Информационная повестка Татарии на прошедшей неделе охватывала все сферы жизни — от политики, где основным событием стало появление девятого заместителя у премьер-министра, до сферы образования, где снова подняли языковой вопрос, восстановив на работе незаконно уволенную в «войне» за татарский учительницу, и провели прокурорскую проверку в Институте истории республиканской академии наук.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Госсовет Татарии собрался на первом в этом году заседании, на котором отклонил законопроект о прямых выборах мэра, принял поправки в бюджет 2018 года, обратился к правительству РФ по молочной проблеме, а также напомнил о выборах президента РФ 18 марта 2018 года. К слову, ЦИК Татарии стал работать в направлении открытости, проведя первую онлайн-трансляцию своего заседания, где председатель Мидхат Шагиахметов выступил с опровержением публикаций казанских СМИ о продаже мест в участковых избирательных комиссиях.

Отличился на этой неделе брат главы республики, бессменный глава Сабинского района Раис Минниханов (на этом посту 20 лет), нашедший способ решить демографическую проблему в регионе через «неприменения средств, препятствующих зачатию ребенка, и непрерывания беременности среди женщин детородного возраста». В сети на него ополчились: на что кормить детей, если реальные располагаемые доходы населения падают третий год подряд.

Скандал случился в судебном сообществе Казани — сын председателя одного из районных судов стал фигурантом уголовного дела о фиктивном трудоустройстве, где он, по мнению следствия, получал незаконно по 70 тыс. рублей в месяц.

В одном из районов Татарии разбираются с этичностью сжигания на масленицу чучела, оформленного в флагах республики, а прокуратура пришла с проверкой в Институт истории Академии наук РТ.

Не исчезла с улиц Казани и основная зимняя проблема. В сервис «Народный контроль» продолжают поступать массовые жалобы на лёд на тротуарах и завалы свалявшегося снега.

Tatarstan.ru Лейла Фазлеева

Девятый заместитель

В начале прошлой недели стало известно, что число заместителей у премьер-министра Татарии будет увеличено до девяти человек, и займёт вакантное место бывшая помощница Рустама Минниханова — Лейла Фазлеева.

«Важную роль в ее трудовой деятельности сыграл многолетний опыт, приобретенный на ответственных должностях муниципальной службы. Так, с 2007 года Лейла Фазлеева работала заместителем главы администрации Советского района г. Казани, в 2011—2017 гг. — заместителем руководителя исполнительного комитета г. Казани по социальным вопросам», — отметил премьер-министр Алексей Песошин, представляя своего нового заместителя, добавив, что на новом посту Фазлеева будет «вести блок социальных вопросов, координировать работу правительственных комиссий по вопросам функционирования социальной сферы и осуществлять взаимодействие с общественными организациями социальной направленности».

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Один из казанских телеграм-каналов напомнил, что до этого шесть лет женщины не занимали пост вице-премьера, а до этого в главах министерств была лишь одна дама — Эльмира Зарипова (министр труда, занятости и социальной защиты).

Отмечали телеграм-каналы и то, что гендерный партитет даже важнее этнического.

«От национальности мало зависит мировоззрение, тип мышления, интеллекта, взглядов. Мы говорим только о народах Татарстана. Они находятся в одной экологической и социальной, и концептуальной нише. Здесь и русский, и татарин, и мордвин думают и ведут себя одинаково, даже приезжие удивляются. А вот стиль работы женщины от мужчины отличается в лучшую сторону, и даже очень сильно. В принципе, Татарстан созрел для того, чтобы на должности номер два была женщина, и когда-то такое произойдёт, ну, хотя бы потому что Татарстан любит задавать тренды», — пишет телеграм-канал «Я просто текст».

В свою очередь, другой телеграм-канал «Шалтай Бабай» отметил, что «скоро замов премьера будет больше, чем министров».

"Каждый такой новый чиновник обязательно нагромождается своим аппаратом, дорогой машиной, представительскими расходами. И зачем это всё?» — вопрошает канал.

Gossov.tatarstan.ru Заседание Госсовета Татарии

Депутатская сессия: молоко, выборы, права и дефицит бюджета

20 февраля госсовет Татарии собрался на первое в 2018 году заседание. Официальная повестка включала более 40 вопросов, но отдельного внимания заслуживает лишь ряд из них.

Министр МВД республики Артём Хохорин отчитался об итогах работы ведомства, уточнив, что, несмотря на снижение общего числа преступлений, по-прежнему высок процент коррупции.

«Сохраняется тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений, в том числе вызывающих наибольший резонанс в обществе — убийств, квартирных краж, грабежей, при этом динамика заметно опережает среднероссийские и среднеокружные показатели. Количество разбоев снизилось на треть, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 20%», — отметил министр, добавив, что в коррупции были уличены 115 должностных лиц органов государственной власти федерального, республиканского и муниципального уровня, а сумма полученных незаконных денежных вознаграждений превысила 32 млн рублей.

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Министр также уточнил, что по коррупционным преступлениям у республики четвёртое место по России, а по количеству преступлений против госвласти — второе.

С докладом на сессии выступила и уполномоченный по правам человек в РТ Сария Сабурская. Приведя некоторые итоговые цифры работы аппарата, она акцентировала внимание собравшихся на проблемах.

Так, в 11 муниципальных образования региона за 2016—2017 годы закрылись родильные отделения, и рожениц теперь возят в межмуниципальные центры, что тревожит жительниц этих районов.

«Согласно информации из министерства здравоохранения республики, для транспортировки этих женщин был выделен санитарный транспорт, однако до сегодняшнего дня порядок работы в этом направлении не определён. Поэтому возникают вопросы. Мы проверили Апастовский и Пестречинский муниципальные районы и увидели, что данный вопрос нельзя считать полностью решённым», — отметила Сабурская, обратившись с трибуны к минздраву с просьбой разрешить данный вопрос.

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Омбудсмен по правам бизнесменов Тимур Нагуманов, также отчитавшийся об итогах работы, отметил, что количество обращений от предпринимателей выросло на 25% относительно 2016 года, и это «связано с вопросами взаимодействия с АСВ и проблемами в «Татфондбанке». Напомним, последний был в апреле 2017 года признан банкротом и потянул за собой на дно еще ряд компаний и банков, входящих в негласную группу ТФБ.

Среди спорных законопроектов, которые были рассмотрены на сессии, можно отметить отказ возвращаться к прямым выборам мэров Казани и Набережных Челнов. Госсовет Татарии отклонил соответствующие поправки в республиканский закон о местном самоуправлении.

Напомним, с 2009—2010 годов мэров этих двух татарских городов выбирают из числа депутатов тайным голосованием сами депутаты. Фракция КПРФ в республиканском парламенте предложила вернуться к прямым выборам в этих муниципалитетах и в Нижнекамском, Альметьевском районах. Ранее аналогичную инициативу, только через референдум, предложила инициативная группа жителей Татарии. Первое предложение также было отклонено.

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Соавтор законопроекта депутат Госовета РТ Артём Прокофьев отметил, что из-за фактического отстранения граждан от прямых всеобщих выборов глав органы местного самоуправления утрачивают свой независимый статус от государственного управления.

Депутат Альберт Хабибуллин, выступивший с содокладом, заявил, что «убедительных доводов необходимости предлагаемых изменений авторами законопроекта не представлено».

«Формирование представительного органа муниципального района из числа глав и депутатов представительных органов поселений применяется в большинстве субъектов страны, и с каждым годом число муниципальных районов в субъектах, использующих аналогичный способ формирования представительного органа, только увеличивается», — добавил он.

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, принявший участие в обсуждении вопроса, также заявил, что прежде чем вносить поправки, нужно «решить вопрос финансового обеспечения мандатов местного самоуправления».

"У нас устойчивая власть в муниципальном образовании, мы доверяем главе, председателю совета, но у нас не хватает средств в бюджете. Поэтому та форма избрания представительных органов, которая получила практику широкого распространения в органах местного самоуправления всей России, показывает, что это позволяет удержать ситуацию и решать вопросы социально-экономического развития на муниципальном уровне», — подчеркнул он, эмоционально добавив, что «от того, что просто так на выборы пошли всем народом и кого-то избрали, манна с неба не посыпется».

Gossov.tatarstan.ru В зале заседаний парламента

На той же сессии депутаты внесли поправки в бюджет республики на 2018 год, существенно увеличив дефицит — на 16 млрд рублей.

«Да, мы утверждаем значительный дефицит бюджета в размере 18 млрд. рублей. Формальное отражение превышения расходов над доходами объясняется остатками бюджетных средств на счетах исполнителей, которые в доходах не учитываются, а в расходах отражаются. Фактически средства на покрытие дефицита уже имеются», — отметил глава профильного комитета Леонид Якунин, уточнив, что расходы бюджета 2018 года увеличиваются на 22 млрд 617 млн рублей.

Одним из важных моментов заседания можно назвать обращение к председателю правительству РФ Дмитрию Медведеву по ситуации в молочной отрасли Татарии и в целом в стране.

«Республика Татарстан является одним из крупнейших в Российской Федерации производителей молока, объёмы производства которого составляют более 8% производимой в стране продукции. В течение 2017 года в страну были завезены в большом объёме сухое молоко, масла, сыры и сыроподобные продукты, что привело к перенасыщению российского потребительского рынка. Кроме того, многие молокоперерабатывающие предприятия других регионов вместо натурального сырья стали использовать сухое молоко. В этих условиях продукты, производимые из натурального молока, при действующих закупочных ценах оказались неконкурентными на рынке, — говорится в обращении. — На складах молокоперерабатывающих предприятий значительно увеличились остатки нереализованной продукции. Как следствие оптово-отпускные цены на сухое обезжиренное молоко снизились по сравнению с прошлым годом на 37%, на сливочное масло — на 29%, на сыры — более чем на 10%, что послужило одной из причин падения закупочных цен на молоко».

Глава профильного комитета Госсовета РТ Тахир Хадеев отметил, что разница к уровню прошлого года составляет 6—8 рублей на 1 кг.

Депутаты попросили «защитить добросовестных отечественных сельхозпроизводителей и рассмотреть возможность проведения государственных закупочных интервенций в отношении молочной продукции», а также «усилить контроль за соблюдением тарифной квоты в отношении молочной продукции и повысить эффективность работы по выявлению фальсифицированной, некачественной молочной продукции на потребительском рынке».

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Реакция федерального ведомства не заставила себя ждать, но не того, куда обратились татарские депутаты. 24 февраля 2018 года Россельхознадзор на своём официальном сайте выступил с заявлением о том, что ведомство «уже неоднократно обращало внимание общественности на серьёзную проблему, связанную с ввозом белково-жирового продукта (сыроподобного продукта) на территорию России». Также сообщалось, что с 26 февраля вводятся временные ограничения на поставки в Россию молока и некоторых видов молочного сырья.

«Это было созревшим решением, поскольку более 40 белорусских молокоперерабатывающих предприятий уже долгое время находятся под контролем госнадзора в связи с претензиями к качеству широкого ассортимента поставляемой ими продукции», — прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, добавив, что сомневается в том, что «Беларусь завозит в Россию только собственную продукцию», и «когда одна за другой разные партии товара показали наличие в своем составе различных препаратов, в том числе антибиотиков, Россельхознадзор не отреагировать не мог».

«Это решение Россельхознадзора вызвало очень серьезный резонанс. Наверняка идет давление в пользу отмены этого решения. Но мы понимаем и принимаем это решение, направленное на защиту наших, российских товаропроизводителей», — резюмировал министр.

Новорожденный

Минниханов предложил сказать контрацепции «нет»

Раис Минниханов на итоговом заседании Совета депутатов Сабинского района, который он возглавляет без малого 20 лет, сделал заявление по вопросу демографии, удивившее многих примерно так же, как до этого фраза министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова. Последний заявил, что «если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие».

Брат главы республики пошёл дальше и начал агитировать за отказ от контрацепции.

«В вопросе рождаемости призываю наших верующих женщин — абыстаев и работников медицинских учреждений активно пропагандировать идеи неприменения средств, препятствующих зачатию ребёнка и непрерывания беременности среди женщин детородного возраста», — заявил он.

Понять главу Сабинского района можно. Его муниципалитет входит в список провальных по вопросу демографии.

«За последние пять лет число родившихся детей уменьшилось на 103, это очень много», — заявил Минниханов, выразив надежду, что «новый закон о выплате ежемесячного пособия при рождении первого ребенка, единовременные выплаты женщинам, проживающим в сельской местности при рождении первого и третьего ребенка, исправят эту ситуацию».

Реакция общественности на откровения главы Сабинского района была в большей части негативной и вызывала шквал возмущения.

«А растить на что?», «Ха-ха-ха, больше добавить нечего, если человек, занимающий такой пост, несёт такую ахинею!», «Вот ты сам сколько детей имеешь? 10—12—15?! Сначала дай пример (и деньгами тоже!), а потом учи», — возмущались жители.

«Способы увеличения рождаемости в районе, предложенные главой района, выглядят, мягко скажем, необдуманными», — написал телеграм-канал «Еду в Татарстан».

А между тем для Татарии спад рождаемости стал проблемой. По итогам 2107 года в республике зарегистрировано 48 596 актов о рождении, что на 13,8% (7785 актов) меньше, чем в 2016 году. Во всех муниципалитетах, кроме Казани, Набережных Челнов, Альметьевского, Елабужского и Нижнекамского районов регистрация смерти превышает регистрацию рождения.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

ЦИК: ставка на открытость

22 февраля Центризбирком Татарии провёл своё первое заседание с онлайн-трансляцией. Это не преминули отметить казанские СМИ и телеграм-каналы.

«Центризбирком Татарстана начал транслировать свои заседания онлайн в YouTube. Кажется, что такой прозрачности в работе главной структуры, отвечающей за проведение выборов, не наблюдалось до сегодняшнего дня. ЦИК с недавнего времени возглавляет Мидхад Шагиахметов, ни дня до этого не работавший по выборам. Он руководил Нацбанком, до этого рулил минэкономики. К сожалению, в Татарстане прозрачность госструктур встречается очень редко, потому Шагиахметову за открытость можно поставить плюс», — отметил телеграм-канал «Я просто текст».

Из важных заявлений заседания стоит отметить опровержение, данное Шагиахметовым в ответ на публикации в казанских СМИ о попытках продажи мест в территориальных избирательных комиссиях. Он заявил, что «попытки мошеннических действий по спекуляции статусом члена избирательной комиссии будут жёстко пресекаться в рамках правового поля».

Член избирательной комиссии региона Рашида Валиуллова высказалась более жёстко, уточнив, что «все комиссии формируются строго в соответствие с законом» и никаких нарушений не допускалось. Более того, она намекнула СМИ, что подобными публикациями они бросают тень на работу в целом избирательных комиссий, и в частности Центризбиркома республики.

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На этом же заседании комиссия утвердила бланк избирательного бюллетеня на татарском языке.

Тема предстоящих выборов прозвучала и на заседании Госсовета РТ 20 февраля 2018 года. Выступая с докладом об итогах работы парламента в 2017 году, спикер Фарид Мухаметшин отметил, что 2018 год насыщен знаковыми событиями, которые окажут влияние на повестку, в числе таких событий были названы выборы президента РФ.

«Просил бы коллег воздержаться от использования парламентской трибуны для популистской риторики и демагогии. Несмотря на то, что борьба за голоса избирателей со стороны кандидатов серьезная, на первом месте у нас, безусловно, интересы республики и ее жителей», — резюмировал спикер.

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От стихии с приветом

Пока городские власти бодро отчитываются о вывозе снега, очистке города, на сервис «Народный контроль» массово поступают жалобы от горожан.

«Справа на проезжей части большие отвалы снега загородили целую полосу для движения ТС. В результате получилось заужение дороги, подрезают машины. Отваленный снег забыли убрать на данном участке? Участок от перекрёстка Гладилова-Краснококшайская до остановки Речной Техникум», — пишет Эдуард 24 февраля 2018 года.

На утро 26 февраля данная заявка находится в статусе «на выполнении».

Илья 24 февраля сообщил о том, что вдоль здания детского сада не почищена лестница и невозможно подняться.

«На перекрестке ул. Табейкина и ул. Гладилова засыпан тротуар снегом. Для того, чтобы пройти со стороны ул. Табейкина к пешеходному переходу через ул. Гладилова, то нужно выйти на дорогу. Детей ведут в сад, и все выходят на проезжую часть. Очистите тротуар от снега», «Не чистят тротуары по улице Пушкина от 54 дома до 58 включительно, примите меры, ходить невозможно», «Завалили снегом входную группу в офисное помещение», «На платной парковке вдоль Лядовского садика по улице Муштари номер 114 вообще не убирают снег, машину приходится ставить, загораживая проезжую часть полностью в одну сторону. Платишь деньги и ещё все сигналят, что загородили дорогу», «В течение двух недель такое безобразие, не убрана улица, невозможно воспользоваться платной стоянкой», — жаловались жители на прошлой неделе.

Одна из заявок (очистка тротуара) была исполнена после обращения жителей, остальные пока в работе, но последствия снегопадов в городе всё ещё не устранены, далеко не по всем есть официальные жалобы от горожан. А нет жалоб — нет проблем?

Александра Майер ИА REGNUM Школьная доска почёта

Эхо языкового конфликта

Вопрос преподавания татарского языка в школах республики, ставший одной из основных тем информационной повестки региона в 2017 году, снова был поднят на этой неделе. Поводом стало восстановление на работе в одной из казанских гимназий Анастасии М. — учительницы начальных классов, которую «освободили от должности» после того, как часть её учеников отказались от татарского языка в пользу своего родного русского языка. Молодого педагога фактически выжили из школы, но она не стала отчаиваться и обратилась в суд.

«Учителя сначала сняли с классного руководства, затем она была лишена часов, после ей дали старший класс. В конце концов учителя уволили», — пишет издание «Казанский репортёр».

В суде учитель рассказала, что на родительском собрании, где нужно было писать заявление о выборе русского или татарского языка, директор агитировала родителей в пользу последнего. Часть родителей согласилась, но шесть человек из класса Анастасии М. настояли на русском в качестве родного.

«На следующий день директор подошла ко мне и спросила, как дела в моем классе по поводу татарского. Я ответила, что шесть человек выбрали русский, а она мне сообщила, что я «плохо поработала», — процитировали слова педагога казанские СМИ.

22 февраля суд восстановил учителя в правах и на работе, обязав также выплатить компенсацию морального вреда — 5 тыс. рублей вместо запрошенных истцом десяти тысяч.

Напомним, после президентского поручения проверить соблюдение прав учеников при обучении родным и государственным языкам в республиках РФ, прокуратуры регионов пошли по школам. Массовая проверка в Татарии выявила несколько тысяч нарушений — от навязывания при изучении татарского до незаконной аттестации после 9-го класса. Тогда же прокуратура РТ вынесла предписания, результатом которых стало внесение поправок в учебные планы. Родители смогли выбирать, какой язык в качестве родного будут изучать их дети. Более 115 тыс. человек выбрали русский в этом статусе.

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Противники добровольности изучения татарского устроили информационную войну, пытаясь вернуть обязательный статус, аргументируя тем, что без этого язык умрёт. Но в конце ноября 2017 года прокурор региона Илдус Нафиков поставил точку в споре, заявив, что и татарский язык в статусе второго государственного в республике будет изучаться добровольно. Кроме того, в середине января 2018 года, выступая с докладом, он отметил в качестве одной из угроз «попытки раскачать ситуацию сторонниками националистических и экстремистских организаций, искажённо воспринявших проводимую работу по приведению в соответствие с законом процессов в системе образования».

"Особую озабоченность вызывает, что их деятельность «подогревается» отдельными государственными и муниципальными служащими, некоторыми деятелями культуры и искусства. Предупреждаю — это путь в никуда, экстремистских действий мы не допустим, не только пресечем, но и накажем, действовать будем решительно и гласно!» — заявил прокурор, пытаясь охладить «горячие головы».

TY-214 Главное здание АН РТ

В институт пришла проверка

Казанское издание «Азатлык» в начале прошлой недели сообщило о прокурорской проверке в Институте истории Академии наук республики. В качестве экспертов, по сообщению СМИ, также привлекли сотрудников департамента казначейства. Поводом к этому послужили публикации в СМИ о возможных нарушениях, но официально прокуратура данное событие не комментирует.

Издание «Idel.Реалии» уточнило, что речь идёт об интервью экс-сотрудника института, который в числе прочего рассказал о больших премиях нерядовым сотрудникам.

«У нас в институте истории АН РТ им. Ш. Марджани начиная с прошлой недели работает УБЭП. С десяток сотрудников этого ведомства произвели выемку большого количества документов», — цитирует письмо сотрудника учреждения телеграм-канал «Неудаща».

Между тем заместитель директора института Радик Салихов в интервью радио «Азалтык» назвал интервью экс-сотрудника спланированной акцией и уточнил, что в вуз поступает большое количество анонимок.

Отметим, институт истории появился в Академии наук РТ по приказу главы региона в июне 1996 года. Спустя шесть лет ему было присвоено имя татарского учёного, общественного деятеля Шигабутдина Марджани. В организации работает около 100 сотрудников, из которых 72 — это научные работники.

Судейская мантия

Судейский сын

Ещё один скандал в Казани затронул судейское сообщество. Суд Советского района Казани отказал следователю в аресте сына председателя одного из районных судов города. Эльмаз М. подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, а точнее, в том, что фиктивно занимал должность заместителя начальника юридического отдела АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». По видом зарплаты ему было перечислено 2 млн 629 тысяч рублей. Задерживали подозреваемого «шумно» — выбив окно в доме, силовики вошли в здание и успели ознакомиться с рядом интересных документов.

«Вопрос с выплатой зарплаты, с которой «не согласно нынешнее руководство», нужно решать не в уголовном ключе, а в гражданском порядке — обжаловать неосновательное обогащение в суде», — озвучило позицию адвоката издание «Реальное время», уточнив, что защита предположила, что в следственные органы обращение поступило из-за истекшего срока давности требования.

Казанские СМИ отмечают, что если в отношении мужчины будет вынесен обвинительный приговор, то занимать свой пост не сможет и отец Эльмаза.

Масленичный скандал

Ещё одно скандальное событие произошло в Аксубаево. Здесь, празднуя масленицу, жители сожгли чучело зимы, оформленное в цвета республиканского флага.

«По всей стране — прямо взрыв идей: что же сжигать на Масленицу. А иногда и взрыв мозга: где-то соорудили католический храм и сожгли его (это в Калужской области), а в Аксубаево — чучело в цветах татарстанского флага. Аксубаево, кстати, райцентр в самом Татарстане. Активисты просят прокуратуру проверить этот факт. Из официального Instagram-аккаунта Аксубаево фото с Масленицы уже убрали», — пишет телеграм-канал издания «Idel. Реалии».