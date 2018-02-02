Центральными темами информационной повестки Татарии на этой неделе было попадание ряда крупных бизнесменов региона, в числе которых и братья Шаймиевы, в «кремлёвский доклад» минфина США и заявление руководителя аппарата главы республики о том, что «особо одиозные телеграм-каналы, разжигающие обстановку нетерпимости в обществе, попадают под пристальное внимание правоохранительных органов» и «уже сегодня есть возможности для определения их авторов». Последнее вызвало ответную реакцию общественности, которая предложила властям сначала разобраться с наиболее важными проблемами.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Не обошлась неделя и без громких скандалов: экс-министр транспорта был задержан, после чего попал в больницу, в минздрав региона пришли с обысками, с двух казанских судей пытались снять иммунитет, чтобы возбудить уголовные дела, а в Актаныше полицейского избила группа молодых людей.

В Казани может быть поднята плата за проезд, а также за счёт соседних населённых пунктов увеличена площадь муниципалитета.

Начальник УГИБДД по Татарии отчитался об итогах года и рассказал о том, что сотрудники ведомства в 2017 году оказались «в зоне критики» и 11 применяли табельное оружие.

Татарские бизнесмены в «кремлёвском докладе»

Так называемый «кремлёвский доклад» минфина США, обнародованный 30 января 2018 года, который уже окрестили «чёрной меткой» для попавших в него, стал одной из самых обсуждаемых тем в регионе.

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Из представителей татарского бизнеса в него попали сразу шесть человек, в том числе и братья Шаймиевы — Айрат и Радик, являющиеся совладельцами группы «ТАИФ». Также в списке из 210 фамилий бизнесменов и политических деятелей были гендиректор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, гендиректор ОАО «Татавтодор» Айрат Шаймиев и еще два представителя группы «ТАИФ» — Альберт Шигабутдинов и Рустем Сультеев.

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Глава региона Рустам Минниханов и никто из представителей его семьи в доклад не попал, и именно этот момент и был самым обсуждаемым в медиа-пространстве республики.

Телеграм-канал «Неудаща», отметив, что действующий глава не вошёл в санкционные списки, уточнил, что «также в списки не вошли лица из структур, близких к Минниханову, которых никак нельзя назвать «бедными бизнесменами», не имеющими миллиард-другой долларов».

"Из окружения Минниханова, помимо его самого, на почётный статус олигархов тянут Зиганшин, Мусин и Миннигалеев, люди, связанные с СИНХом, Манаф Сагдиев и многие другие. Из республики гордо представлены только Шаймиевы, Шигабутдинов, Сультеев и Маганов — лица, засветившиеся в списках Forbes», — уточнил криптоканал.

Другой телеграм-канал под названием «Я просто текст» между тем смело предположил, что «есть закрытая часть «кремлёвского доклада» и закрытый список из 20 человек. РНМ (Рустам Минниханов — ИА REGNUM ) может быть там, а не среди 210 бизнесменов и чиновников».

»Список формировался на основе большого количества открытых источников. Важным источником стали СМИ, в частности журнал Forbes. Сыновья Шаймиева и топы ТАИФа регулярно попадают в рейтинги Forbes, как и «Татнефть» Наиля Маганова», — добавил телеграм-канал.

Другой казанский канал в своих размышлениях пошёл ещё дальше и заявил, что отсутствие в «докладе» Минниханова «означает только одно — он абсолютно чист, как и члены его семьи».

»Главной интригой санкционного списка «210 друзей Путина» стало отсутствие в нем фамилии Минниханова. То есть братья Шаймиевы есть, Сультеев и Шигабутдинов из ТАИФ есть, глава Татнефти Наиль Маганов и министр связи Николай Никифоров присутствуют, а Рустама Минниханова нет. Диванные аналитики из Татарстана, а следом за ними и уважаемая metodi4ka предположили, что это может говорить об ослаблении позиций», — пишет канал «Кремль казанский», предполагая, что, а может, и вовсе «американские аналитики не заморачивались такой мелочью, как рассмотрение других регионов за пределами Москвы и Петербурга (их главы Собянин и Полтавченко в список вошли)».

Деанонимизация

Медиа-пространство на этой неделе послужило причиной ещё одной бурной дискуссии, начавшейся с выступления руководителя аппарата главы Татарии и по совместительству председателя совета директоров АО «Татмедиа» Асгата Сафарова. На итоговой коллегии 29 января он негативно высказался в адрес казанских телеграм-каналов.

«Особо одиозные каналы, разжигающие обстановку нетерпимости в обществе, попадают под пристальное внимание правоохранительных органов. Уже сегодня есть возможности для определения их авторов», — цитирует Сафарова издание «Казанский репортёр».

Слова спикера разошлись в виде цитат по казанским СМИ, получив яркий отклик от жителей.

Они предложили властям сначала разобраться в республике, проехать по районам и узнать о настоящих проблемах региона, а также решить насущные вопросы, коих в Татарии немало. Взять хотя бы несколько десятков тысяч вкладчиков, пострадавших от банкротства банков в 2017 году, например, «Татфондбанка», или дольщиков, чьи деньги осели в «лопнувших» фирмах «ФОН» и «Свей», руководство которых находится под следствием.

«Так тут все анонимные, что, всех заставят петь под их дудку и здесь всех разоблачат? А дальше что? Ну, написал в анонимном чате, что, уже свобода слова под запретом?» — удивляется один из пользователей соцсетей.

«А может, и не надо выяснять и искать злодеев? Есть открытые каналы и группы, которые не скрываются и публикуют реальную ситуацию. С «Татфондбанком» вопрос не решён и не решается, а у власти всё хорошо и замечательно! Может, надо начинать решать вопросы, а не искать мнимых злодеев», — недоумевает другой.

Не заставила себя ждать и реакция самих телеграм-каналов (орфография и пунктация автором сохранены).

«Заявление главы аппарата президента РТ Асгата Сафарова об инструментах деанонимизации tg-каналов имеет под собой два объяснения. Первое. Сафарова подставил его же аппарат. Очевидно, что руководитель не сам готовит свои выступления. Их пишут помощники и начальники управлений. Кому-то из них пришла идея вставить неоднозначный момент и зачем, вопрос открытый. Хотели кого-то попугать, но никто не пугается, в итоге всех рассмешили.

Второе. Глава кремлевского аппарата — бывший министр внутренних дел, кто забыл. По сути, даже далекий от оперативно-розыскной деятельности понимает, что пишущих людей в регионе, обладающих знаниями специфики республики, ну максимум 600 человек. Круг подозреваемых даже можно сузить до 100 человек по оперативным характеристикам, а затем адресно работать по каждому с помощью обычной экспертизы. Сравнить контент с открытыми текстами, которые как отпечатки пальцев всегда индивидуальны, вот и не нужно вскрывать коды Павла Дурова. Только вот ведение tg-канала не является преступлением и выявленных авторов даже к административной ответственности не привлечёшь», — заявил канал «Шалтай-Бабай».

Другой крупный казанский канал «Неудаща» публично задал вопрос Сафарову: «Асгат Ахметович, зачем Вам собственные криптоканалы?«

"У Вас уже есть Аппаратная, развивайте этот канал и подменяйте факты домыслами через него. И смотрите на собственное окружение, которое от нездоровой атмосферы в госструктурах и бездумной и бездарной политики, проводимой в республике, устало даже больше, чем рядовые татарстанцы. Наведите порядок в своей епархии, каналы подождут», — резко высказались администраторы этого канала.

Своё мнение изданию Inkazan по данному вопросу высказал и политолог Аббас Галлямов:

«Власти нигде не любят неподконтрольные им коммуникационные каналы, но если власти в демократических режимах привыкли к их существованию и научились работать с ними, используя их же методы, то авторитарные власти могут только закрывать и запугивать. И уж тем более это касается выходцев из силовых структур. Они по-другому себе жизни вообще не представляют».

Криптоканал «Башня Сююмбике» также поделился своим мнением на реплику Сафарова, отметив, что «всё чаще «домыслы» телеграм-каналов стали публиковаться в СМИ, что естественным образом повышает охват читающей аудитории в разы и несомненно раздражает властную элиту, и, наоборот, подстёгивает авторов криптоканалов».

"Заявление Аппарата выглядит больше как реклама для «самых одиозных» телеграм-каналов Татарстана и очередная подножка для Рустама Нургалиевича, нежели как последнее китайское предупреждение. Иначе данное заявление можно воспринимать как просчёт в работе системы, что априори неверно», — добавляет криптоканал.

Обыск

Министерства лихорадит: обыски, уголовное дело

30 января 2018 года в казанских СМИ появилась информация о задержании бывшего министра транспорта РТ Владимира Швецова. Первым об этом сообщило правительственное издание «Татар-информ», которое также уточнило, что экс-чиновник почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Предполагается, что вопросы к нему у следствия есть в связи с делом, где фигурирует гендиректор компании «Союздорстрой 10» Владимир Швецов-младший.

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Пока бывший министр транспорта РТ Владимир Швецов ждёт окончания расследования по делу о мошенничестве, фигурантом которого он стал, находясь на подписке о невыезде, правоохранительные органы пришли с обыском в другое министерство Татарии.

1 февраля стало известно, что в здании минздрава региона прошли обыски, а также была допрошена заместитель министра Елена Шишмарева. Официально следственные органы это дело не комментируют, но известно, что некоторые сотрудники ведомства стали фигурантами дела о мошенничестве и дорогостоящих семинарах за счёт бюджета.

В тот же день находившийся с рабочим визитом в Набережных Челнах министр здравоохранения РТ Адель Вафин на вопрос о следственных действиях в отношении Елены Шишмаревой ответил, что «идёт следствие, на все вопросы, которые сегодня есть, будут даны ответы».

К слову, 24 января 2018 года ИА REGNUM уже информировало читателей о новом тендере с единственным поставщиком. По госконтракту, подписанному с Казанским федеральным университетом, он должен за более чем 10,14 млн рублей организовать образовательную стажировку для управленческих кадров республики по теме «Управление системой здравоохранения на примере Республики Сингапур». Заказчиком выступает «дочка» минздрава РТ — ГАОУ дополнительного профессионального образования «Институт развития образования РТ», а в числе участников стажировки прописано руководство минздрава РТ. Из общей суммы контракта перелёт в Сингапур и обратно для 19 участников оценили свыше 1,88 млн рублей.

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NASA Спутниковый снимок территории Казани

«Большая Казань»

Постановлением кабинета министров РТ 23 января 2018 года была выдвинута инициатива об изменении границ населённых пунктов. В зону корректировки попали Казань, Пестречинский район и входящее в него Кощаковское сельское поселение. В последнем на 2017 год проживало чуть менее 3 тыс. человек, в состав поселения входят три деревни и село Кощаково. Примечательна эта территория тем, что на ней возведён жилой комплекс «Царево Village». Проект состоит из 24 малоэтажных домов, рассчитанных на свыше 1,5 тыс. жителей. Застройщиком выступает компания «УнистройДом», учредителем которой является закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Развитие» под управлением ООО «УК «Бизнеспрофтрейдинг». По информации из открытых источников, за этим фондом стоят лица, близкие к руководству республики.

Новое решение правительства Татарии вполне вписывается в анонсированный в марте 2017 года проект «Большая Казань». На рабочем совещании в Москве 23 марта глава региона представил генеральный план Казани, где и уточнил, что в состав агломерации «в будущем попадут такие населённые пункты, как Зеленодольск, Лаишево, Верхнеуслонский район республики». Тогда же Рустам Минниханов дал поручение профильному ведомству и представителям администрации Казани проанализировать предложения с точки зрения дальнейшего развития транспортной инфраструктуры столицы региона.

Жители населённых пунктов, которые предложено присоединить к Казани в рамках постановления кабинета министров РТ от 23 января 2018 года, не в восторге от этой задумки, как показал опрос, проведённый одним из криптоканалов республики.

«По поводу расширения Казани в сторону Кощаково-Царёво мы, маленькие, но гордые жители Пестрецов, не так чтобы салюты пускаем. Даже напротив — не люто, но бешено недоумеваем. С тех пор как в нашем благословенном районе поселилось несколько тысяч жителей лучезарного Царёво мы встаём чуть раньше. Ну, как чуть? Как минимум на полчаса. А ведь это целая жизнь во сне! А всё потому, что жители Царёво на своих комфортабельных повозках едут в третью столицу России по той же дороге, что и мы (нет в этом их вины — так получилось). А дорога эта, как вы уже догадались — двухполосная, со всеми вытекающими», — делится своим мнением Игорь (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Другой житель этого населённого пункта высказал мнение, что «ничего хорошего в присоединении населённых пунктов ближайших районов к Казани нет».

"Вырастут коммунальные платежи, налоги, коэффициент ОСАГО и т. п. Слишком высокая цена за штампик «Казань» в паспорте. Может быть стоимость жилья немного возрастёт, но это не точно. Овчинка выделки не стоит», — добавил он.

Казанский автобус

Транспортный вопрос

Расходы жителей Казани в ближайшее время могут вырасти, но только если перевозчики подготовят внятное обоснование своему желанию увеличить размер платы за проезд в общественном транспорте. Об этом в интервью изданию «Реальное время» рассказал председатель комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков, уточнивший, что в комитет по тарифам перевозчики с просьбой об этом обращались уже дважды, а сам тариф не менялся два года.

На сегодня перевозчики готовят экономическое обоснование своих требований и в случае, если их удовлетворят, стоимость проезда вырастет. Она составит 25 рублей без использования транспортной карты и 23 рубля с ней.

Между тем по итогам 2017 года Казань стала лидером по дороговизне проезда среди городов в ПФО.

Итоги работы татарского ГИБДД

Начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов, сменивший на этом посту в октябре 2016 года брата главы республики, ныне возглавляющего ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова, отчитался о работе своего ведомства за 2017 год. Журналистов пригласили лишь на часть, где зачитывался официальный доклад.

В рамках него было отмечено, что за прошлый год в регионе зафиксировано снижение показателей аварийности, смерти в ДТП и получения ранений. В частности, было зарегистрировано порядка 4,6 тыс. происшествий, в которых погибли более 400 человек, а пострадали почти 6 тыс. На дорогах Татарии за 2017 год сотрудники ГИБДД пресекли свыше 1,5 млн правонарушений, задержали более 17 тыс. водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

«Сегодня даже самый современный прибор автоматической фото‑ и видеофиксации не способен заменить инспектора ДПС», — отметил глава УГИБДД, видимо, памятуя о том, что в ближайшее время в его ведомстве сократят 190 сотрудников.

Напомним, вместо оптимизируемых работников УГИБДД в Татарии для выполнения их задач планируется принять 165 муниципальных служащих.

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Говоря о претензиях общественности к подразделению, Габдурахманов отметил, что «весь прошлый год был сделан упор на совершенствование профессиональной подготовки сотрудников», и добавил, что за 2017 год сотрудники ГИБДД 11 раз применяли табельное оружие. Это в числе прочего позволило пресечь два угона и нападение на сотрудника.

Скандалы недели

Уголовные дела, фигурантами которых стали сотрудники минздрава и транспортный экс-министр, были не единственными скандалами на этой неделе.

Широкий резонанс получило избиение сотрудника правоохранительных органов в районном центре Актанышского района. Приехавший по жалобе на ночной шум участковый уполномоченный виновников не обнаружил, но при обходе территории наткнулся на нетрезвого подростка, которого он попытался доставить в отдел для составления протокола. Но в этот момент к нему подбежала компания молодых парней и начала избивать. В результате сотруднику, находившемуся при исполнении, сломали нос.

Уголовное дело, возбуждённое по факту ЧП, ещё расследуется, пока задержаны только два подозреваемых — 17 и 18 лет.

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В судейском сообществе Казани также было неспокойно. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в квалификационную коллегию судей республики с просьбой выдать разрешение на возбуждение уголовных дел в отношении двух районных судей. Обе дамы подозреваются в посредничестве во взяточничестве, отличается только часть соответствующий статьи уголовного кодекса.

Между тем коллегия отклонила представление Бастрыкина по одной из судей. По второй, по сообщения казанских СМИ, рассмотрение было перенесено, так как судья находится на больничном.

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Поразил общественность и очередной этап расследования уголовного дела по банкротству «Татфондбанка», в рамках которого выясняют подробности хищения денежных средств ТФБ. Через несколько дней после того как экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина по ходатайству следствия из СИЗО перевели под домашний арест, фактически смягчив меру пресечения, было прекращено уголовное преследование его бывшего первого заместителя Рамиля Н. Следствие обосновало это тем, что основная часть следственных действий по нему завершена, он признал причастность, содействовал следствию и деятельно раскаялся.

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По мнению экспертов, расследование всех нарушений закона в деле ТФБ продлится еще не один год.