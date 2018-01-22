Москва берет траты Костромской области и Хакасии под особый контроль

Кострома, , 17:47 — REGNUM Федеральное казначейство возьмет под контроль расходы бюджетных средств Костромской области из-за большого объема накопленных долгов, — об этом сообщил глава казначейства Роман Артюхин. Аналогичное решение также принято в отношении Республики Хакасия.

Долги области превышает уровень в 80% доходов собственных бюджетов. Деньги на покрытие долгов федеральный центр области выделит лишь в том случае, если Костромская область полностью перейдет на кассовое обслуживание в Федеральном казначействе.

При этом расходы области (зарплата, коммунальные расходы, социальные выплаты) Казначейство России намерено взять под свой контроль с целью «недопущения принятия обязательств сверх суммы установленных лимитов законом о бюджете, недопущения скрытой кредиторской задолженности».

По данным Минфина, на начало 2018 года регионы России накопили госдолг на 2,535 трлн рублей. У семи регионов суммарный долг больше, чем годовые доходы бюджета, у 16 регионов — подбирается к этой отметке (более 85%), у 31 — превышает 50-процентный порог.

За 2015—16 гг госдолг российских регионов вырос на 13% — деньги поступали главным образом из федерального бюджета в виде кредитов под льготную процентную ставку (0,1% годовых). Их доля в общей региональной задолженности достигла 42%.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2017 года долг Костромской области составлял 21,3 млрд рублей.

Эта сумма складывалась из:

долгов по государственным ценным бумагам — 1 млрд руб.

бюджетных кредитов — 7,7 млрд

банковских кредитов — 12,5 млрд

Собственные доходы областного бюджета в первом полугодии 2017 года составили 8,36 млрд рублей. В 2016 году собственные доходы консолидированного бюджета Костромской области в сравнении с 2015 годом выросли на 11,7%.

Отметим, что в ноябре 2017 года Костромская область получила из федерального бюджета около 12 млрд рублей в кредит под 0,1 процентов годовых. Все деньги планировалось потратить на замещение кредитов, взятых областью у коммерческих банков. Полностью погасить долг перед банками область пока не может — за счет полученных из федерального бюджета средств область лишь снизит долю рыночных заимствований в структуре регионального долга до 45%.

Читайте ранее в этом сюжете: Долги задушили: «Мы не должны мириться с тем, что тяжело будет всегда»

Читайте развитие сюжета: Костромские чиновники успокаивают жителей области