После увольнения задержана бывший руководитель «Примтеплоэнерго»

Владивосток, , 10:15 — REGNUM Бывший руководитель краевого государственного предприятия «Примтеплоэнерго» Алёна Григорьева, уволенная с приходом нового губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, задержана после обысков по месту жительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Обыски у Григорьевой и ряда её бывших заместителей прошли утром 14 ноября, после чего были задержаны четыре человека, включая самого экс-руководителя «Примтеплоэнерго».

По данным портала «Золотой мост», пока нет ясности, в чём именно обвиняется Алёна Григорьева и её бывшие коллеги. Предположительно, речь идёт о нарушениях при заключении контрактов на закупку автоматизированных модульных котельных.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 октября отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и назначил на его место Андрея Тарасенко. С приходом нового главы в регионе начались кадровые перестановки, в том числе должности лишилась и Алёна Григорьева. Кресло руководителя «Примтеплоэнерго» занял Фёдор Ярошевич.