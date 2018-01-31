Недетские ЧП: педагогическую сферу Прикамья захлестнули скандалы

Пермь, , 15:46 — REGNUM В Перми трёхлетний мальчик, будучи в детском саду под присмотром воспитателя, отморозил пальцы на руке. О вопиющем случае на своей странице в соцсети сообщил отец мальчика. Мужчина опубликован фотографию забинтованной руки и отметил, что пребывает в растерянности.

«В разговоре выяснилось, что воспитатель видела, что он потерял варежку и даже пыталась её искать… На вопрос почему вы его не завели в садик, ответила, как я его оставлю одного. Логично. На улице минус 10, «лёгкий ветерок», ребёнок плачет, воспитатель ничего не предпринимает. Ещё характерная деталь выяснилась, после поиска якобы варежки ребёнка, воспитатель «забылась» с её слов. Т. е. забыла вообще про него», — оставил запись на странице Евгений О. (орфография и пунктуация сохранены).

Сообщение пермяка вызвало бурную реакцию и множество комментариев, в которых пользователи интернета сочувствуют и советуют.

Например, одной из рекомендаций стал совет засвидетельствовать у врача, врачу пояснить что обморожения получены в садике (иначе могут привлечь органы опеки и попечительства), а также написать претензию заведующей.

Чему растерянный родитель внял, опасаясь, что его могут обвинить во всех грехах. В травмпункте мальчику поставили диагноз «Отморожение 2—5—4 пальцев левой кисти первой степени». Ребёнку обработали руку и сделали перевязку. Однако медики говорят об угрозе перехода отморожения во вторую фазу.

Евгений отметил, что претензии директору дошкольного учреждения подана в письменном виде, а воспитатель попросила прощения, но после такого случая возникло желание перевести сына в другой детский сад.

После ЧП в детский сад нагрянули с проверкой чиновники. Департамент образования администрации Перми взял дело на особый контроль, поскольку сохранение здоровья детей — одна из главных задача дошкольных образовательных учреждений.

Стоит отметить, что 2018 год для педсообщества начался с потрясений. Череда скандалов и ЧП преследует сферу образования. Воспитатель детского сада Перми Мария Ш. на своей странице в соцсети опубликовала резонансное письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о том, что в детских садах воспитатели имеют огромную нагрузку, получая при этом низкую зарплату. Педагог коснулась несправедливости относительно выплаты стимулирующих надбавок, а также инструкций, которые подчас абсурдны, например, инструкция игры на погремушке или с куклой. Письмо нашло отклик и поддержку у преподавателей из разных регионов.

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В школе № 127 Перми двое подростков совершили вооружённое нападение на учителя и учеников начального звена. Преступление взял на контроль и расследование Следственный комитет России. Обвиняемым (старшекласснику и бывшему ученику школы № 127) предъявлено обвинение, и в отношении них избрана мера пресечения — арест. ЧП обнажило множество проблем в системе образования: сбой дала система безопасности в школах, воспитательный процесс почти отсутствует, звенья цепочки «учитель-ученик-родитель» подчас разорваны.

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Психологи отметили, что к разрушительной агрессии подростка может привести увлечение интернетом (специфическими играми и сайтами), а также провокация возможна от педагогов и сверстников, которые унижают и оскорбляют детей.

Ещё одно письмо руководству России появилось на странице в соцсети, в нём воспитатель заявила о том, что её сына похитило начальство детского сада. Причиной тому стало отсутствие справки от фтизиатра. Но она могла быть формальной. Женщина интересовалась зарплатой и стимулирующими выплатами.

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