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Кремлёвский доклад «засветил» тех, кто в России дорог для США?

Политика

СМИ с раннего утра обсуждают список минфина США из 210 «друзей Путина», рискующих попасть под санкции

Кремлёвский доклад «засветил» тех, кто в России дорог для США?
Иллюстрация: Кадр из мультфильма Остров сокровищ. 1982
Черная метка

Москва, 30 января 2018, 10:32 — REGNUM  Надо сразу отметить, что это не санкционный список, а некая «чёрная метка». То есть к людям, попавшим в этот список, будет пристальное внимание со стороны контролирующих органов США и их союзников.

Список весьма забавен. Так, журналистами уже было отмечено, что в списке бывший глава Россетей Олег Бударгин упоминается как действующий. Нынешний же глава Россестей Павел Ливинский в список не включен, хотя занял этот пост еще в сентябре 2017 года. Также в список «друзей Путина» списком вошли все полпреды в федеральных округах и все помощники президента, включая назначенного в конце декабря прошлого года Николая Цуканова.

Но более любопытно, что в таком подробном списке отсутствуют глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Счётной палаты Татьяна Голикова. Ну и ожидаемо, что в докладе никаким боком не упоминается Анатолий Чубайс.

regnum author Сергей Артёменко
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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции

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