путин заострил внимание и в свой нынешний приезд в Красноярск. Он сказал, что в целом за прошлый год объекты «заметно подросли» и скоро начнут вводиться в эксплуатацию, но «есть объекты и в так называемой красной зоне» — это в том числе многофункциональный комплекс в Деревне Универсиады. Также Владимир Путин сообщил, что «неосвоенных средств только по Красноярскому краю — 208,7 миллиона за прошлый год».

Примечательно, что на совещании 7 февраля присутствовал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

«Юрий Анатольевич, а вы здесь что делаете? Предполагаете, что здесь какие-то махинации происходят с денежными средствами?» — спросил у Чиханчина президент.

«Будем надеяться, что нет, Владимир Владимирович. Хотел бы сказать, что тот проект, который вы запустили и сказали, вопросы, связанные с контролем за расходованием бюджетных средств, мы здесь совместно с Казначейством активно работаем, и сейчас выравнивается система от контроля. Те цифры, которые вы назвали по дополнительным средствам и связанные с неизрасходованными средствами — порядка 300 миллионов, мы сейчас посмотрим, если есть вопросы, мы тогда совместно с правоохранительными органами проработаем», — ответил глава Росфинмониторинга.

После этого в ведомстве сообщили, что в рамках контроля за расходованием средств на подготовку проведения Универсиады-2019 Росфинмониторинг запускает механизм бюджетного мониторинга:

«С учетом выявляемых рисков проводятся проверочные мероприятия. По ряду объектов материалы проверок Росфинмониторинга направлены в правоохранительные органы для принятия возможных мер реагирования».

Добавим, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 февраля, в Заксобрании Красноярского края, на подготовку к Всемирным студенческим играм дополнительно направят 3 миллиарда рублей. Из них полтора миллиарда — это субсидии Красноярску на благоустройство.

«Сегодня мы обсуждаем корректировку бюджета, где большие суммы предусмотрены на Универсиаду. Часть средств, которые по тем или иным причинам не были освоены в 2017 году, мы технически переносим на 2018-й без увеличения лимитов, а другую часть передвигаем с 2019-го на 2018 год. Серьёзные финансы выделяются Красноярску», — прокомментировал председатель комиссии по подготовке к проведению Универсиады 2019 года Павел Ростовцев.

Подробности визита президента РФ в столицу Универсиады-2019 читайте в материалеИА REGNUM «Что сказал Красноярску Владимир Путин и что Красноярск услышал».

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