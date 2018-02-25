Путин поручил бороться с «чёрным небом» Красноярска

Красноярск, , 10:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Красноярске.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля 24 февраля. Уточняется, что к работе должны подключиться «заинтересованные организации» и правительство Красноярского края. Поручение должно быть исполнено до 15 июня 2018 года.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, в 2018 году город прожил под «чёрным небом» более 15 дней. Режимами «чёрного неба» красноярцы называют периоды неблагоприятных метеоусловий, когда над городом нависает густой смог.

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Экологи и местные жители сходятся во мнении, что на экологическую обстановку в Красноярске влияют промышленные предприятия, ТЭЦ, транспорт. В 2017 году в городе состоялось два согласованных властями митинга «За чистое небо», которые в общей сложности посетили около 2,7 тыс. человек. Также горожане (около 100 человек) вышли в феврале текущего года на несанкционированный митинг.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральным властям известно об экологических проблемах Красноярска. 7 февраля Красноярский край посетил президент РФ Владимир Путин. Он уделил внимание вопросам подготовки Красноярска к Универсиаде-2019, а также провёл совещание по экологической ситуации.

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В частности, Владимир Путин заявил, что не обратить внимание на проблему экологии невозможно, «потому что это одна из действительно острых проблем региона в целом, но и особенно это актуально для Красноярска». По словам президента, чтобы улучшить ситуацию, городу необходимо переходить на газомоторное топливо. Также должен продолжиться переход предприятий «на наилучшие доступные экологические технологии». Ещё одна рекомендация от президента — в регион нужно подводить газ.

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В свою очередь, врио губернатора Красноярского края Александр Усс проинформировал, что по общему объёму выбросов регион является лидером в России, причём 75% этих выбросов приходятся на норильский промышленный район.

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Напомним, в 2016 году «чёрное небо» продержалось в Красноярске 58 дней, в 2017 году — 43,5 дня. По информации красноярских экологических активистов, в апреле 2018 года в столице края пройдёт третий митинг «За чистое небо».

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