В Татарии группа молодёжи избила полицейского, приехавшего на вызов

с. Актаныш, Татария, , 08:19 — REGNUM Избиение группой молодых людей полицейского, приехавшего по жалобе на ночной дебош, которое было зафиксировано на видео и выложено в соцсеть, вызвало бурную реакцию общественности. Жители региона потребовали наказать виновных, среди которых оказались и несовершеннолетние, так, чтобы они «не выросли убийцами», почувствовав свою безнаказанность, а также удивлялись, как такая полиция сможет защитить граждан, если не может защитить даже себя. Полицейский в результате происшествия в селе Актаныш (Татария) получил перелом носа, а расследование дела, возбуждённого по факту ЧП, продолжается, установлены ещё не все виновники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По сообщению СУ СК по РТ, событие случилось вечером 27 января 2018 года. В отдел полиции пожаловались на шумное поведение молодёжи в общественном места. По жалобе на место выехал участковый, но по адресу, указанному заявителем, никого не застал. На улице при обходе территории он остановил несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения и попытался доставить его в отдел полиции для составления протокола. Но задержание не удалось, так как к полицейскому подбежали неизвестные «и нанесли ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела». В результате у сотрудника правоохранительных органов врачи диагностировали перелом носа. После избиения злоумышленники скрылись, но в скором времени были задержаны двое подозреваемых 17 и 18 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Свою причастность молодые люди не признали, но по решению суда они помещены под стражу. Расследование и установление остальных участников избиения продолжается.

На видео, которое было опубликовано в одной из крупных групп в соцсетях, видна группа, состоящая из семи-восьми человек. Съёмка велась из квартиры ближайшего дома.

Данное происшествие вызвало широкое обсуждение в Татарии.

«Это как же на них можно положиться, коли себя не смогли защитить?», «Действительно дохляки, если даже дети в состоянии с ними справиться», — звучали мнения о данном происшествии.

«Сотрудник один, а их целая толпа. Теперь подумайте, может ли один сотрудник задержать толпу пьяных малолеток?» — возразил на это другой пользователь.

Нашлись и те, кто высказался в защиту избивавших, заявив, что «они же заступились за своего друга», но это мнение не было популярно.

«Друг — не друг, неважно. Его сопровождает сотрудник полиции, уполномоченный на то человек. Хотели бы разбираться, пошли бы в участок, и там бы их, в пределах их допуска к оперативным данным, проинформировали, и там бы они заступались. А сразу бить — это беспредел», — заявил на это другой участник дискуссии.

Ильнур Т. отметил, что «сегодня участковый, а завтра вы, задумайтесь», а Рафида Б. добавила, что «ведь если прижмёт, все начинаем орать — милиция».

"Был факт нападения на сотрудника, значит, будут отвечать по закону. Я не вижу тут каких-либо смягчающих обстоятельств. Даже если участковый что-то там сказал, а тем не понравилось», — заявил Афанасий П.