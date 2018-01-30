Для Хакасии экономическая катастрофа, о которой в октябре 2017 года заявили местные депутаты, даром не прошла. В январе 2018 года стало известно, что из-за большого объёма накопленных долгов расходы бюджетных средств республики возьмёт под контроль Федеральное казначейство. Аналогичное решение было принято и в отношении Костромской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Критическая ситуация

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«Для Хакасии оказаться одним из двух регионов в стране, где введено казначейское сопровождение (контроль за правильным использованием целевых средств), означает наличие очень серьёзных проблем в управлении финансами, признание федеральными органами неспособности правительства республики качественно выполнять свои функции», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат горсовета Абакана, экономист Евгений Мамаев.

По его словам, основанием для введения такого механизма контроля стала критическая ситуация с долговой нагрузкой.

«В свою очередь, долг республики сформировался из-за разрыва между доходной и расходной частью бюджета. Много лет этот дефицит покрывался большей частью за счёт наращивания госдолга и в некотором роде за счёт каннибализма экономической системы, когда для срочного финансирования текущих расходов увеличивалось давление на малый и средний бизнес — повышались налоги, а в результате различных проверок начислялись налоги, пени, штрафы. Более того, дополнительные средства изыскивались за счёт наращивая долгов перед внебюджетными фондами, за электричество, задержки оплаты за поставленные товары и услуги, что также негативно сказалось на бизнесе, сумме выплачиваемых налогов. Складывается впечатление, что правительство пошло не по сложному и долгому пути развития экономики для увеличения поступления налогов, а выбрало гораздо более легкий путь — получить много денег сейчас, пусть и в ущерб будущим доходам. При этом были предоставлены огромные льготы угольным предприятиям», — подчеркнул экономист.

Свинья-копилка

Также Евгений Мамаев напомнил, что в прошлом году «были значительно повышены тарифы на электроэнергию»:

«В результате такой экономической политики многие предприятия закрылись, часть перерегистрировалась в другие регионы. Только за январь — ноябрь 2017 года в Хакасии закрылось 1704 организации — 15% от их количества на начало года. Следствием этого является сокращение доходной части бюджета, увеличение дефицита, который покрывался за счёт наращивания госдолга. А заёмные деньги, по сути, проедались. Если посмотреть на динамику доходов бюджета с 2008 по 2016 год (данных за весь 2017 год ещё нет) с учётом инфляции, перераспределения налогов из муниципальных бюджетов в республиканский, вычесть поступление налогов авансом, то об итоге правления Зимина (глава Хакасии Виктор Зимин — прим. ИА REGNUM ) можно говорить как о 10%-ном снижении налоговых доходов от экономики», — делает вывод собеседник ИА REGNUM.

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Напомним, в марте 2017 года представитель Государственного комитета по тарифам и энергетике Хакасии сообщил, что для прочих потребителей (к которым относятся и предприниматели) конечные тарифы на электроэнергию в январе 2017 года по отношению к аналогичным показателям декабря 2016 года в среднем выросли на 15—26% (в зависимости от уровня напряжения питающей сети в точке присоединения и мощности энергопринимающих устройств потребителя).

Но вернёмся к решению о казначейском сопровождении. Евгений Мамаев отметил, что «такое положение дел вовсе не случайно и не следствие каких-то форс-мажорных обстоятельств».

«На мой взгляд, это результат вполне осознанной политики г-на Зимина, который считает, что жить на заработанный рубль, по средствам, «это предательство интересов твоего населения, твоих избирателей. Ты должен рисковать». Вот он рисковал и вполне осознанно залезал в долги, заявив недавно, что «надо сделать всё, чтобы не отдавать долги, только безумные люди отдают все долги». То есть, видимо, он надеялся, что долги спишут, или проблема сама решится каким-то образом. Но не решилась. По сути, он переносил текущие проблемы на будущее. И ком проблем нарастал с каждым годом. И вот это будущее пришло. Возможно, раньше, чем ожидали. И оказалось, что все резервы закрытия дыр исчерпаны, а экономика в плачевном состоянии. В результате управление финансами республики взято под контроль. В конце прошлого года были отменены конкурсы на новые кредиты. И хотя республике недавно были предоставлены бюджетные кредиты для замены ими коммерческих, разрыв между доходной и расходной частью бюджета от этого не исчез. Для исправления ситуации требуется кардинальное изменение экономической политики. Собственно, об этом и говорил г-н Зимин, отправляя правительство региона в отставку. Однако скоро уже год после этой отставки, но улучшения ситуации что-то не видно, скорее наоборот. Всё это приводит к мысли, что для исправления ситуации может потребоваться более кардинальное решение — смена губернатора. Хочется надеяться, что у республики всё-таки появится реальная надежда на улучшение ситуации», — сказал депутат горсовета Абакана.

ЖКХ тарифы

Здесь стоит напомнить, что темы долговой нагрузки глава Хакасии Виктор Зимин коснулся в ходе своей второй прямой линии 14 ноября 2017 года, когда он рассуждал о выборах главы республики, которые состоятся в сентябре 2018 года.

«Нормальные, мужские амбиции в том плане, что если будет оказано доверие, я обязательно пойду на выборы. Я ещё нахожусь в том возрасте, здоровье хорошее — тьфу-тьфу, блин, не накаркать бы… Что хочется что-то делать. Ну, во-первых, надо вернуть все долги, да. Не просто отобрать у населения и вернуть республике. Наоборот. Надо сделать всё, чтобы не отдавать долги. Только безумные люди отдают долги. Нужно правильно поступить в этой ситуации. Дать другую динамику развития региона», — цитируетЗимина ИА «Хакасия».

Что касается отставки правительства Хакасии, об этом резонансном решении глава региона объявил в апреле 2017 года.

Зимин тогда сказал, что в республике необходимо сформировать совершенно новую структуру управления, иначе он не видит «иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе».

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В республиканском правительстве подчеркнули, что такое решение Зимин принял по итогам состоявшейся 19 апреля 2017 года встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой в том числе шла речь о доходах населения, развитии экономики и промышленности, о госдолге республики.

В результате этого «апгрейда» в правительство Хакасии пришли новые люди, однако часть руководителей свои посты сохранила. В частности, прежний руководитель остался в минфине Хакасии — Ирина Войнова. Свою должность сохранила и министр экономики Татьяна Пауль.

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Под федеральным контролем

ИА REGNUM удалось получить комментарий Федерального казначейства.

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 26.12.2016 №1482 заключены соглашения о выполнении Управлениями Федерального казначейства по Республике Хакасия и по Костромской области отдельных функций при исполнении бюджета Республики Хакасия и бюджета Костромской области в целях предоставления указанным субъектам Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета», — сообщили там.

По мнению Евгения Мамаева, одним из последствий введения казначейского сопровождения может стать передача Федеральному казначейству полномочий по управлению денежными средствами.

«То есть все платежи будут выполняться федералами. При этом будет установлена очередность выплат. В первую очередь будут выплачиваться зарплаты и социальные обязательства, налоги. И только после погашения всех первоочередных обязательств будут выплачиваться гранты, оплачиваться контракты на строительство, поставку товаров и услуг и так далее», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2017 года депутаты Верховного Совета Хакасии заявили о катастрофической ситуации, сложившейся в регионе. Парламентарии констатировали, что по итогам 2016 года в республике был зафиксирован самый высокий дефицит бюджета среди субъектов РФ. Госдолг Хакасии в 2016 году вырос на 6,1 миллиарда рублей. По прогнозам парламентариев, по итогам 2017 года государственный долг республики должен был составить 24,7 миллиарда рублей (137% от собственных доходов). В том числе 17,9 млрд из этой суммы — коммерческий долг. В 2017 году одни только расходы на обслуживание госдолга оценили в 2,5 млрд рублей. Это более 14% от собственных доходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казначейство

Действительно, по состоянию на 1 декабря 2017 года, согласно данным Минфина РФ, госдолг Хакасии составлял более 24,6 млрд рублей.

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В связи с катастрофой местного масштаба депутаты Хакасии в октябре попросили федеральной помощи в размере ни много ни мало 28,2 млрд рублей.

Однако при этом парламентарии особо подчеркнули, что винить в сложившейся ситуации стоит «негативные тенденции в экономике прошлых лет», из-за которых произошли потери доходной части бюджета, а также принятые за последние годы на федеральном уровне решения «в области межбюджетных отношений и налогового регулирования». В частности, депутаты утверждали, что Хакасия за прошедшие годы потеряла более 10 млрд рублей из-за налоговых реформ. На выполнение майских указов и на «передачу делегированных республике и не подкрепленных финансами государственных полномочий» Хакасии с 2012 года пришлось направить более 6 млрд рублей. Необходимость привлечения коммерческих кредитов народные избранники объяснили тем, что «расходные полномочия заметно превысили доходы».

В ноябре 2017 года, съездив в Москву, глава Хакасии завил, что региону будет оказана беспрецедентная помощь в размере почти 16 миллиардов рублей. После этого губернатор, признав, что у региона «ещё есть проблемы», сделал вывод, что нужно «лучше работать»:

«Нужно организовать очень серьёзную работу. И уже теперь без шуток. Мы должны выдержать те обязательства, которые на себя взяли. Регион должен, как говорится, ответить. Не просто так эти средства нам выделили. Я не хочу краснеть завтра, когда нужно будет выполнять наши обязательства. Лучше работать».

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В октябре минувшего года глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что у Хакасии «растёт долг, растут обязательства, кредиторка растёт». Также это заявление касалось и Мордовии. Силуанов в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании призвал власти Хакасии не доводить финансовую ситуацию «до ручки».

Однако в ответ на этот призыв спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев заявил, что текущая финансово-экономическая ситуация в регионе является следствием федеральной бюджетной политики. Иными словами, власти региона продолжают считать, что в хакасской катастрофе «виноват полностью федеральный центр», а что касается коммерческих кредитов, они брались «с разрешения Минфина России».

Рубли

В свою очередь, Антон Силуанов подчеркнул, что бюджет региона сейчас «исполняется на базе казначейского сопровождения», поставив таким образом вопрос доверия к хакасским руководителям, в том числе и к парламенту, «который не может нормально принять реалистичный бюджет». По мнению главы Минфина РФ, правоохранительным органам следует обратить внимание на то, в каких банках и под какие проценты регион брал коммерческие кредиты.

Стоит напомнить, что итоговые параметры бюджета Хакасии на 2018 год выглядят следующим образом: доходы — 26 млрд 376 млн рублей; расходы — 27 млрд 687 млн рублей; дефицит — 1 млрд 311 млн рублей.

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За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в минфин Хакасии. Однако первый заместитель министра финансов региона Денис Голощапов категорически отказался отвечать на вопрос корреспондента ИА REGNUM, действительно ли Хакасию переводят на казначейское сопровождение и по какой причине. Соответствующий запрос ИА REGNUM составлен и отправлен в региональный минфин. ИА REGNUM следит за развитием событий.