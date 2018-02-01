«Не сдала на нужды класса»: Педагог отобрала у ребёнка грамоту

Глинское, Свердловская область, , 12:23 — REGNUM В Свердловской области разгорается скандал, связанный со школьными поборами. В школе села Глинского в Режевском районе педагог вручила 10-летней школьнице грамоту за успехи в учёбе и за хорошее поведение, а затем перед всем классом отобрала под предлогом того, что девочка не сдала 300 рублей на нужды класса.

Инцидент произошёл ещё в декабре 2017 года, перед новогодними праздниками. О нём в соцсетях рассказала мать ребёнка.

Учительница подарила детям в классе по магнитику с брелоком, а отличившимся вручила грамоты. Дочери автора возмущённой записи в соцсетях подарка не досталось. Педагог перед всем классом объяснила это тем, что она не сдала 300 рублей на нужды класса.

Грамоту девочке учительница вручила. Но потом потребовала вернуть.

«Ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать её за счёт сданных денег другими детьми? Сдай обратно грамоту», — приводит мать девочки слова педагога, произнесённые перед всем классом.

«Дело даже совсем не в магнитике с брелоком и не в этой бумажке. А в том, что если у нас в школе такие жесткие правила, зачем вы вручаете, а потом отбираете грамоту у ребенка? Если вы знаете, что она не сдала на ваши школьные нужды. Для чего, интересно, учитель так делает??? Чтобы унизить, что ли, ребенка при всём классе???» — возмущается мать школьницы.

Под записью свердловчанки — десятки комментариев. Нашлись среди интернет-пользователей и те, кто в чём-то согласен с педагогом. Если родители не сдали деньги, то почему их ребёнку нужно давать бесплатно то, за что другие родители заплатили, рассуждают такие люди.

Мать девочки это и не оспаривает. У неё другой вопрос: зачем было давать, чтобы потом прилюдно отобрать. Зачем было унижать ребёнка перед всем классом.

Вместе с ней этим вопросом задаются и многие другие комментаторы. И большинство из них сходятся во мнении, что учительница поступила непрофессионально. Они советуют матери девочки жаловаться в вышестоящие инстанции.

По словам свердловчанки, денег и не только с ребёнка и его родителей требуют регулярно. В дневнике девочки красно от призывов срочно сдать на очередные нужды.

В самой школе пока не прокомментировали этот инцидент. Ситуацией уже заинтересовались журналисты и представители власти. Как сообщает депутат Госдумы Дмитрий Ионин, девочка теперь вынуждена посещать психолога. А подобный случай, как выяснилось, в этой школе не единственный — в ноябре 2017 года был аналогичный. 2 февраля Ионин намерен посетить это учебное заведение и переговорить с его директором. Что касается педагога, то, по словам депутата, она уже привлечена к дисциплинарной ответственности.

Отметим, тема школьных поборов всплывает на Урале регулярно. Актуальна она и по всей России. При этом зачастую требование взимать деньги исходит от руководства образовательных учреждений, а родители учащихся не всегда могут этому противостоять.