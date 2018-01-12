Первые сто дней провёл Андрей Тарасенко с момента назначения в должности врио губернатора Приморья. Срок довольно короткий, но тем не менее уже позволяющий и политологам, и местным элитам, и населению делать первые выводы о деятельности нового руководителя региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Тарасенко

«Хочу быть владычицей морскою»

По истечении сотого дня у власти Тарасенко заявил о реформировании администрации Приморья — в правительство. Надо отметить, что эта идея не нова и уже не раз обсуждалась. Сделать правительство в Приморье хотели бывшие главы Сергей Дарькин и Владимир Миклушевский, но после детального обсуждения реформирования руководители региона уходили от этой идеи. Тарасенко же на встрече с журналистами 12 января заявил, что решение уже принято.

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«В стране осталось всего, по-моему, четыре региона, где работает администрация. Механизм этот отработан, система управления себя проверила и достаточно проста. Вместо вице-губернаторов будут министры, что гораздо упростит взаимодействие между краем и федеральным центром», — заявил Андрей Тарасенко.

Primorsky.ru Андрей Тарасенко

Реформирование администрации в правительство — процесс непростой. Помимо изменения нормативно-правовой базы, в том числе и Устава края, потребуются и финансовые затраты из бюджета.

Политолог, доцент департамента коммуникаций и медиа ШГН ДВФУ Виктор Бурлаков считает, что это еще одна возможность для врио губернатора как следует отфильтровать кадры.

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«Я так думаю, что речь идёт о том, что бы полностью перетрясти администрацию, может быть, под шумок избавиться от тех, кто вообще не нужен, привести новые кадры. Есть некоторые юридические нюансы, и они очень существенны, которые отличают администрацию от правительства, но, учитывая статус нынешней администрации, они не являются жизненно необходимыми. Я вижу этот вопрос в политической плоскости, нежели в плоскости идеологической. Губернатор строит команду под себя, выстраивает аппарат управления под себя, я думаю, это оправданный процесс. Посмотрим, что получится в результате», — прокомментировал Бурлаков.

Засучив рукава, со шпателем в руках

С большим вниманием общественность края следила за первыми действиями назначенного президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Андрея Тарасенко. Первым делом он, как и полагается, сформировал команду вице-губернаторов, которых, кстати, стало больше, чем при прежнем руководителе края. У Тарасенко заместителей 12, у Миклушевского их было 10. И началась рутинная работа. Акцент в работе нового руководителя края, собственно, был обозначен полпредом президента в ДФО при представлении Тарасенко. Юрий Трутнев подарил врио губернатора шпатель и пожелал скорейшего завершения строительства двух пятизвездочных отелей «Хаятт» во Владивостоке.

Ludovic Bertron Хаятт

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Гостиницы должен был сдать к саммиту АТЭС-2012 Сергей Дарькин, но не успел — ушел в отставку в феврале 2012 года. Назначенный на должность губернатора, а потом избранный населением Владимир Миклушевский также не справился с этой задачей. Засучив рукава, со шпателем в руках от полпреда за дело взялся бывший подводник Тарасенко со своей командой…

Одним из первых мест, куда направился Тарасенко, прибыв во Владивосток, стала гостиница «Хаятт» на мысе Бурный. Врио губернатора осмотрел объект и дал поручение снять отель с торгов, которые не могли состояться на протяжении долгого времени из-за того, что просто не находились покупатели. В итоге стартовая стоимость на аукционе снизилась до 2,9 млрд рублей.

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«Кто-то решил ещё раз заработать на гостинице. Она строилась на государственные деньги, при том, что объект находится в высокой степени готовности. Я отказываюсь продавать гостиницу за бесценок. Считаю, что объект нужно достроить, будем искать соинвестора», — заявил в первые дни губернаторства Андрей Тарасенко.

Zombiyaic Отель Hyatt Vladivostok

За истекшие несколько месяцев правления Тарасенко кому только не предлагал достроить «Хаятты», с кем только он не встречался и не проводил переговоры, и информационные ленты Приморья пестрили заголовками о том, как усердно работают новые власти над исполнением поставленной полпредом задачи.

Несчастные «Хаятты» предлагали индийским, китайским, турецким инвесторам. Помимо этого, Тарасенко заявлял, что завершить строительство гостиничных комплексов во Владивостоке могут компании из Объединённых Арабских Эмиратов и Сербии или крупные российские инвесторы.

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«Хотя бы один «Хаятт» должен быть в строю — это задача номер один», — заявил врио губернатора на совещании по подготовке к ВЭФ-2018.

Так рьяно взялся Тарасенко за выполнение задачи Кремля, что на второй план, судя по всему, отошли другие, более важные вопросы жизнеобеспечения края…

Zombiyaic Отель Hyatt Vladivostok Burny

Мазута нет, но вы держитесь

Суровое Приморье практически сразу поставило первую подножку новому руководителю региона.

К середине ноября стало понятно, что главный истопник края в лице «Примтеплоэнерго» не располагает необходимым объемом топлива для прохождения отопительного сезона. Речь шла даже не о том, как бы до конца года протянуть — на котельных растягивали последние остатки топлива и думали, как бы еще день-другой продержаться и не заморозить целые города.

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Жители моногорода на севере Приморья ощутили на себе дефицит топлива — в Дальнегорске на котельных были вынуждены снижать температуру теплоносителя, в квартирах и на объектах соцкультбыта мгновенно стало холодать. Некоторые школы перешли на сокращенный режим работы — уроки начинали на час позже, и длились они 30 минут.

Так что же случилось? Почему холодная зима стала полной неожиданностью для Приморья? Ведь в августе «Примтеплоэнерго» рапортовало бывшему главе региона Владимиру Миклушевскому о полной готовности к предстоящему отопительному сезону.

В начале октября уже новый руководитель края принимал отчет о готовности к зиме.

«На подготовку отопительного сезона 2017—2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные», — сообщали наперебой пресс-службы.

(сс) U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Samuel W. Shavers Танкеры с мазутом

15 сентября главный инженер «Примтеплоэнерго» Александр Шаталов заявил, что заготовка топлива к новому отопительному сезону ведётся в плановом режиме. Для обеспечения котельных топливом прошли все конкурсы на поставку мазута объемом более 60 тысяч тонн.

3 октября чиновники отчитались: «На котельные Приморского края завезено почти 85 тысяч тонн мазута, 950 тонн дизельного топлива, более 115 тысяч тонн угля».

Куда же исчезло топливо уже в середине ноября? Или чиновники вместе с руководителями «Примтеплоэнерго», мягко говоря, лукавили?

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В этой весьма странной и запутанной истории теперь разбираются правоохранительные органы. Уголовные дела уже возбуждены. Но тут как в старой народной мудрости: ложки нашлись, а осадок остался.

«Мы прошли по грани. В двух часах от замерзания был Дальнегорск. Во многих районах были сложности с топливом. Виной тому — неготовность к отопительному сезону. Готовность была только «на бумаге». К следующему отопительному сезону будем менять структуру работы. Себестоимость топлива в крае можно и нужно уменьшать. Сейчас же главное, что запасы топлива мы имеем на 45 суток. В пути — топливо ещё на 90 суток», — рассказал Тарасенко на встрече с журналистами.

SimonP Радиатор центрального отопления

Кстати, 20 октября, как раз в разгар начала отопительного сезона в Приморье, Андрей Тарасенко поменял генерального директора «Примтеплоэнерго». На этот пост назначен Фёдор Ярошевич, который с 2004 по 2009 год являлся мэром Балтийска в Калининградской области. Как сообщали региональные СМИ, в отношении Ярошевича расследовалось уголовное дело по подозрению в нецелевом назначении 6 млн рублей из областного бюджета, выделенные в рамках областной инвестиционной программы на 2006 год для проведения капремонта дорог. В июне 2008 года он был отстранен от должности, позже он вернулся к исполнению обязанностей, но в 2009 году судебная коллегия признала отставку Ярошевича законной. Назначение такого менеджера вызывает недоумение.

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В круиз по Дальнему Востоку

На фоне мазутного коллапса удивляет одно из последних заявлений врио Андрея Тарасенко, которое он сделал уже на более высоком уровне. Например, что мог бы попросить глава региона на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева?

Primorsky.ru Владивосток

Жители региона могли бы долго перечислять список своих повседневных «хотелок». К этому процессу с удовольствием бы подключились и главы районов Приморья, которые прежде всего говорили бы о наполняемости бюджетов, нехватки средств на образование, здравоохранение, модернизацию коммунальной системы, строительство дорог и жилья… Но новый губернатор перед полпредом озвучил совсем иное предложение — необходимо приобрести судно для организации российского круизного туризма на Дальнем Востоке.

«Многие приморцы не были на Курильских островах, на Камчатке, на Сахалине, многие даже в море ни разу не выходили, такую красоту не видели. А могли бы узнавать Дальний Восток или попасть морем в Китай, в Японию. Например, на Черном море такое круизное судно поставили — теперь можно из Сочи сразу попасть в Севастополь, зайти в Новороссийск, Ялту», — цитирует пресс-служба главу региона.

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Жители региона, с которыми еще, судя по всему, мало знаком Андрей Тарасенко, может, и не были в дальневосточных регионах, но наверняка бы уточнили: мы также не посещали хоккейные матчи и ледовые шоу в «Фетисов-арене», далеко не все могут позволить себе с детьми побывать в океанариуме на острове Русском, да и выехать из северной глубинки в краевую столицу к врачам может себе позволить малая часть нуждающихся. И список этот можно продолжать.

Тарасенко говорит о покупке круизного судна на 1 тыс. пассажиров, а совершать круизы по Дальнему Востоку планируется уже летом 2018 года. Учитывая, что летний сезон на Дальнем Востоке крайне короткий и не везде такой благоприятный, как в Приморье, востребованность и уж тем более окупаемость круизного лайнера под большим вопросом.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Все на выборы!

Администрация Приморского края ставит задачу перед муниципалитетами обеспечить на предстоящих в марте 2018 года выборах президента РФ явку избирателей не менее 70%. Видимо, это и есть основная и главная цель врио губернатора Тарасенко, которая и станет первым итогом его деятельности на посту руководителя Приморья. А за 100 прошедших дней итоги подводить особо и не из чего…

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«Надежды, возможны, были бы, если бы проходил полноценный процесс выборов. Если бы мы заранее знали своего кандидата, его программу, обещания. А здесь было лишь одно ожидание ухода любым способом Миклушевского, и он ушёл. Сейчас ожидание одно — как будет происходить реформирование. Но за 100 дней реформирование не делается. Уже по первым шагам видно, что губернатор пытается выстроить систему долгосрочных отношений — он не пытается конфликтовать, не расталкивает народ локтями, он пытается договариваться со всеми. Это хороший признак того, что он может выстроить схему отношений, но какой она будет, сказать сложно. Я думаю, что этой схемы нет в голове и у самого губернатора. Он осуществляет действия администратора, пришедшего на новый пост. Если он покажет через год фантастические темпы роста Приморского края, улучшение, хотя бы незначительное, благосостояния жителей Приморья, это будет положительный момент. Ну, а если будет всё двигаться как раньше, ну, что поделать — одним губернатором больше, одним меньше», — озвучил своё мнение Виктор Бурлаков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 4 октября 2017 года отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и назначил на его место Андрея Тарасенко.