10 млн рублей за стажировку в Сингапуре: торги в Татарии

Казань, , 07:39 — REGNUM Управленческие кадры сферы здравоохранения Татарии, в числе которых руководство минздрава РТ, планируют обучать на примере Сингапура. ГАОУ дополнительного профессионального образования «Институт развития образования РТ» закупило у единственного поставщика «услуги по реализации образовательной программы стажировочного формата для управленческих кадров Республики Татарстан по теме «Управление системой здравоохранения на примере Республики Сингапур». На эти цели будет потрачено 10 141 600 рублей, из которых — более 1,88 млн рублей стоимость перелёта из Казани и обратно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчик данного лота является «дочерней компанией» министерства образования и науки РТ. Договор с исполнителем подписан 23 января 2018 года, им выбран Казанский (Приволжский) федеральный университет. Основанием для подписания контракта стало соглашение сторон и распоряжение кабинета министров РТ от 12 января 2018 года. На официальном сайте ведомства и в базе НПА региона данный документ отсутствует.

Срок оказания услуги — с 20 по 27 января 2018 года, место стажировки — Сингапур. Обучение должно быть проведено для 19 человек, в числе которых — руководящий состав министерства здравоохранения РТ и подведомственных учреждений здравоохранения РТ.

В программе обучения лекции, практические занятия с посещением больницы и медицинского городка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Татарии уже перенимали чужой опыт в сфере медицины. Минздрав РТ провёл закупку на услуги по организации международной конференции «Мировой стандарт качества: от идеи до воплощения. Опыт Клиники Мэйо».

На эти цели из бюджета региона было потрачено более 7 млн рублей. Победителем торгов стала Ассоциация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр высоких медицинских технологий».

Примечательно, учредителями данной Ассоциации являются компания «Джонсон и Джонсон» и министерство здравоохранения региона, которое и выступало заказчиком в этой госзакупке. Компания создана 21 августа 2009 года в Казани для организации профессионального обучения. Руководитель — Леонид Галинский.

Вторым участников тендера было ООО «Даже если», в качестве основной деятельности которого указана деятельность в области исполнительских искусств. Учредитель — Ангелина Садриева.

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В 2014 году минздрав РТ уже проводил схожий тендер на проведение аналогичной конференции. На эти цели было потрачено 2,1 млн рублей. Победителем была всё та же Ассоциация, которая тогда имела статус некоммерческого партнёрства.