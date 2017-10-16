Достраивать Hyatt в Приморье предложили российским и сербским инвесторам

Владивосток, , 05:19 — REGNUM Власти Приморского края предлагают крупным российским и иностранным компаниям принять участие в достройке гостиничных комплексов Hyatt во Владивостоке. Такое заявление сделал врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Лакомый кусочек: Тарасенко встретил сопротивление, отменяя продажу Hyatt

По словам Тарасенко, к настоящему моменту приглашение посетить Владивосток получили несколько российских и сербских компаний, однако власти продолжат работу по поиску потенциальных инвесторов, которые бы согласились принять участие в достройке гостиничных комплексов Hyatt.

«Вместе со строителями будем оценивать каждую гостиницу отдельно. Смотреть, какая потребуется сумма, и уже по итогам работать с инвестором и помогать ему войти в проект», — прокомментировал Андрей Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, гостиничный комплекс Hyatt на мысе Бурный был выставлен на продажу при прежнем губернаторе Владимире Миклушевском. Новый глава Приморья поручил отменить аукцион, однако, по его словам, встретил сопротивление со стороны Российского аукционного дома, который не хотел лишаться столь лакомого кусочка.

Инвестиции в пятизвёздочные отели оцениваются в 18,5 мдрд рублей, хотя изначально речь шла о сумме в 7,5 млрд рублей.